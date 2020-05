Papudo: Dirigentes quitan piso a denuncia de Diputado Diego Ibañez

La presidenta de la comunidad Los Pinos, del sector El Tome, Sandra Guerra, escribió una carta al diputado del Frente Amplio para manifestarle su molestia ante lo expresado.

Molestia causó en la comunidad de Papudo el oficio presentado por el diputado Diego Ibáñez (CS), con el objetivo que se le transparente la información y estrategia para que el sector de El Tome cuente con el agua mínima para cumplir con las medidas preventivas relacionadas a la propagación del coronavirus Covid-19.

De igual forma, el parlamentario y vecinos de esta localidad denunciaron que el municipio no les está suministrando el agua potable y que la deben comprar por su cuenta, y a un alto costo. Esto, a pesar de la grave crisis económica por la que atraviesan, debido a que muchos de los residentes han sido despedidos.

Tras la publicación de esta información, la presidenta de la comunidad Los Pinos, del sector El Tome, Sandra Guerra, escribió una carta al diputado del Frente Amplio para manifestarle su molestia ante lo expresado.

"Por medio de la presente carta manifiesto mi malestar ante la entrevista que ha sido publicada en medios de comunicación respecto al sector el Tome de Papudo", comienza diciendo el documento.

APUNTA A VECINA

Además, la dirigenta indicó que "su falta a la verdad ha generado un perjuicio moral y ético a nuestra comunidad, dando declaraciones falaces, respaldadas por la señora Yazmin Labrin, representante de una sola comunidad (Las Brisas) y no de la realidad del sector El Tome de Papudo".

Cabe recordar que la persona aludida señaló que "hoy se están vulnerando los derechos de las personas de la tercera edad y también de los niños, porque como no están en el colegio, tampoco pueden optar al agua potable allí, sino que están acá en la casa y uno tiene que estar comprando bidones de agua y camiones aljibes, que no sabemos si están certificados".

Aunado a lo anterior, la presidenta de la comunidad Los Pinos expresó al diputado Diego Ibáñez que "usted ha dicho que habitan 500 familias por necesidad de vivienda, cuando en el sector damos fe de que no viven más de 100 familias, puesto que la mayor cantidad de casas construidas corresponden a segundas viviendas de personas de la región Metropolitana (región altamente infectada por el Covid-19)".

Por otra parte, sostuvo que los representantes de las distintas comunidades "hemos gestionado la ayuda de agua para las familias más vulnerables de El Tome".

DESCONOCEN A IBÁÑEZ

Junto a asegurar que el Diputado por aquel distrito "no se ha reunido con los representantes de nuestro sector", la dirigenta vecicnal sostuvo que "si no es por sus declaraciones en los medios de comunicación nunca hubiésemos sabido de su existencia. Su actuar me hace sospechar enormemente de sus intenciones para con la comunidad (que al parecer usted representa y vela por su bienestar) y sus intenciones políticas, que más que generar una ayuda parece una acumulación temprana para futuras elecciones".

Sandra Guerra también dijo que "deseo aportar algo de información en toda la desinformación que usted ha creado: las contribuciones se pagan a la Tesorería Nacional de la República y no a los municipios a modo de un pago de favores, como usted lo ha hecho parecer".

Por último, además de manifestar que habla en representación directa de la comunidad Los Pinos, del sector El Tome, dijo que "exijo que se realice una aclaración concreta y al corto plazo de sus palabras faltas de verdad".

