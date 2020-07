Municipio de Viña del Mar se hará parte de acciones legales contra ex concejal UDI que insultó a trabajadores

Este lunes, la alcaldesa Reginato se contactó de manera remota con los trabajadores Giancarlo Marín y Randal Cancino, a quienes les manifestó su apoyo ante el mal rato vivido.

Su total apoyo a los funcionarios, tanto municipales como de empresas contratistas que realizan labores de aseo y limpieza en la ciudad, manifestó la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, tras los insultos y amenazas sufridos por dos de ellos por parte de un ex concejal UDI de la comuna, Tito Livio Moggia, por lo que informó que el municipio se sumará a las acciones legales que interpondrán los afectados y la empresa contratista.

Este lunes, la jefa comunal se contactó de manera remota con los trabajadores Giancarlo Marín y Randal Cancino, a quienes les manifestó su apoyo ante el mal rato vivido, y dijo que son situaciones inaceptables, especialmente en esta época de pandemia, en que el personal de aseo realizan una labor crucial para el mantenimiento de la ciudad en beneficio de la comunidad.

LEER TAMBIÉN: Polémica en Viña del Mar tras vídeo difundido con fuerte agresión verbal de ex concejal de la UDI a personal del Aseo.

"He tenido contacto con los dos funcionarios, quienes se encuentran muy afectados por la situación. Ellos y la empresa contratista a la que pertenecen han decidido interponer acciones legales y nosotros como municipalidad, a través del Departamento de Asesoría Jurídica, nos haremos parte, porque ellos merecen todo el apoyo acuerdo y esperamos que nunca más vuelvan a ocurrir hechos como estos", expresó la alcaldesa.

El trabajador y chofer del camión, Randal Cancino, manifestó por su parte, que "yo quiero esta ciudad, me encanta verla limpia y tratamos de hacer lo mejor posible, por lo que recibir estos tratos de parte de gente que no sabe apreciar lo que hacemos día a día es denigrante y no puede quedar impune, y por eso deben ser castigados. Nosotros diariamente estamos expuestos a contagiarnos con una enfermedad como el coronavirus y llevarla a nuestros hogares, y recibir estos tratos de personas que no nos valoran, para quienes somos una molestia, que somos unos rotos, no puede quedar así".

PURANOTICIA