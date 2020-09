¿Oráculo ó política ficción?: De aprobarse las inhabilidades este podría ser el futuro de actuales Parlamentarios y Cores en la Región de Valparaíso

En Viña del Mar se podrían enfrentar dos actuales diputados, el gremialista Osvaldo Urrutia y el PPD Rodrigo Gonzalez.

La luz verde de la comisión mixta inmediatamente puso a una serie de parlamentarios y consejeros regionales a buscar los "trajes de candidatos" en miras a las próximas municipales y de aprobarse la eliminación de las inhabilidades definitivamente en el Congreso, la Región de Valparaíso, sumaría una verdadera "camada" de nuevos candidatos.

DIPUTADOS FRENTE A FRENTE EN VIÑA DEL MAR

Rodrigo Gonzalez, icono del PPD, actual parlamentario y ex alcalde de Viña del Mar no puede ir a la re-elección como diputado, por eso la idea de volver a la casa consistorial de la ciudad jardín es algo que lo seduce, en su última elección solo en Viña obtuvo 11.367 votos siendo por lo lejos la primera mayoría de la izquierda.

Por otro lado, Osvaldo Urrutia, ex Secpla de la municipalidad de Viña, actual parlamentario y muy cercano a la administración Reginato podría ser el "salvavidas" perfecto de quienes hoy manejan el municipio, eso sí que Urrutia primero debería enfrentar una primaria con Raúl Celis de RN.

PEPA HOFFMANN A LA GOBERNACIÓN REGIONAL Ó ¿ VIÑA ?

Otra de las figuras que podría ser una buena carta debido a que no puede repostularse como parlamentaria es María José Hoffmann, la "Pepa" podría optar a la Gobernación Regional, su primera mayoría en el distrito 7 le da un piso de 34 mil votos y sería el eslabón perfecto para esperar 4 años y de ahí ir al Senado donde el actual parlamentario Francisco Chahuán no podrá repostular, negocio redondo para la UDI, para así recuperar un senador.

Esta idea cobra fuerza luego que el circulo interno de Reginato contará que la actual alcaldesa tendría descartada la idea de este cargo y que lo que más le agrada es hacer el enroque perfecto con Osvaldo Urrutia y llegar ella a la cámara de diputados. Aunque tampoco sería una mala carta para la alcaldía de Viña del Mar para la actual diputada.

LUIS PARDO EN QUILLOTA

Pese a que Luis Pardo es un debutante en el parlamento y no tiene ningún impedimento para repostularse, es muy complejo que Renovación Nacional pueda elegir a tres diputados nuevamente en el Distrito 6 de la Quinta Región Cordillera.

Pardo salió al igual que Camila Flores, su archi-rival en el partido, prácticamente arrastrados por Andrés Longton, no obstante en Quillota el ex empresario radial obtuvo una votación no menor ganándole incluso al hijo del ex diputado.

Luis Pardo es considerado por sus pares uno de los mejores parlamentarios a la hora de efectivamente "hacer la pega" no obstante su magro posicionamiento mediático y el bajo conocimiento que aún tiene en zonas de vital importancia para el distrito como Marga Marga le mermaría sus posibilidades de re-elegirse, sobre todo que la UDI no dejará escapar la posibilidad de al menos poner a un diputado en el interior de la región.

Pese a que Pardo no piensa por nada del mundo en renunciar al parlamento en caso de aprobarse la eliminación de las inhabilidades, lo cierto que Renovación Nacional no tiene nombres fuertes en Quillota y hasta hora la utópica postulación del ex presidente de la Archi resultaría ser un plan coherente y con serias posibilidades de lograr el objetivo de dejar aquella esquiva alcaldía en manos de la derecha, sobre todo teniendo en cuenta las cualidades y capacidades del hoy parlamentario considerando la votación obtenida en aquella comuna.

MANUEL MILLONES: DESDE GOBERNADOR REGIONAL A LA ALCALDIAS Ó EL PARLAMENTO

El histórico consejero regional Manuel Millones es uno de los que se vería beneficiado con la eliminación de las inhabilidades. El ex UDI, debido a que renunció para dejar la puerta abierta para ir por fuera a la Gobernación Regional, posee una no despreciable votación en las comunas de Viña del Mar y Concón que son parte del distrito 7.

Solo en la ciudad jardín Millones obtuvo 13.634 votos que sumados a los de Concón suma más de 15 mil votos, casi los mismos que obtuvo por ejemplo Marcelo Díaz en la pasada parlamentaria en todo el distrito 7 y solo 3 mil menos que Osvaldo Urrutia ó Jorge Castro, teniendo en cuenta que estamos haciendo un comparativo de dos comunas versus a toda una provincia que queda fuera como es San Antonio y sin contar Valparaíso.

