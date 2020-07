Ofician al Ministerio de Salud por discordancias en cifras de Covid-19 informadas en la región de Valparaíso

El diputado Andrés Celis, ofició a la Seremía de Salud de Valparaíso, alertando sobre la discordancia en las cifras entregadas a la comunidad por la autoridad regional en los balances por Covid-19.

El diputado Andrés Celis, ofició a la Seremía de Salud de Valparaíso, con copia al Ministro Enrique Paris, alertando sobre la discordancia en las cifras entregadas a la comunidad por la autoridad regional en los balances por Covid-19 y manifestando también que las explicaciones han sido insuficientes. El parlamentario además, pidió conocer los procedimientos de envío, proceso y validación de los casos confirmados y cómo son estos transparentados.

En el balance del pasado viernes hubo un aumento significativo en las cifras de casos acumulados en relación al día anterior. Ese aumento no se condice con los casos nuevos registrados el viernes, sino con que se agregaron, de una sola vez, casos que corresponden al 17 de junio.

Lo anterior, y que fue explicado sólo tras levantar alertas, se debe a la incorporación de 785 casos que según se lee en un documento consolidado se agregarían diariamente desde el 17 de junio, una vez que los validara la plataforma Epivigila. Sin embargo, los datos fueron agregados de golpe el pasado viernes y sin previa explicación a la comunidad que sigue atentamente los puntos de prensa de la autoridad.

El parlamentario de Renovación Nacional, explicó que: "me he percatado de una información muy preocupante y que no se condice con la certeza, veracidad y transparencia que debe primar en la forma de comunicación de los informes oficiales de reportes y cifras del Covid-19, especialmente en la región de Valparaíso".

"Si bien habría una explicación muy técnica para agregar estos nuevos casos, la información no fue explicada como corresponde, en el momento oportuno y con un lenguaje claro. Es más, si mi equipo no hubiera estado atento a las cifras, sumando los datos uno a uno, es posible que esta discordancia hubiera pasado inadvertida cuando se trata de cifras no menores. Lo mínimo es que nos enteremos cuando se suman casi 800 nuevos casos de personas contagiadas en la región", finalizó el parlamentario.

