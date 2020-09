«Operación Leaseback» se le pone cuesta arriba a Reginato: Concejales postergaron decisión sobre el préstamo por "falta de información"

Ediles manifestaron su molestia por haberse enterado de esta solicitud a través de la prensa y, además, solicitaron a la administración que les dé detalles sobre un plan de ahorro, el destino del dinero y un informe de pago de horas extras.

El pasado miércoles 26 de agosto, la Municipalidad de Viña del Mar emitía un comunicado de prensa en el que anunciaba con bombos y platillos que solicitaría al Concejo Municipal que aprobara un incremento del leaseback con el que se pretendía -inicialmente- pagar el Bono SAE a los profesores de la comuna, aumentando de esta manera a $9.500 el monto total del préstamo, el que en un comienzo era de "sólo" $2.500 millones.

LEER TAMBIÉN: Administración Reginato busca paliar millonario déficit aumentando en $7.000 millones monto de leaseback ya aprobado.

Según informó la propia casa edilicia administrada por la alcaldesa Virginia Reginato, esta solicitud tenía su origen en los efectos económicos que ha traído consigo la pandemia del coronavirus, que ha afectado fuertemente a las alicaídas arcas financiera del organismo comunal, considerando el cierre del Casino Municipal (su gran fuente de ingresos), de los hoteles, del terminal de buses y otras ítems que han afectado al "bolsillo" municipal.

LEER TAMBIÉN: Municipio de Viña del Mar ha aumentado en más de $9.000 millones el gasto este 2020: contrataciones a honorarios subieron un 11,8%.

En base a esta información, Puranoticia.cl detectó a través del Informe de Presupuesto entregado por la Unidad de Control a la alcaldesa Virginia Reginato, que la situación presupuestaria al 30 de junio de 2020, arrojó un resultado negativo: en palabras simples, el Municipio recibió $6.580 millones, pero gastó $12.113 millones. No obstante, luego de algunos ajustes, se determinó que el monto negativo de $5.533 millones no era tal, sino que de $9.082 millones.

ÁLGIDA SESIÓN EN EL CONCEJO

Bajo todo este contexto se llegó a una nueva sesión del Concejo Municipal en Viña del Mar, instancia en la que los ediles manifestaron su molestia por haberse enterado por la prensa respecto a esta solicitud que les haría la administración Reginato, y no haber sido informados oportunamente del plan que tenían para hacerle frente a la crisis económica generada por la pandemia.

Manifestada la molestia, un asesor de la Unidad de Finanzas de la Municipalidad comenzó a exponer el plan de la entidad comunal para que les fuera aprobado de inmediato el aumento del monto del leaseback, ya no de $2.500 millones, sino que ahora de $9.500 millones. Esta actitud no gustó nada en los ediles, quienes se negaron a aprobar, en primera instancia, el aumento solicitado por la administración Reginato, posponiendo la decisión, al menos, una semana más.

Cabe indicar que esta decisión no fue aceptada de buenas a primeras por parte de los representantes de la alcaldesa Reginato, sino que se opusieron al incipiente rechazo de los concejales e insistieron en que el incremento del leaseback debía darse en la misma instancia. Trascendió en ese instante que las órdenes de María Angélica Maldonado, jefa de gabinete de la principal autoridad viñamarina, eran que el tema debía ser zanjado sí o sí en esa reunión.

LEER TAMBIÉN: Pandemia ataca a la billetera de Viña del Mar: Al menos $11.000 millones dejaría de percibir este año la municipalidad.

Tras el tira y afloja, finalmente los concejales de la Ciudad Jardín decidieron postergar su decisión, acordar seguir conversando durante la próxima semana y, eventualmente, votar si aprobaban o rechazaban la propuesta municipal. No obstante, solicitaron que el Municipio cumpla con tres puntos antes de firmar este verdadero "cheque en blanco": un plan de ahorros para rebajar los gastos, que se materialice en una modificación presupuestaria; que se especifique cuál será el destino de los $7.000 millones extras de este leaseback; y que se explique cuál es la razón del aumento de los contratos a honorarios y un informe de pago de horas extraordinarias, situación que develó Puranoticia.cl en un artículo publicado este lunes 31 de agosto.