Millones claramente puede "pelear" un cupo al parlamento, la duda es sí la UDI le dará el paso para aquello, de hecho por eso mismo renuncio hace un año.

Pero esa elección es en noviembre del 2021, pero esta presunta eliminación de inhabilidades le permitiría también ir a alguna municipal aquí las comunas de Viña del Mar, Concón pueden ser una alternativa, pero también podría ser Quillota en donde vive actualmente, aunque lo que realmente motiva a Millones es ir por la Gobernación Regional, sobre todo ahora que Macarena Santelices no está en carrera y lo de Pepa Hoffmann es algo por ahora... hipotético.

CONSEJEROS REGIONALES EN CAMADA MIRANDO MUNICIPIOS

Pero si Millones mira tres opciones, hay una verdadera camada de Consejeros Regionales y sobre todo quienes no pueden optar a re-elegirse que esta eliminación de inhabilidades le vendría como anillo al dedo para seguir con vida en la primera línea de la política.

Del tridente histórico del Core, Manuel Murillo actual Presidente del Consejo se le allana el camino para ir como parlamentario ocupando el cupo que deja Rodrigo Gonzalez, en primera instancia debía renunciar en octubre ó noviembre de este año, ahora podría seguir en el cargo y recién renunciar a mediados del 2021, sin embargo para llegar a ese cupo tendría que ir a una primaria con otro core, el hijo del destacado locutor Super 8 Alarcón, ya que ambos quieren el "candy" que dejará Rodrigo Gonzalez en Viña.

Parte del tridente histórico es también Percy Marín, quien tampoco puede re-elegirse, pero que ahora buscaría nada menos que la alcaldía de Olmué como primera opción, en aquella comuna el esposo de la diputada Camila Flores obtuvo la segunda mayoría, pero hay que tener en cuenta que salió primera quien era la hermana de la alcaldesa en ejercicio.

Por su parte Camila Flores en esa comuna prácticamente dobló a su archival en el partido, Luis Pardo, por ende tendrían perfecto piso para ir por aquella alcaldía.

El último histórico de este tridente es Roy Crichton, el demócrata cristiano tampoco puede re-elegirse como Consejero Regional y podría buscar San Antonio como su alcaldía donde arrasó en su última elección quedándose con el primer lugar en la comuna.

Pese a que Mauricio Araneda de la UDI podría repostularse como Core, mira con seducción por ejemplo ir por la alcaldía de Santo Domingo, mientras que otro que puede re elegirse pero que también mira una alcaldía es el debutante Cristian Macaya quien podría asumir el desafío de comandar La Ligua y así liberar a Juan Ibacache, la mejor opción hasta ahora del Chile Vamos en aquella comuna y de paso lo pondría de vuelta en el Consejo Regional donde con su experiencia política podría aportar muchísimo para la región, sobre todo teniendo en cuenta que varios emblemáticos dejarán sus puestos y en donde además Ibacache se sentiría de local, dicen sus cercanos.

Otro debutante, que claramente no iría a la re elección pero más por deseo que por otra cosa es Cristian Mella. El hijo del histórico alcalde de Quillota podría ir a ocupar el puesto de su padre en esa comuna ó bien, y su gran anhelo, ir a la parlamentaria donde claramente tendría un sillón asegurado en la cámara de diputados de elegir aquella opción desplazando de paso a Verdessi.

Por la zona de Aconcagua, el histórico Rolando Stevenson de la DC podría optar a la alcaldía de su querida San Felipe, sobre todo ahora que Freire no está en el camino, otro que no puede elegirse es el RN Ivan Reyes que podría anclarse en la alcaldía de Putaendo.

LOS QUE YA RENUNCIARON

Claramente este articulo se transformará en un contenido de "ficción política" de no aprobarse la eliminación de las inhabilidades, de ser así los únicos que seguirán corriendo por una alcaldía desde el consejo regional serán los renunciados Jaime Perry, Amelia Herrera y Valeria Melipillán.

Mientras el primero, según el diario La Segunda de hace unos días, optaría ir por Valparaíso, Viña del Mar ó Concón, las dos damas van con todo por el escaño de Quilpué.

Por ahora todos expectantes, es una verdadera noticia en desarrollo y ahora todo está en manos de las honorables y los honorables del Congreso, ahí veremos si el "traje de candidato" se saca del closet o se guarda para una mejor ocasión.

