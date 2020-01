Pareja detenida en Viña del Mar arriesga hasta 61 días de prisión por delitos cometidos

Según Carabineros, le cursaron una infracción al conductor por estacionarse en lugar no habilitado, lo que habría generado la molestia de la pareja, que comenzó a golpearlos e insultarlos.

Una gran controversia se generó en las redes sociales luego de viralizarse un video que mostraba a una gran cantidad de carabineros deteniendo a una pareja en la Av. San Martín de Viña del Mar, hecho que incluyó golpes mutuos entre la copiloto y una funcionaria policial, resistencia a una detención y un gran alboroto en los alrededores.

Todo se debió a que el conductor del vehículo se estacionó en un lugar que no está habilitado para hacerlo, por lo que un uniformado se acercó a cursarle una infracción, situación que fue resistida por los dos ocupantes del vehículo.

Esto derivó en un mayor número de carabineros, dando paso a los golpes entre la copiloto y la policía, y a cuatro uniformados varones deteniendo en pleno pavimento al conductor.

El fiscal de Viña del Mar, Guillermo Sánchez, explicó que "el procedimiento se generó por una maniobra de estacionamiento que se realizó en un lugar no habilitado. Carabineros fiscalizó el vehículo y al momento de notificarle el curso de una infracción la copiloto se habría ofuscado y procedió a insultar al personal".

A raíz de esta situación, se le solicitó su identificación para cursarle otra infracción por falta de respeto a la autoridad.

"La acompañante se negó a aportar su nombre, su cédula de identidad y sus datos personales, lo que motivó la detención", explicó el persecutor.

Es tras este hecho en que habría intervenido el conductor del vehículo, premunido aparentemente con un palo de madera, con el cual habría amenazado a personal policial. "Según el parte, el hombre agredió a una funcionaria de carabineros, tal como lo habría hecho previamente su acompañante", dijo Sánchez, quien aclaró que la funcionaria presenta lesiones de carácter leve.

Tras requerirse un amplio contingente policial para lograr la detención, ésta se controló, fue declarada ajustada a derecho y ambos fueron requeridos por delito de maltrato de obra a Carabineros de servicio, mientras que la acompañante fue requerida por falta de respeto a la autoridad y ocultación de identidad, quedando los dos citados a una audiencia el 10 de febrero, donde se citará a la funcionaria policial en busca de conseguir alguna salida alternativa por las lesiones.

Cabe señalar que la mujer arriesga desde 61 a 560 días por los golpes que propinó a la funcionaria de Carabineros.

Javiera Villatoro, la mujer que protagonizó el altercado indicó tras su detención que "yo no tenía problema que me pasaran un parte porque sabía que estábamos mal estacionados. Vi a una carabinera corriendo y pensé que me iba hablar, pero no... llegó corriendo, me agarró el pie y me tiraron al suelo".