EDILES MOLESTOS

"Primero que todo, me pareció pésimo que nos hubiéramos enterado por la prensa de esta presentación del leasbeack, más que nada por la cantidad, por el monto, pero habernos enterado por Puranoticia.cl nos pareció pésimo, porque nosotros somos los que debemos votar y lo otro es que necesitamos tiempo para analizar, ver cómo se va a pagar, aunque esto saldrá con suerte en abril del 2021, así que dijimos que el martes (8 de septiembre) seguíamos conversando", señaló la concejala Laura Giannici (DC) en conversación con este medio.

De igual forma, sostuvo que "seguiremos hablando el martes para aclarar las dudas que tenemos y todo lo que corresponde porque no es llegar y aprobarlo, pero lo que más molesta es que en tiempos de pandemia todos hemos tratado de colaborar, hecho lo posible por aprobar cosas, por participar, apoyar, pero también hay que tener sentido. Más que nada, manifestamos nuestro malestar por habernos enterado por la prensa, como que esto ya era un hecho".

Respecto a lo que viene, la edil demócrata-cristiana planteó que "pedimos un plan de ahorros para enfrentar la pandemia, para enfrentar esta falta total de ingresos del Municipio" y agregó que espera que el martes lleguen "explicando todo y contando la firme, porque sabemos que no está la situación como para que el Municipio pueda financiar lo que viene, porque este es el principio del desastre, porque si el tema del Casino no se soluciona, si los hoteles siguen en manos del Servicio de Salud, si el comercio sigue cerrado, esto no sabemos cuándo termina".

INFORMAR PRIMERO, DECIDIR DESPUÉS...

Desde el lado oficialista a la gestión de la alcaldesa Reginato, el concejal Carlos Williams (RN) indicó a Puranoticia.cl que "se presentó, a través del asesor de Finanzas, el plan del por qué del leaseback, escuchamos sus argumentos y hemos pedido algunas aclaraciones de conceptos, principalmente respecto a cuál va a ser el plan de ahorros que vamos a tener mientras dure esta pandemia y esta menor cantidad de ingresos por el Casino, el rodoviario y los hoteles".

Además, sostuvo que "también hemos pedido una modificación presupuestaria, para ir a la baja y, además, saber en qué se van a gastar estos $7.000 millones, porque tenemos muy clara la película respecto de los $2.100 millones, que es para el bono de los profesores, pero queremos saber en qué se va a gastar esa otra cantidad de dinero. Una vez que se entregue esta información, para tener mayor claridad en cuanto a los destinos y las medidas, yo creo que no hay inconvenientes de aprobarlo".

El edil de Renovación Nacional también explicó, acerca de lo ocurrido en la última sesión, que "este tema, de tanta importancia y relevancia, no es para tratarlo en una sola sesión. Creo que si lo tratamos en dos o tres sesiones, podría perfectamente hacerse. Lo que no podemos hacer es pasarnos más de un mes, porque eso crearía un tema financiero en el Municipio, pero es un tema delicado, serio y debemos tomarnos un tiempo prudente para conocer detalles para conocer en qué consiste la operación total".

AUGURAN AUMENTO DEL DÉFICIT

El tercer concejal con el que este medio tomó contacto fue Sandro Puebla (IND-PS), quien aseguró que "es preocupante que el gasto esté desbocado en el Municipio de Viña del Mar, como fin de fiesta. A este ritmo, el déficit va a superar los $20.000 millones a fin de año".

"Por eso creo que lo responsable es pedir un plan de ahorro y una rebaja de gastos, para lo que queda del año, y sólo si es un plan serio y que les dé tranquilidad de que las platas se ocuparán bien, se apruebe. De lo contrario, no veo responsable ni coherente que se apruebe", sentenció el edil de oposición a la administración.

PURANOTICIA