Municipio, profesores y asistentes de la educación de Valparaíso llaman al Gobierno a no retornar a clases presenciales

Desde el municipio también alertaron la posibilidad de que se genere una deuda histórica 2.0. con los trabajadores de la educación al concretarse el traspaso de docentes al Servicio Local de Educación.

La Municipalidad de Valparaíso junto al Área de Educación de la Corporación Municipal de Valparaíso, el Colegio de Profesores de Valparaíso y el Sindicato de Asistentes de la Educación de Valparaíso (Sitecova) solicitaron al Gobierno y a las autoridades regionales descartar el regreso a clases presenciales de los niños y niñas de las comunidades educativas de los establecimientos municipales de la comuna para lo que resta del presente año 2020, producto de la crisis sanitaria.

Así lo manifestó, el alcalde Jorge Sharp, quien indicó que "no existen condiciones para volver presencialmente a clases en la comuna de Valparaíso, por tanto, en Valparaíso no vamos a volver a las clases presenciales. Pensamos que es la medida que mejor protege, no sólo a los niños, niñas y familias porteñas, sino también a los profesores, profesoras y asistentes de la educación de Valparaíso".

Según el jefe comunal "esto no quiere decir que el año escolar esté perdido, en ningún caso. Seguimos implementando nuestro proceso pedagógico con la colaboración de los profesores y profesoras, seguimos trabajando en la educación pública, pero pensamos que en estas condiciones la vuelta presencial a clases, al menos en Valparaíso, está completamente descartada", aseguró.

Mario Díaz, presidente del Colegio de Profesores de Valparaíso, indicó que "se ha ido trabajando desde abril a la fecha en una nueva práctica que es la remota, el teletrabajo o actividades virtuales con los estudiantes, por lo tanto, nosotros rechazamos como Colegio de Profesores la decisión del Ministerio de Educación de la estrategia de vuelta a clases porque no se cumplen las condiciones de higienización nisanitación, tampoco económicas de todos los establecimientos educacionales, escuelas y liceos de Valparaíso".

En la misma línea, Alonso Carvajal, presidente del Sindicato de Asistentes de la Educación de Valparaíso (Sitecova) advirtió que "no están las condiciones para hacer el rol como se hacía normalmente, nosotros como asistentes de la educación de la comuna de Valparaíso rechazamos lo que plantea el Gobierno, el paso a paso y, con normativa o sin normativa, los asistentes de la educación no van a asistir a sus centros laborales mientras que no se den las condiciones psicológicas y de insumos necesarios para hacer nuestra labor como corresponde".

En tanto, el Secretario General de la Corporación Municipal de Valparaíso, Marcelo Garrido, indicó que "no estamos en condiciones de ofrecer un ambiente seguro libre de contagio a nuestra comunidad escolar, por lo tanto, vamos a fortalecer el trabajo con medios digitales. Sin embargo, es indispensable tener aportes complementarios en esta materia, ya que no estamos dando la garantía de conectividad a todos nuestros niños y niñas. Es, por lo tanto, un requisito indispensable aumentar la cobertura y para ello hacemos un llamado a la autoridad a que nos provean de mayores recursos que nos permitan dar estos accesos".

Deuda Histórica 2.0.

En la oportunidad, el alcalde Jorge Sharp planteó su preocupación respecto al traspaso al Servicio Local de Educación de los establecimientos de la comuna advirtiendo que "tenemos el temor fundado y legítimo que se pueda generar en Valparaíso una especie de deuda histórica 2.0 y que el traspaso al Servicio Local de Educación genere una merma a trabajadoras y trabajadoras del mundo de la educación. Por ello, nuestro llamado es a actuar con responsabilidad, nuestro llamado es a actuar pensando en la estabilidad laboral, nuestro llamado también es a poner los recursos necesarios a disposición de este proceso de desmunicipalización para que ningún trabajador se vea expuesto en sus situaciones laborales y que se pueda realizar pensando en el bienestar de los niños y niñas de Valparaíso. Decimos fuerte y claro desde Valparaíso no a la deuda histórica 2.0 que puede generar este proceso de desmunicipalización".

Por su parte, Silvana Sáez, directora del Área de Educación de la Corporación Municipal de Valparaíso, señaló que "Valparaíso tiene una experiencia que no es menor, respecto de cómo se ha generado un sistema de educación pública que desde sus inicios ha tenido un déficit importante, toda vez que pone al centro la lógica del financiamiento por asistencia media de los estudiantes. Esta deuda 2.0 es probable que pueda ocurrir, ya que, el déficit que arrastra la Corporación en el Área de Educación, producto del tipo de financiamiento y las decisiones políticas que se tomaron en su momento, hoy nos tiene ad portas de un traspaso que si no hay recursos suficientes,puestos desde el nivel central, podríamos legítimamente pensar que corre riesgo el servicio educativo en las características que mencionéanteriormente".

