Municipalidad extiende permiso de parquímetros para Bomberos de Valparaíso

La medida se hará efectiva durante seis meses a contar de este sábado 11 de enero de 2020.

Durante seis meses a contar del 11 de enero de 2020, la Municipalidad de Valparaíso extenderá el permiso de ocupación de 619 cupos de estacionamientos para el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso hasta que se inicie el proceso de licitación pública.

Medida que se hace efectiva luego de que este lunes la tercera sala de la Excelentísima Corte Suprema ratificara la decisión adoptada por el municipio porteño, que a fines de 2018 dio término anticipado a la concesión de parquímetros con la empresa Don Javier S.A. para otorgar este espacio público al Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, permitiendo la explotación de los estacionamientos.

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, fue enfático en decir que "esto se sostiene en la idea de que las calles, los espacios públicos, tienen que cumplir no fines privados, no el enriquecimiento a una persona o empresa en particular, sino que deben cumplir fines públicos y un fin público es financiar las funciones del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, que tan importante es para nuestra ciudad".

En esa línea el líder comunal agregó que "en función de esta decisión que ha tomado la Corte Suprema de declarar el permiso de ocupación como un instrumento legal para que Bomberos administre los parquímetros es que hemos decidido prorrogar por seis meses más este derecho, lo que le va a permitir a Bomberos poder contar con más recursos para seguir cuidando Valparaíso".

Por su parte, Erasmo Olivares, Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, sostuvo que "desde que se fundó nuestra asociación contra incendios hace 168 años siempre hemos sido y seguiremos siendo una corporación de derecho privado, con respecto a la extensión de decreto alcaldicio, enhorabuena, se nos permitirá seguir trabajando en esta nueva posibilidad de ingresar dineros frescos a nuestro cuerpo de bomberos, que harta falta que nos hace".

Olivares además detalló que "un aspecto importante de esto es que nosotros estamos haciendo un aporte social, porque el valor del minuto del vehículo esta es el más bajo en Chile porque vale 15 pesos el minuto, estamos hablando con la municipalidad para ver qué alternativa tenemos en este primer semestre del 2020, en circunstancias que el promedio de 25-30 y en Santiago hay hasta 45 pesos el minuto, así que desde este punto de vista es un tremendo ahorro de los porteños que ocupan las calles de la amonestación que estamos haciendo desde este recurso público como son los parquímetros."

Finalmente, Nicolás Guzmán, director de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Valparaíso, explicó que "esto ha sido gracias a que la Corte Suprema ha rechazado el Recurso de Amparo Económico que interpuso otra concesionaria de estacionamientos de la comuna, en contra de Bomberos y ha declarado legal el acto administrativo que dictó el alcalde, y que le otorgó la administración de los parquímetros al Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, por lo tanto, estamos muy contentos y esperamos que este modelo se adopte por otros municipios a lo largo de Chile".

