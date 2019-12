Papelón en el Consejo Regional de Valparaíso: Discusión entre Cores de Petorca termina en golpe, insultos y amenazas

Christian Macaya (IND-RN) acusa a Miguel Pérez (IND-Amplitud) de propinarle un golpe en su pecho al finalizar la sesión de la Comisión de Control de Gestión y Fiscalización del Core.

Lo que debía ser una tranquila sesión al interior de la Comisión de Control de Gestión y Fiscalización del Consejo Regional (Core) de Valparaíso terminó convertida en un verdadero escándalo, que incluyó epítetos de grueso calibre, empujones y denuncias de agresión, la cual luego fue desmentida por su presunto autor.

Christian Macaya, consejero regional independiente (en lista de Renovación Nacional), tomó la palabra para solicitarle al presidente de la instancia, Miguel Pérez, core independiente (en lista de Amplitud), para solicitarle que nombrara a un Vicepresidente, sitial que está vacante desde que el propio Pérez lo dejara para asumir la Presidencia dejada por Roberto Chahuán, quien el lunes 10 de junio renunció a la Bancada RN del Core y, consigo, a su puesto en la testera de la comisión.

EL ORIGEN DE LA REYERTA

El motivo de la solicitud del core Macaya obedece a cuestiones de fiscalización al propio presidente de la instancia. Esto, debido a su "permanente animadversión respecto del alcalde de Petorca", Gustavo Valdenegro, lo que incluso lo llevó a decir que "ese Alcalde próximamente va a ser condenado por notable abandono de deberes", en relación a un proceso iniciado por concejales de aquella comuna, de la que -por cierto- tanto Pérez como Macaya representan.

Fue justamente esta frase la que indignó al Core IND-RN, quien toma la palabra para, primero decir que "eso no lo puede determinar usted, sino que la justicia electoral" y, luego, reiterarle que "agilice los procesos del nombramiento de su Vicepresidente, porque eventualmente podríamos solicitar fiscalizaciones respecto de comunas o autoridades a los cuales ha manifestado animadversión". "Por una cuestión de objetividad", aclaró Macaya.

Como si estas palabras fueran el fuego que enciende una mecha, el core Miguel Pérez "reaccionó de manera muy airada, violenta, acusando incluso que yo había asistido poco últimamente, que ahora estaba asistiendo más. No hay mayor reparo en torno a eso, pero el ambiente se enrareció".

Quien puede dar fe de esto es el consejero regional por la provincia de San Felipe, Iván Reyes (RN), quien pide la palabra para decirle al presidente de la Comisión de Control de Gestión y Fiscalización que "no había viajado dos horas para ver a un consejero presidir de manera tan ordinaria una comisión". Tras ello, Reyes tomó sus cosas, se levantó de su asiento y abandonó con evidente molestia la sala.

EL CLIMAX

Y para los que pensaban que la tensión abandonaría la sala, la guinda de la torta: el consejero Pérez culmina la sesión, camina hacia el core Macaya y "en una actitud que al menos yo nunca había visto en el Consejo Regional, él me va a agredir y me alcanza a golpear con las manos abiertas en el pecho. Retrocedo dos pasos y viene en franca arremetida para poder golpearme. El resto de mis colegas lo sostiene. Les costó mucho hacerlo. Y comienza a proferir toda clase de insultos, me saca la madre. Pierdo un poco la noción de las palabras que me dijo".

Según el afectado, al presunto victimario lo intentan sacar del lugar, "pero vuelve tres o cuatro veces con la misma actitud". En ese sentido, y cuan adolescente que pierde los estribos, Miguel Pérez lo habría amenazado de que le iba a pegar a la salida. "La verdad es que están todos los consejeros ahí, los que estuvieron presentes, de testigo, que yo sólo observé de ahí en adelante. Acabándose el diálogo se acaba la conversación. Yo espantado, porque no lograba controlar sus discursos", dijo Macaya, en conversación con Puranoticia.cl.

PAÑOS FRÍOS

Consultado por este portal informativo respecto a este incidente, el consejero Pérez explicó que "fue una discusión y no hay nada más, está todo solucionado, gracias a dios. Todo muy bien, ningún problema. Fue una discusión fuerte, como hemos tenido en otras ocasiones. Afortunadamente no hay golpe, no hay nada".

Además, aseguró que "las cosas terminaron muy bien. Fue un altercado fuerte, pero nada más. Conversamos mucho con don Christian (Macaya), y el consejero, totalmente llano a todas las cosas, conversamos y tenemos que seguir protegiendo la comuna (de Petorca) que tanto necesita de todos los recursos del Gobierno Regional. Eso es lo más importante".

Esta situación fue ratificada por el core Macaya, quien dijo que "hablamos y se comprometió a no volver a reaccionar de la misma forma. Pidió disculpas y dijo que no iba a volver a hacerlo, por tanto las aguas quedan quietas, tranquilas, no hay ningún inconveniente. Lo único que le pido es que nos dé a consejeros la libertad de poder hacer las aseveraciones, consultas u opiniones que queramos, sin tener miedo a una agresión física de parte de un presidente de una comisión".

DESPUÉS DE LA TORMENTA, ¿VIENE LA CALMA?

Aprovechando la tribuna de Puranoticia.cl, el consejero Miguel Pérez reflexionó diciendo que "yo creo que es importante a veces cuando pasan cosas, en la cual todos los consejeros damos nuestros puntos de vista, y todos queremos aportar para la región y sobretodo en estos momento donde representamos -con el core Macaya- a una comuna sin agua, que lo está pasando muy mal, que estamos tratando de sacar adelante recursos importantes para que la gente tenga opciones".

Además, reiteró que "estamos claros con todas las cosas y vamos a fiscalizar harto, si dios quiere y la virgen. No fue nada más y no ha habido mayor problema, gracias a dios".

Por último, y consultado respecto a si habían problemas anteriores entre ambos, el core Macaya aseguró que "no sé por qué le molesta tanto que se le pidan este tipo de cosas. ¿Problemas anteriores? No, no había una relación muy cordial, pero obedece básicamente a que yo no tenía mucho interés en viajar con él porque habían situaciones medio complejas respecto al uso de vehículos fiscales. Yo no me quiero ver expuesto en problemáticas respecto al uso de vehículos fiscales, así que prefiero viajar en mi auto propio".

PURANOTICIA