Municipio soldó candados para evitar que casinos ilegales sigan funcionando sin patente comercial en Villa Alemana

"Ellos no tienen su patente al día, su negocio es ilegal, por tanto, no pueden funcionar", manifestó el alcalde José Sabat.

Tras diversas clausuras y roturas de sellos en locales de casinos ilegales en Villa Alemana, el municipio procedió, esta vez, a soldar candados con el fin de evitar que los dueños, de nacionalidad china los abrieran, conducta repetida en el último año.

El operativo partió a eso de las 10:00 horas y no fue ya cercano al medio día cuando se logró llegar a un entendimiento con los infractores, quienes por largo rato no aceptaban las medidas adoptadas por la entidad fiscalizadora, la que indicaba que el local no cumple con lo establecido en el decreto alcaldicio de enero del 2019, por no contar con patente comercial para ejercer su actividad.

Ante tal rebeldía, el alcalde José Sabat, indicó que “hemos tenido que proceder de manera mucho más drástica, porque hasta la fecha no tenemos ninguna resolución por parte de la justicia. Ellos no tienen su patente al día, su negocio es ilegal, por tanto, no pueden funcionar. Pero la verdad, es que esto va mucho más allá y es que como municipio no vamos a permitir que estos locales existan en nuestra comuna, porque son un daño para la comunidad, fomentan los vicios y adicciones y las consecuencias son terribles y yo, como alcalde no lo puedo aceptar”.

Por su parte, Dayan Pilar Daza, Jefa de Fiscalización de la Municipalidad de Villa Alemana agregó que “el decreto de alza de clausura sólo se concreta cuando se cumple la ley y no antes. Ellos hasta ahora no lo han hecho y el alcalde ha hecho ejercer sus facultades en el marco de la normativa”.

El caso de los locales de tragamonedas chinos, se arrastra hace más de un año en la comuna, tras la lucha intensa que ha dado el municipio para que la justicia actúe, tras la querella del 2019 por rotura de sellos y delito de lotería y la presentación de un oficio a la Superintendencia, a fin de conseguir apoyo en esta gestión. Lo último que se supo en términos judiciales es que, en marzo de este año, fue suspendida la formalización de cargos, la cual ha sido suspendida dos veces por no contar con perito que maneje el idioma chino mandarín.

PURANOTICIA