Padres y apoderados de escuelas municipales de Valparaíso acuerdan no retornar a clases presenciales este 2020

La decisión fue tomada por unanimidad por los representantes de los diversos centros de padres de los establecimientos municipales de la Ciudad Puerto.

Durante la conformación de una mesa de trabajo, que sesionará periódicamente en lo que resta del 2020, se inició el trabajo conjunto entre los Centros de Padres y Apoderados de escuelas y liceos municipales y la casa edilicia de Valparaíso.

Los entes participantes acordaron validar el no retorno a clases presenciales en lo que resta del año para los escolares de estas comunidades educativas.

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, detalló que "nos reunimos para analizar con preocupación la porfía del Ministerio de Educación en cuanto a la vuelta presencial de clases. La opinión de los Centros de padres, madres y apoderados es clara en cuanto a no volver a clases presenciales durante este año, una opinión que nosotros compartimos completamente".

"Para recoger la opinión de todos los padres y madres del sistema de educación pública, vamos a elaborar una encuesta, cuyas preguntas van a ser propuestas por los padres y apoderados, de tal manera de poder recoger la opinión de todas y todos, y además vamos a establecer una mesa de trabajo, para enfrentar en conjunto los meses que vienen en la educación pública en Valparaíso. Coincidimos con la preocupación de los padres, madres y apoderados en cuanto a no volver a clases presenciales durante el año 2020 en el marco de la pandemia del coronavirus", agregó el jefe comunal.

Bajo este contexto, la presidenta del Centro de padres y apoderados de la Escuela Grecia, Yessica Gallardo, comentó que "creemos que vamos en un súper buen camino. El tema puntual se centró en el retorno a clases, donde la postura de la mayoría de las directivas presentes en la reunión fue un "no" profundo. Se estableció una mesa de trabajo para profundizar más en el tema, que además nos permite unir fuerzas ante nuestra postura. Estamos felices de poder contar con la comunicación más expedita entre el sostenedor y nuestros padres y apoderados".

Por su parte, Luis Riquelme, presidente del Centro general de padres y apoderados del Liceo Técnico, ratificó la postura de no volver a clases presenciales "porque la pandemia aún no ha bajado. Nuestros hijos son nuestros y por ley, derecho, debemos protegerlos. Además, la infraestructura de las escuelas y liceos no están aptas para un regreso a clases".

En la cita participaron representantes del Liceo Eduardo de la Barra, Liceo Técnico, Liceo Pedro Montt, Escuela Grecia, Escuela República de Argentina, Escuela Alemania, Escuela España, Escuela de Peñuelas, Escuela Uruguay, Liceo Matilde Brandau de Ross, Escuela Pablo Neruda y Escuela Ramon Barros Luco.

Desde el área de Educación de la Corporación Municipal de Valparaíso se resaltó que con el no retorno a clases los niños, niñas y jóvenes de las comunidades escolares municipales no perderán el año escolar.

