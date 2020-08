Padre de Ámbar apunta a responsabilidad de la madre: “No es víctima, ella es cómplice totalmente”

Ulises Cornejo aseguró desconocer el peligro que significaba para la menor la presencia de Hugo Bustamante en su entorno.

Ulises Cornejo, padre de Ámbar, la adolescente asesinada en Villa Alemana, apuntó a la responsabilidad de Denisse Llanos, madre de la menor y pareja del único acusado del crimen, asegurando que la mujer sería una cómplice del brutal caso que remeció a la región de Valparaíso y al país.

"No es víctima. Ella es cómplice totalmente, 100 por ciento cómplice", sentenció en entrevista a TVN el papá de la joven, cuyo cuerpo fue hallado este jueves 6 de agosto en la vivienda donde vivía Hugo Bustamante, quien el año 2005 fue condenado por el doble homicido de su entonces pareja y el hijo de ésta.

Durante la conversación con el periodista Iván Núñez, Cornejo indicó que incluso había planes para que la menor se fuese a vivir con él a Antofagasta.

Además, afirmó que desconocía el peligro que significaba para la menor compartir con Hugo Bustamante.

Sobre la relación que él mantiene con la madre de la menor, Ulises Cornejo señaló que "es una persona agresiva, muy volátil, que no permite ni siquiera conversar por teléfono".

De igual forma, sostuvo que "tiene que caer la mamá, y si es que no la familia de este tipo. Todos en esa casa, esa casa es muy chica, el terreno es chiquito", añadiendo que es "imposible que no hayan visto nada. No sé qué pasa por la cabeza de esa mujer, pero ella lo sabía".

Por último, el padre de Ámbar fue claro en señalar que la mujer nunca quiso reunirse con él por la desaparición de la joven.

