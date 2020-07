Pandemia no detuvo el fervor religioso por la Virgen del Carmen en Iquique

Cientos de iquiqueños salieron a celebrar a la virgen a pesar de las restrcciones.

El fervor por la Virgen del Carmen se sintió con fuerza la noche de este miércoles en Iquique, en la víspera de su fiesta principal de La Tirana, que se encuentra suspendida por la pandemia. Cientos de iquiqueños salieron a celebrar a la virgen a pesar de las restrcciones.

Siguiendo las instrucciones del Obispado de Iquique, las familias instalaron imágenes de la virgen en el frontis de sus hogares y la recordaron en forma íntima, pero muchos salieron a las calles con instrumentos e incluso con trajes "chinos".

Además, durante la tarde del miércoles, la imagen de la Virgen del Carmen recorrió las instalaciones del Hospital de Iquique, para entregar un mensaje de espiritualidad y esperanza a los pacientes de este centro asistencial.

El 5 de julio pasado, el Gobierno anunció cordón sanitario en comuna de Pozo Almonte, entre el 7 y 21 de julio, con el fin de impedir el desplazamiento de los fieles al poblado de La Tirana este jueves 16 de julio.

El 9 de mayo pasado, el Obispado de Iquique confirmó la suspensión de la tradicional fiesta. "No subiremos a La Tirana como estamos acostumbrados, pero no por eso no celebraremos la fiesta, sino, que lo haremos de una manera distinta", dijo el obispo Guillermo Vera, en esa oportunidad, quien adoptó la medida en acuerdo con el intendente Miguel Ángel Quezada.

