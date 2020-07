Notarías en la mira: Querella contra gestor inmobiliario pone en tela de juicio actuar de dos notarios de Valparaíso

Abogado se querella en contra de su propio cliente al descubrir al menos "dos escrituras" legalizadas ante notarios de la Ciudad Puerto que dice nunca haber firmado.

Hasta el Juzgado de Garantía de Valparaíso se dirigió el abogado viñamarino Patricio de la Horra Peralta, con el objetivo de estampar una querella criminal, por el delito de estafa en carácter de reiterado, en contra del gestor inmobiliario oriundo de Limache Nabil Mansour Lelesdakis, además de todas las personas que resulten responsables, en el marco de la investigación de un caso que, según manifiesta el querellante, podría salpicar incluso a dos notarias de la comuna de Valparaíso y al modus operandi de estas a la hora de ratificar una escritura pública.

EL ORIGEN DE LA CONTROVERSIA

Según señala la querella a la que tuvo acceso Puranoticia.cl todo habría comenzado el año 2003, cuando ambos se conocieron, forjando con el paso del tiempo una amistad la que, basada en la confianza mutua, deriva en una relación laboral de ciertos negocios del rubro inmobiliario.

Aquella relación de amistad social habría derivado que el abogado Patricio De La Horra desde el año 2014 a la fecha patrocinó a Nabil Hanna Mansour en diversas causas, de hecho en el mismo Juzgado de Garantía se puede ver una presentada a inicios de este año, principalmente civiles, de cobro ejecutivo tanto a él como a diversas sociedad de su cliente como la Agencia Inmobiliaria Valparaíso Ltda.

Dos años más tarde, cuenta la querella, que decidieron hacer negocio juntos, fue el año 2016 cuando la sociedad ligada al oriundo hombre de Limache (Inmobiliaria e Inversiones ¡¡¡OPA!!!) le cedió 800 acciones de la entonces Sociedad Consultatio SpA, al abogado De la Horra. Las otras 200 acciones (de un total de 1.000) fueron para María Cecilia Arcondo, esposa de Nabil Mansour quien salía así de aquella sociedad.

En resumen la sociedad quedó conformada en un 80% por el abogado De La Horra y un 20% por la esposa del gestor inmobiliario, mientras que la gerencia y representación legal de la misma en manos del abogado.

Tras este paso, dichos accionistas de la sociedad la transformaron en una de responsabilidad limitada, hoy Inmobiliaria e Inversiones Consultatio Limitada, donde se mantuvo la participación de los socios (80% y 20% de las acciones). De forma paralela, el abogado indicó que durante este proceso, abrió cuentas corrientes bancarias y líneas de crédito, bajo su aval personal, en los Bancos Santander – Chile y Banco de Chile, entidades bancarias respecto de las cuales aseguró haber sido cliente "durante muchos años".

LOS BIENES Y PASIVOS DE LA SOCIEDAD

Cabe consignar que la sociedad en cuestión, según relata el abogado en la querella, es dueña de tres bienes raíces, uno en la comuna de Limache de donde es oriundo Mansour, una segunda propiedad en la localidad de Colina en la Región Metropolitana y una tercera ubicada en Tirúa.

Además esta sociedad es propietaria de un vehículo marca Lexus modelo RH 450.

Por su parte De La Horra declaró que esta sociedad tiene pasivos equivalentes a unos 50 millones de pesos debido a las líneas de crédito y algunos contratos de leasing que fueron tomados cuando el abogado figuraba como representante legal y que el avaló a título personal.

DERECHOS SOCIALES DISMINUIDOS

Posteriormente, a raíz de una inconsistencia tributaria detectada por el abogado este año 2020 en la declaración de renta de la empresa y personal, dijo haber descubierto una "sorprendente y desagradable sorpresa": su cliente aparecía en la información del Servicio de Impuestos Internos como socio de la inmobiliaria, con un 90% de los derechos sociales, mientras que el abogado sólo tenía un 10%.

ABOGADO DICE QUE NO FIRMÓ NINGUNA ESCRITURA

Esto, según dijo De la Horra, en circunstancias que "jamás he firmado una escritura pública de modificación de sociedad en éste sentido, ni he cedido mis derechos sociales en dicha sociedad en forma alguna". La sorpresa fue aún mayor cuando detectó que su otrora amigo figuraba también como representante legal de la Inmobiliaria e Inversiones Consultatio Limitada, cuando, desde 2016, el encargado de esto era De la Horra.

