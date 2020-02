Nuevo revés para Karim Chahuán: Concejal de La Calera seguirá en prisión preventiva

Defensa del edil calerano solicitó una audiencia para revisar la prisión preventiva a la cual está sujeto, no obstante, sufrió un nuevo revés en su búsqueda de obtener la libertad.

Con una hora de retraso, receso incluido, el Juzgado de Garantía de La Calera llevó a cabo la audiencia de revisión de las medidas cautelares del concejal Karim Chahuán, quien se encuentra en prisión preventiva por su presunta responsabilidad en los delitos de robo en lugar no habitado, tráfico de drogas, tráfico de influencias, falsificación de documento público y por Ley de Seguridad del Estado.

Y pese a que las expectativas que habían en la defensa de Chahuán eran altas, finalmente el tribunal calerano decidió mantener en prisión preventiva al edil que tiene su militancia suspendida en Renovación Nacional (RN).

Además, durante la resolución, y según consigna radio Biobío, la jueza de Garantía mencionó que el Concejal de La Calera "habría traicionado a la comunidad que confió en él".

En primer lugar entregó sus argumentos la defensa, que expuso ante el Tribunal de La Calera que recién se está tipificando el delito de saqueo, por lo que pidieron considerar esta situación y decretar nula la resolución privativa de libertad en contra del edil, quien está imputado por su presunta participación, como el cabecilla de una banda criminal, la cual participó en los saqueos registrados en octubre en el mall Open Plaza de La Calera.

Es justamente por esta situación que la Fiscalía argumentó que el hijo del consejero regional Roberto Chahuán y primo en tercer grado del senador Francisco Chahuán debe permanecer tras las rejas, ya que al delito de robo en lugar no habitado se suma una investigación que da cuenta de la presunta vinculación del edil con una banda de traficantes de droga. Además, está acusado de poseer 15 gramos y 33 milígramos de canabis sativa, más una planta de género lophophora, cuyo cultivo está prohibido por mantener el componente activo de mescalina.

Cabe recordar que durante su reformalización, el fiscal de La Calera, Lizardo Tapia, explicó que "se configuran los delitos de tráfico ilícito de drogas, tráfico de influencias del artículo 240 bis del Código Penal, dos delitos de robo en lugar no habitado del articulo 442 del Código Penal y falsificacion y/o utilización reiterada de documentos públicos falsos del artículo 194 del Código Penal. Además, los delitos de robo en lugar no habitado se han cometido en el contexto que establece la Ley de Seguridad Interior del Estado". Asimismo, el Ministerio Público afirmó que el concejal Karim Chahuán tenía dos vehículos en su automotora con placas patentes que no correspondían al número de chasis.

#LaCalera Tribunal de Garantía de La Calera mantuvo prisión preventiva para Llamal Karim Chahuan, imputado por la Fiscalía por los delitos de robo en lugar no habitado, tráfico de drogas, de influencias y falsificación de documento público. @FiscaliaRegionV @FiscaliadeChile pic.twitter.com/XULMUwB3Br — Fiscalía Valparaíso (@FiscaliaRegionV) February 5, 2020

