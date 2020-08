Municipio de Quillota califica de "error" y "traspié" la polémica fiesta de cumpleaños en plena pandemia y alcalde Mella ofrece "disculpas públicas"

El escándalo en Quillota se genera considerando que los funcionarios que participaron en la celebración, de la Dirección de Desarrollo Comunitario, son los encargados de repartir las cajas de mercadería a los vecinos.

Inmediata respuesta generó una información publicada por Puranoticia.cl, en la que daba cuenta de una celebración de cumpleaños en plena pandemia por parte de funcionarios de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) de la Municipalidad de Quillota, instancia en la que participaron unas 30 personas, sin mayores medidas de protección sanitaria, al interior de un gimnasio de la comuna.

La importancia de esto no tan sólo radica en que los trabajadores desobedecieron las instrucciones de la autoridad sanitaria respecto a la prohibición de eventos masivos, sino que también cobra mayor sentido lo que hicieron, tomando en cuenta que son justamente aquellos funcionarios de la Dideco los encargados de distribuir las cajas de mercaderías a las familias de Quillota, además de tener contacto con vecinos por concepto de ayudas sociales.

Bajo este contexto, desde la casa edilicia que administra el alcalde Luis Mella, calificaron lo ocurrido sólo como un "error" y un "traspié", y confimaron lo expresado por este medio, respecto a la realización de un sumario para determinar responsabilidades.

Además, el alcalde Luis Mella, también utilizando su cuenta en redes sociales, dijo al respecto que "he tomado conocimiento de un desayuno realizado por un grupo de trabajadores de Dideco municipal, que no cumplió con las normas sanitarias que exigimos a la comunidad. Ante esto, pido como Alcalde, públicas disculpas por el comportamiento comentado. He ordenado una investigación sumaria y aplicaremos las sanciones que correspondan. Como siempre, enfrentamos la situación con la verdad. Reiteramos nuestras disculpas frente a un comportamiento que rechazamos y que no compartimos".

En tanto, desde la Municipalidad escribieron en Facebook que "con el objetivo de respetar los protocolos y reglamentos laborales en pandemia, la Municipalidad de Quillota inició un sumario para aclarar situación ocurrida en el gimnasio municipal", y añadieron que "el proceso administrativo busca aclarar y transparentar las responsabilidades que llevaron a cometer un traspié en el trabajo que se realiza en el centro logístico social de la Dideco, que durante estos meses ha funcionado en este recinto deportivo para repartir las cerca de 30 mil cajas de ayuda del Gobierno y 11 mil cajas municipales a las familias más afectadas por esta pandemia".

Por su parte, el director de la Dideco, Juan Rodríguez, señaló que lo ocurrido fue un "lamentable error", pero aseguró que "no empaña el trabajo de los funcionarios municipales, quienes se ha preocupado de apoyar a la comunidad durante esta crisis". También sostuvo que "he solicitado un sumario para aclarar y transparentar esta situación, que se dio por el cariño y afecto generado durante todos estos meses que llevamos trabajando juntos, donde se quiso reconocer y saludar a uno de los funcionarios en su día de cumpleaños".

Asimismo, indicó que se reforzarán los protocolos de trabajo "para no volver a cometer esta equivocación nuevamente" y seguir trabajando con el principal objetivo que es apoyar a las familias de la comuna.

