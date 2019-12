Otros choferes y Asociación de Funcionarios del Parlamento entregan nuevas denuncias contra diputada Camila Flores

Tres ex conductores, un periodista y la Asociación de Funcionarios del Parlamento también compartieron sus experiencias laborales con la parlamentaria RN, quien insiste en que todas estas acusaciones son falsas.

Reacciones inmediatas, y a nivel nacional, tuvo una nota publicada por Puranoticia.cl, la cual entregaba detalles de la denuncia efectuada por Víctor Valdés Lagos, ex conductor de la diputada por la zona cordillerana de la región de Valparaíso (Distrito 6), Camila Flores (RN), quien manifestó que sólo alcanzó a trabajar tres días con ella debido a los malos tratos que recibió.

El traslado de sus carteras, la prohibición de conversar con otros choferes, conducir a altas velocidades, entre otras órdenes, fueron parte de las acusaciones del ex Suboficial Mayor de Carabineros, quien se desempeñó 33 años en la institución, cumpliendo una labor en diferentes secciones, tales como el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE).

LEER TAMBIÉN: Chofer de diputada Camila Flores denuncia durísima humillación de parlamentaria y que lo dejó "botado" en la calle.

No obstante, dichas aseveraciones fueron desmentidas por la parlamentaria, quien a través de un video publicado en su cuenta en YouTube, señaló que el denunciante fue quien causó temor en ella, ya que "reaccionó de manera muy violenta cuando yo le pedí que reduzca la velocidad en la que estaba conduciendo, porque estaba haciéndolo a más de 180 kilómetros por hora".

De igual forma, Flores indicó que "quiero desmentir de manera categórica una nota de prensa que circuló, donde se señalaba que a la fecha, en mi trabajo parlamentario, yo he contado con 14 conductores, lo cual es absolutamente falso". En ese sentido, exhibió un documento oficial que da cuenta de cinco conductores contratados, donde no se incluye a los que estuvieron a prueba, tal como es el caso de Víctor Valdés.

LEER TAMBIÉN: Diputada Camila Flores desmiente dichos de su ex conductor y anuncia acciones legales: "No lo voy a tolerar".

En base a este desmentido que realizó la diputada Camila Flores, el cual reiteró en las pantallas del matinal de Canal 13, «Bienvenidos», Puranoticia.cl conversó con otros ex trabajadores de la parlamentaria, tanto para conocer su versión de los hechos como para dilucidar si su experiencia laboral se compara más a la relatada por el chofer o a la de la autoridad.

NO ERAN 14, ERAN CINCO... CONTRATADOS

El primero en responder el llamado de Puranoticia.cl fue Osmán Méndez, cuarto conductor que tuvo Flores desde que asumió el cargo el 11 de marzo de 2018, quien, junto a ratificar lo expresado por Víctor Valdés, precisó "estuve averiguando y no son 14, son nueve", agregando que "ella te va a decir cinco, porque este caballero estuvo tres días, otros estuvieron una semana, entonces no pasaban a la planilla oficial. Por planilla del Congreso, máximo te van a aparecer cinco".

Aclarado este punto, el trabajador reveló una serie de actitudes de la parlamentaria, las cuales finalmente lo llevaron a dejar el trabajo a los tres meses de haberlo aceptado: "El tema de las radios. Uno no podía escuchar las instrucciones del GPS, tenía que ir con audífonos porque le molestaba la voz del GPS. El tema de la cartera. No se podía bajar sola, uno tenía que abrir y cerrarle la puerta. Había que estar lo más cerca posible de donde ella salía".

"Cosas así...", dijo, junto a asegurar que "de un principio se manifestó complicada" y que "estoy muy de acuerdo con lo que dijo (Víctor Valdés). El trato es así. Es muy déspota, muy soberbia, ella siempre tiene la razón. Uno siempre anda tenso, siempre atrasado".

PASEOS FAMILIARES Y VIAJES AL SUPERMERCADO

Estas afirmaciones fueron respaldadas por otro conductor que tuvo la parlamentaria de RN, Rodrigo Rozas, quien fue el primero en asumir las labores de su traslado el pasado 11 de marzo de 2018. Al respecto, indicó que durante los cinco meses que trabajó con ella "exigía exceso de velocidad, malos tratos, acudir por la familia, llevarla a distintas partes, ir al supermercado, trabajar hasta altas horas de la noche, de lunes a lunes".

También dijo que "me mandaba a dejar a la mamá al centro de Valparaíso, al hermano a Santiago, la hermana tenía juntas con amigas y tenía que ir a dejarla a Algarrobo, entre otras órdenes que me daba", según relató al matinal de CHV, «Contigo en la mañana», agregando un dato que también se repite entre sus ex trabajadores: "Mínimo eran 15 o 16 horas diarias con ella".

"Yo tenía que llevarla al supermercado, a ella y a su marido (Percy Marín, consejero regional de Valparaíso). Tenía que ir a dejarlos a Maitencillo, a una cabaña, también a viajes de fin de semana. Los primeros días no tenía descanso, de lunes a lunes, hasta altas horas de la madrugada (...) Al final andaba con el marido y con ella por toda la región. De principio no tuve descanso. Un día me quedé dormido por eso, me necesitaba temprano, me quedé un par de horas dormido y ella se molestó. Después de eso empezó a darme un día a la semana, un domingo a la semana me daba descanso y se lo agradecí", continuó relatando el primer conductor que tuvo la abogada de profesión.

