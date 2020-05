Obispado de Iquique confirma la suspensión de la tradicional Fiesta de la Tirana

"No subiremos a La Tirana, como estamos acostumbrados, pero no por eso no celebraremos la fiesta, sino, que lo haremos de una manera distinta", dijo el obispo Guillermo Vera.

Regiones , Sábado 9 de mayo de 2020 a las 08:59 horas