REVISIÓN DE TÍTULOS EN REGISTRO DE COMERCIO

Tras detectar esta información, De La Horra comenzó a revisar los títulos en Registro de Comercio de Valparaíso donde pudo constatar que efectivamente, primero su amigo, luego su cliente y más tarde su socio, el oriundo de Limache Nabil Mansour Lelesdakis "había cometido el delito de estafa" en contra del abogado Patricio De La Horra, "en forma reiterada" como lo consigna en la querella a la que tuvo acceso Puranoticia.cl

¿CÓMO LO HIZO EL LIMACHINO?

De la Horra describe paso a paso como su ex cliente y amigo puedo hacerse del 90% de las acciones de la sociedad y al mismo tiempo arrebatarle la representación legal.

El 30 de Noviembre del 2017 mediante una escritura pública de modificación de la sociedad Inmobiliaria e Inversiones Consultatio Limitada otorgada ante el Notario Público de Valparaíso, don Marcos Díaz León, Mansour aparece adquiriendo el 20% de las acciones de su esposa, María Cecilia Arcondo y en la misma escritura en la cláusula cuarta aparece que De La Horra le cedía el 70% de los derechos sociales, quedando así con un 90% el gestor inmobiliario oriundo de Limache y con un 10% el abogado Patricio De La Horra.

Dicha escritura pública de modificación fue publicada incluso en el Diario Oficial y en el respectivo Registro de Comercio de Valparaíso el año 2017, todo a espaldas del abogado querellante y sin que su ex amigo y cliente le informara de esta acción.

LA SEGUNDA PARTE: LA REPRESENTACIÓN LEGAL Y UNA NUEVA NOTARÍA AL RUEDO

Pero Patricio De La Horra sigue relatando en su querella que "no conforme con cometer semejante delito, falsificando mi firma en un instrumento público con la finalidad de ingresar a una sociedad y hacerse con la mayor parte de los derechos sociales" con fecha 3 de abril de este año 2020, mediante una segunda escritura pública, ahora en la Notaria de Gabriel Ferrand Miranda, también de Valparaíso y que funciona en forma interina, se gesta la segunda parte de esta presunta estafa.

En esta nueva escritura del 10% que le quedaba a De La Horra en la sociedad en cuestión aparece que el abogado transfiere el 8% a Mansour y un 2% a Romina Eysele Alvarez.

Con esta escritura la sociedad quedó conformada en un 98% por el gestor inmobiliario oriundo de Limache y un 2% por Eysele Alvarez.

En la clausula sexta de dicha escritura además se nombró a un nuevo representante legal, haciendo desaparecer así al abogado De La Horra de tal cargo, quedando en su lugar Mansour Lelesdakis.

Ante esto el abogado dice que al igual que la primera escritura esta "jamás fue otorgada por mí, jamás comparecí ante dicho notario público a firmarla (de hecho, jamás he ido a esa Notaría), la firma que aparece estampada en dicha escritura, no es la mía, evidentemente me falsificaron la firma; y mi rut", también afirma que el escrito de puño y letra no corresponde a la suya como tampoco la huella digital.

UNA SEGUNDA SOCIEDAD EN EL RUEDO PARA TRASPASAR ACTIVOS DE LA PRIMERA SOCIEDAD

El abogado Patricio De La Horra relata en la querella que pudo descubrir, además, que existe una segunda sociedad formada en una escritura realizada prácticamente a continuación de la anterior en donde Mansour aparece con el 100% de las acciones, se trata de Inversiones Biger SpA, según el abogado, existen presunciones fundadas para pensar que esta segunda sociedad fue creada para traspasar los bienes de la primera debido a que fue constituida con el mismo giro de Consultatio Limitada.

La idea según dice De La Horra sería dejar sin bienes a la primera, perjudicándolo directamente a él, quien es aval de esta sociedad en los bancos y en una tercera empresa de financiamiento de vehículos.

El abogado pide una pena para su ex cliente y amigo de presidio mayor en su grado medio a máximo y una multa de 11 unidades tributarias mensuales.

También solicita que se llame a declarar a los notarios Marcos Andres Díaz León y Gabriel Ferrand Miranda, ambos de Valparaíso para que puedan aclarar como se pudo gestar estas dos escrituras en donde el abogado dice que no firmó.

Por último solicitó un peritaje caligráfico de letra y firma en las escrituras falsificadas y un peritaje dactiloscópico de las huellas digitales estampadas.