A TODA VELOCIDAD

Cabe recordar que en el video publicado por Camila Flores, donde da cuenta de su versión de los hechos, expone que el detonante de su temor fue la reacción de Víctor Valdés luego que le ordenara que redujera la velocidad, puesto que conducía a 180 kilómetros por hora. Sin embargo, el ex chofer señaló en conversación con Puranoticia.cl que "me tuve que ir a 160, 180 kilómetros por hora" para poder cumplir con una orden de la parlamentaria y llegar a destino.

Frente a esta situación, Osmán Méndez analizó lo ocurrido con un ejemplo concreto que tuvo que vivir durante su etapa como conductor de la Diputada: "De la plaza de San Felipe al Congreso, en Valparaíso, una vez me demoré 55 minutos. Trayecto que son dos horas más menos", dijo.

Consultado respecto a las dispares versiones sobre este tema, el cuarto conductor de Flores dijo que "conmigo ella pedia" ir a altas velocidades. "Ella decía que íbamos atrasados. Me decía 'vamos atrasados, acelere'".

Misma situación que denunció Rodrigo Rozas, primer conductor de la parlamentaria, quien señaló que "a veces tenía que manejar por el Troncal Sur a 180 km/h, porque tenía que llegar a votar, si no le cursaban un parte a ella".

"Ella me exigía que tenía que correr. Yo escuché al ex Suboficial Mayor de Carabineros y es lo mismo que lo que me decía: me exigía que tenía que ir rápido", añadió.

¿ERES COMUNISTA, SOCIALISTA?

Pero estas denuncias laborales no sólo dicen relación con el trato hacia los conductores de la parlamentaria, sino que también se repetían hacia otros miembros de su equipo, como a los periodistas que ha tenido. De hecho, uno de ellos, que solicitó la reserva de su identidad, explicó que sólo alcanzó a trabajar un mes con ella, aburrido de las jornadas laborales interminables, de los malos tratos y otras situaciones, como que pensara que era comunista o socialista.

El profesional de las comunicaciones explicó que "había una excesiva carga laboral. Enviar cuatro o cinco comunicados al día, cosa que comunicacionalmente no tiene ningún sentido porque ningún medio te los va a considerar. Ella no era muy flexible. Me acuerdo una oportunidad en que le dije que estábamos bien con los tiempos de los medios. Ahí ella me dijo 'si estamos a tiempo o no, eso no lo decides tú, lo decido yo'".

Además, sostuvo que "esta excesiva carga laboral y de tratos, que a mi parecer no eran de la mejor forma, eran algo recurrente. La mayoría de las cosas que he escuchado de otros trabajadores, yo también las viví. Por una parte, es una excesiva carga laboral y por otra parte, son las formas de pedir las cosas que no eran las adecuadas".

Y agregó que "por ejemplo, en un momento se enteró que yo había trabajado para la campaña de un diputado de un movimiento político contrario a ella y me empezó a interrogar si yo era comunista, socialista. Y yo le decía que no estaba en ningún partido. De ahí, si ya era complejo, todo se complejizó mucho más. Le dije que no era ni socialista ni comunista y desde eso, como a los 20 días con ella, sentí que la mala onda se profundizó aún más".

ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS TOMA ACCIONES

Si bien, Puranoticia.cl pudo obtener las versiones de tres ex trabajadores de Camila Flores, desde la Asociación Nº 1 de Funcionarios de Parlamentarios (Afunpar) de la Cámara de Diputados aseguraron tener conocimiento de otras personas que se les han acercado para manifestarles diversas situaciones relativas a malos tratos o acosos laborales de parte de la parlamentaria por el Distrito 6.

Juan Eduardo Soza, secretario y vocero de la Afunpar, explicó que "hemos recogido muchas denuncias, y de no solamente los conductores, sino que también de algunos periodistas y de otros asesores que han trabajado con la diputada Camila Flores. Se enmarcan en situaciones de maltrato laboral o acoso laboral".

A raíz de esta situación, la asociación envió una carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores (DC); al secretario general, Miguel Landeros; y al presidente de la Comisión de Ética, Bernardo Berger (RN), en la que "le solicitamos poder tomar conocimiento de esta situación para que esto no se siga repitiendo en el tiempo".

"No puedo hablar de que esto sea sistemático, pero sí es recurrente en el tiempo. No es menor que, si bien, hoy la Diputada sacó un certificado que habla de que no son 14 conductores, pero quizás no son 14 contratados. Antes de éste (Víctor Valdés) tuvo otro que le duró tres días y que también estuvo a prueba. Hay situaciones que no nos enteramos porque no hay contrato de por medio. Hay semanas ciegas (las distritales) donde pasaron otros conductores, lo que nos consta, pero como asociación podemos dar cuenta de que al menos ocho conductores con contrato han tenido un trato no muy deferente de parte de la parlamentaria", indicó el dirigente de la Asociación Nº 1 de Funcionarios de Parlamentarios.

Por útimo, explicó que la carta tiene como objetivo informarles de lo ocurrido en el tiempo con la diputada Camila Flores y también "para darle a entender a los 155 parlamentarios que los trabajadores cuentan con una asociación que va a velar por sus derechos".

PURANOTICIA