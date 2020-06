Operación política contra Percy Marín y Camila Flores: Consejero devolvió hace más de 5 meses los 9 millones de pesos en viáticos

El consejero regional y esposo de la diputada Camila Flores insiste que existe una operación política de desprestigio en contra de él y su señora parlamentaria.

El cuestionado consejero regional Percy Marín junto a su esposa la diputada Camila Flores están convencidos que existe una verdadera operación política en contra de ellos para desprestigiar el trabajo que en conjunto han realizado en la Quinta Región Interior que hoy los tiene convertidos en una de las parejas políticas con mayor visibilidad en la población de cara a las próximas elecciones del 2021.

HISTORIA DE DISPUTAS A DOS BANDAS

La disputa del matrimonio Marín-Flores se vive a dos bandas al interior de Renovación Nacional e involucra inclusive a una serie de alcaldes de la zona interior de la región de Valparaíso.

La primera banda es la que incluye a la diputada Flores con su compañero en el parlamento y su también ex compañero de lista en la pasada elección, nos referimos al ex empresario radial Luis Pardo.

De cara a la próxima elección parlamentaria es un secreto a voces que Renovación Nacional tendrá un arduo trabajo para mantener a tres diputados en la zona interior, sobre todo teniendo en cuenta que esta vez la UDI prepara una lista mucho más competitiva que la vez anterior y que al menos deberían sacar a un representante del interior como diputado ó diputada.

Por otro lado Evopoli de la mano de Pablo Kast tendría una re-elección asegurada quedando en disputa el segundo cupo de Renovación Nacional tras Andrés Longton de quien tampoco se discute su re-elección.

Es aquí donde entra de lleno la disputa Camila Flores con Luis Pardo, uno de ellos se perdería ante los cálculos y escenarios políticos que se avecinan y entre ambos claramente el más débil es justamente el ex presidente de la Archi.

LA SEGUNDA BANDA

Por otro lado al interior del Consejo Regional de Valparaíso quedo al descubierta una segunda disputa, esta vez sus protagonistas son Percy Marín y el consejero Roberto Chahuán, ex alcalde de La Calera y padre del concejal Karim Chahuán quien se encuentra privado de libertad y arriesgando una sentencia de más de 26 años de cárcel debido a una investigación en su contra por al menos seis delitos.

La disputa de Roberto Chahuán con Percy Marín se remonta al protagonismo que no habría alcanzado el ex alcalde de La Calera en el Consejo Regional y que sí logró Marín al ser el primer Presidente del Consejo durante el segundo gobierno de Piñera y tras mantener y liderar una histórica alianza con la DC que le ha permitido al ahora cuestionado Marín un liderazgo político regional que incluso terminó a gritos en una reunión de bancada entre ambos consejeros cuando el ex edil de La Calera decidió dejar el trabajo en equipo.

La relación de Roberto Chahuán con Luis Pardo se hizo estrecha luego de este altercado, esto cuentan fuentes al interior de RN gracias a un reconocido operador político, ex alcalde y ex consejero de la zona con domicilio en La Ligua y que es el vehículo comunicador entre el consejero y el ex presidente de la Archi.

TODOS CONTRA MARÍN Y FLORES

Las alianzas al interior de Renovación Nacional en contra de Camila Flores y Percy Marín sumarían también en forma indirecta a Andrés Longton, parlamentario primera mayoría en la pasada elección y en donde justamente entre Pardo y Flores claramente se inclinaría por el primero debido a la prácticamente nula penetración que el ex empresario de radios ha tenido en Marga Marga, esto le deja carta abierta a Longton en su territorio más fuerte a diferencia que lo que sucedería con Camila Flores, quien ha tenido un notable crecimiento desde su debut en la primera línea política transformándose en figura nacional.

De hecho por ejemplo Luis Pardo prácticamente no tiene visibilidad en Villa Alemana en donde no es mirado con buenos ojos por el circulo de José Sabat, alcalde de la comuna, que uno de los principales aliados del diputado sea una de los personajes que más ha tratado de mermar su trabajo en la comuna.

Pardo tampoco ha podido entrar de lleno en otras alcaldías del interior, el trabajo en conjunto que realiza Camila Flores y Percy Marín en la búsqueda de soluciones en conjunto con ediles por ejemplo de Zapallar, Papudo, La Cruz ó Nogales, por solo nombrar algunos le ha mermado a Luis Pardo crecer en conocimiento y generar redes de trabajo con esos municipios.

Si bien las competencias de Luis Pardo nadie las puede discutir y menos su amplia red de contactos en La Moneda y con una gran cantidad de emisoras y medios de comunicación debido a que fue presidente de la Archi, no ha logrado entrar a las bases históricas de Renovación Nacional a excepción de Quillota y La Ligua, inclusive altas fuentes del partido comentan que se ha enfrascado en diversas disputas de baja monta y que no logra conectar tampoco con alcaldes del Chile Vamos, sumado a eso, su casi nula exposición mediática y mal manejo comunicacional han deteriorado sus posibilidades de crecimiento electoral en comparación a la diputada Flores.

