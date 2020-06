Municipio de Valparaíso renueva y extiende medidas para el comercio local

Las acciones impulsadas por la Alcaldía Ciudadana para locatarios, establecimientos y servicios económicos porteños, se renuevan para este segundo semestre.

La Municipalidad de Valparaíso trabaja para intentar disminuir los contagios y proteger a la comuna de los coletazos del coronavirus Covid-19, que se extiende por casi tres meses. En este delicado contexto de pandemia, con evidentes consecuencias económicas, se decidió renovar una serie de medidas tomadas.

Sobre esta continuidad de beneficios, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, señaló que "sabemos que para el comercio han sido meses muy duros y estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para contribuir a enfrentar esta crisis. El llamado es al Gobierno a ser mucho más proactivos, porque hasta ahora el comercio local ha recibido muy poca ayuda a pesar que se han hecho anuncios que, según encuestas de la Cámara de Comercio de Valparaíso, no se han convertido en realidad. Este es el momento de tomar medidas, no en unos meses más cuando no sabemos la profundidad que tomará esta crisis sanitaria, económica y social".

El delegado para la Reactivación Económica, Daniel Ramírez, explicó que "una de nuestras prioridades es el apoyo al comercio local, es por ello que desde el municipio hemos aplicado todas las medidas legales económicas y administrativas, que supone una voluntad clara de la 'Alcaldía Ciudadana' de facilitar la labor del comercio, pero sin duda necesitamos el apoyo del Congreso Nacional para aprobar ciertas leyes que nos permita aplicar otro tipo de medidas, porque creemos que la medidas tomadas de desde el nivel Central, desde el Ejecutivo aún no responden a la realidad problemática que afectan al comercio local".

MEDIDAS QUE RENUEVAN

- Prórroga de hasta tres meses en el Pago de Patente Comercial para vencimientos en el primer o segundo semestre 2020 (Ley N° 21.207).

- Pago en hasta seis cuotas, sin multas ni intereses, de Patente Comercial para primer o segundo semestre (Ley N° 21.207)-

- Solicitud exención pago de aseo comercial para primer o segundo semestre (Decreto Municipal N° 1087-2020).

REQUISITOS

- Ser locatario pyme afectado por la crisis social o pandemia en Valparaíso.

- Estar en alguno de los Registros Municipales de Comercio Afectado.

- Haber sido afectado en saqueo, incendio, lucro cesante o vandalización.

Para hacerlo efectivo se debe enviar un correo electrónico con archivo adjunto de Formulario de Solicitud Beneficios Excepcionales.

Toda esta información se encuentra publicada en la página web municipal para que los emprendedores que lo requieran puedan revisarla y orientarse en el proceso. Consultas e informaciones a través del correo electrónico delegacionreactivacionvalpo@gmail.com o al fono/whatsApp +56985460037.

