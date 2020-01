Municipio de Valparaíso confirma la extensión de la concesión de parquímetros para Bomberos

Además, la entidad edilicia anunció que aumentarán la subvención anual a $100 millones y traspasarán camiones aljibes para sus operaciones.

La Municipalidad de Valparaíso extenderá desde febrero, y durante ocho meses, el permiso de ocupación de 619 cupos de estacionamientos para el Cuerpo de Bomberos de la comuna. Esto, hasta que se inicie el proceso de licitación pública.

Esta medida se hace efectiva luego que la tercera sala de la Corte Suprema ratificara la decisión adoptada por el municipio porteño, que a fines de 2018 dio término anticipado a la concesión de parquímetros con la empresa Don Javier S.A., para otorgar este espacio público al Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, permitiendo la explotación de los estacionamientos.

Al respecto, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, señaló que "esto se sostiene en la idea de que las calles, los espacios públicos, tienen que cumplir no fines privados, no el enriquecimiento a una persona o empresa en particular, sino que deben cumplir fines públicos, y un fin público es financiar las funciones del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, que tan importante es para nuestra ciudad".

En esa línea, el jefe comunal agregó que "hemos tomado la decisión también de aumentar de forma significativa la subvención que anualmente la Municipalidad de Valparaíso le otorga al Cuerpo de Bomberos, de forma sistemática la subvención había variado entre $20 a $30 millones. Hemos tomado la decisión de poner la vara mucho más arriba y alcanzar los $100 millones, recursos que le van a permitir a Bomberos poder tener mayor disponibilidad para poder cumplir con sus objetivos".

Finalmente, Sharp señaló que "gracias al aporte que hizo el Gobierno Regional, vía circular 33, que presentó la Municipalidad de Valparaíso, vamos a contar con un par de camiones aljibes que vamos a poner a disposición del Cuerpo de Bomberos, los que son muy importantes porque suministran de agua a los carros en el combate de incendios y a las tareas de Bomberos, particularmente en aquellos sectores donde hay un grifo en mal estado o en los sectores altos donde todavía por la falta de regularización no existen grifos".

Por su parte, Erasmo Olivares, superintendente del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, sostuvo que "nosotros valoramos el esfuerzo, ha sido un trabajo arduo, ha sido una oportunidad para conocer algo que es distinto para nosotros y está es una buena alternativa, así que estamos muy de acuerdo y agradecidos de esta posibilidad".

PURANOTICIA