Además se sigue manteniendo en incógnita cuál es la verdadera injerencia que Luis Pardo tendría en ciertos medios de comunicación de Quillota, sobre todo en las radios Nexo y Libra que es donde tiene mayor presencia mediática.

Cabe consignar que Pardo fue propietario en su minuto de ambas emisoras y que su círculo cercano dice que vendió hace un tiempo, de hecho sorprendió que mientras otras emisoras viven complejos momentos financieros, Radio Nexo, histórica emisora AM justamente ahora que su ex propietario es parlamentario por la misma zona de cobertura de esta emisora logrará conseguir una frecuencia en FM que por años le fue esquiva, incluso es recordado el aviso de remate que sufrió esta emisora en la época que Pardo figuraba como uno de sus propietarios.

PERSECUCIÓN POLÍTICA EN CONTRA DE MARIN Y FLORES

Percy Marín dice a Puranoticia.cl que "está cansado que enloden su nombre, el de su familia y que ahora intenten vincular a su esposa". Marín es un histórico militante de Renovación Nacional y por eso cuando se enteró que su militancia había sido "suspendida" sin siquiera tener el tribunal en cuestión todos los antecedentes y menos la oportunidad de defenderse le causo sorpresa y deja de manifiesto, según él, que detrás de todo esto existe una "persecución política".

Cabe consignar que entre los pocos militantes que solicitaron suspender la militancia de Marín de Renovación Nacional aparece firmando Roberto Chahuán, Consejero Regional que después de conocerse la acusación en contra de su hijo, el concejal Karim Chahuán, decidió renunciar al partido.

DEVOLUCION DE LOS 9 MILLONES DE PESOS

Puranoticia.cl tuvo acceso a una información que hasta el momento era totalmente desconocida, se trata de la devolución de 9 millones 622 mil 491 pesos que hizo el Consejero Regional Percy Marín a las arcas del Consejo Regional y que son justamente el principal cargo que este grupo de militantes tiene en contra de Marín para solicitar la suspensión de su militancia.

Debemos recordar que la Contraloría inicio una investigación en contra de variados consejeros regionales, entre ellos Percy Marín, por el cobro irregular de viáticos, en el caso del esposo de Camila Flores este no pudo demostrar que efectivamente vivía en San Esteban y por ende no le correspondía cobrar estos viáticos.

Al ser consultado Marín por Puranoticia.cl por la efectividad del documento al que tuvo acceso nuestro medio, el dijo "sí es efectivo, el 27 de enero (2020) tras conocer la resolución final de Contraloría hice la devolución".

Al consultarle por que no hizo pública esta acción, Marín dijo "no es una información que debía ser pública, aquí yo siempre he sido un respetuoso de los organismos y sí contraloría lo determinó así, así lo hice".

Marín agrega "aquí desde el año pasado que se ha ocupado el tema de los viáticos y estos famosos 9 millones de pesos para empezar a deslegitimar mi trabajo y el de mi señora, era mi deber devolverlos y eso hice, como lo han hecho muchas figuras públicas cuando se le cuestionan casos como este, esto es un tema administrativo no es un tema de corrupción como se ha tendido mostrar".

Para Marín esto deja al descubierto que no solo "no hay razones para solicitar la suspensión de militancia sino que simplemente aquí existe un trabajo antojadizo para sacarnos por secretaría de una futura disputa electoral".

Marín dice que pese ha que existen instancia para seguir discutiendo el tema de fondo con Contraloría, devolvió el dinero con el afán de dejar de manifiesto "que aquí no existe aprovechamiento de ningún tipo de mi cargo y que menos lo he ocupado para servirme, sino que siempre mi objetivo ha sido servir y así ha quedado demostrado en estos años de trabajo e historia que tengo en mi partido en donde he ocupado una serie de cargos públicos".

"No voy a permitir que ningún aparecido en Renovación Nacional ocupe las rencillas históricas para seguir sacando de su camino a personas que tienen mayor respaldo electoral" sin referirse a nadie en particular".

Marín pidió ocupar esta instancia para invitar a sus contrincantes políticos "a jugar limpio, a no usar armas del pasado, a realizar un trabajo en equipo, a no pensar en levantar candidatos por fuera para bloquear a los alcaldes que trabajan en equipo con nosotros, a no seguir influyendo en medios de comunicación para que saquen temas periodísticos con claro afán de generar daño comunicacional".

Por último Marín dice "que está claro de dónde viene este ataque pero no voy a ser yo quien devele quien es, serán los electores que en las próximas elecciones van a premiar la mejor gestión y ahí ni los amigos empresarios, ni las redes políticas servirán para dejar fuera de camino un trabajo que se hace con cariño y profesionalismo y que se gana en las urnas, no en la secretaría de un partido como se hizo hace tres años atrás entrando por la ventana a una papeleta en donde el nombre era otro".

