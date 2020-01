Municipalidad de Quilpué instalará un planetario móvil en Colliguay este 18 y 19 de enero

Además se ofrecerán talleres de astronomía para niños y una jornada de observación astronómica a cargo de la Fundación AstroLab.

Para el año 2025, Chile será la capital de la astronomía mundial, pues contará con cerca de un 80% de la capacidad de observación del planeta por las construcción de telescopios de gran tamaño en el norte del país.

La comuna de Quilpué, especialmente el valle de Colliguay, tiene las condiciones perfectas para el desarrollo de actividades en torno a esta ciencia debido a sus cielos prístinos y entorno natural.

Por esta razón, el municipio quilpueíno, entre el 18 y 19 de enero, instalará un planetario móvil en esa localidad y ofrecerá talleres de astronomía para niños y una jornada de observación astronómica a cargo de la Fundación AstroLab.

Además se realizará un concierto de música de música a cargo de la banda "Prima", que interpretará el disco «El Lado Oscuro de la Luna» del conjunto inglés Pink Floyd.

Respecto de estas actividades, el alcalde de Quilpué, Mauricio Viñambres, expresó que "la propuesta de este año es destacar la riqueza, las potencialidades de Colliguay, como sus cielos prístinos, la exquisitez se sus comidas y, en especial, sus productos artesanales. La artesanía de ese valle es reconocida por la Unesco, como las Hilanderas. Por esta razón es que vamos a realizar varias estrategias que apoyen al desarrollo cultural y patrimonial de ese lugar, como por ejemplo el Festival de las Artes de Colliguay".

La actividad cuenta además con el apoyo de los emprendedores de la zona, quienes ofrecerán sus productos elaborados en la misma zona.

Cabe notar que tanto el municipio como los emprendedores locales se comprometieron a respetar y cuidar el medio ambiente. "Estamos incentivando a las personas que asistan a reciclar y reutilizar su basura. Idealmente que cada persona que sube al valle se lleve de regreso su basura. Si el visitante no puede hacerlo, dispondremos se contenedores de reciclaje. Mientras que los emprendedores se comprometieron en no utilizar envases de plumavit", agregó Viñambres.

PROGRAMA LAS ESTRELLAS DE COLLIGUAY

Sábado 18

Actividad: Planetario.

Lugar: Salón multiuso, Colliguay.

Hora: 10 a 19 horas.

Descripción: Viaje interestelar virtual en el planetario móvil.

Entrada liberada.

Show rotativo, de cada 20 min aproximadamente.

Universo Violento.

Aventuras Cósmicas.

Robots Exploradores.

La vida secreta de las estrellas

Antiguos cielos, antiguos misterios.

Universo.

Los secretos del Sol.

Nuevos Horizontes.

Actividad: Taller de astronomía para niños y niñas.

Lugar: Salón multiuso, Colliguay.

Hora: 16 y 18 horas.

Descripción: Taller de sistema solar, lunas, constelaciones, las principales fuerzas en pugna en el Universo, la luz, a cargo de los divulgadores científicos de Astro Taller Víctor Salinas y Olaya Díaz, asociados al Observatorio Nacional Cerro Calán de la Universidad de Chile.

Entrada liberada.

Actividad: Prisma: Pink Floyd, "The dark side of the moon".

Lugar: Cancha el Molino, Colliguay.

Hora: 21 a 23 horas.

Descripción: Concierto a homenaje a Pink Floyd, en uno de sus álbumes más aclamado por la crítica y más popular de la banda, con más de 45 millones de copias, siendo así el tercer álbum más vendido en la historia de la música.

Entrada liberada.

DOMINGO 19

Actividad: Planetario.

Lugar: Salón multiuso, Colliguay.

Hora: 10:00 a 19:00

Descripción: viaje interestelar virtual en el planetario móvil.

Entrada liberada.

Show rotativo, de cada 20 min aprox.

Universo Violento

Aventuras Cósmicas

Robots Exploradores

La vida secreta de las estrellas

Antiguos cielos, antiguos misterios.

Universo

Los secretos del Sol

Nuevos Horizontes

Actividad: Taller de astronomía para niños y niñas.

Lugar: Salón multiuso, Colliguay.

Hora: 16:00 y 18:00 hrs.

Descripción: Taller de Sistema Solar, lunas, constelaciones, las principales fuerzas en pugna en el Universo, la luz, a cargo de los divulgadores científicos de Astro Taller Víctor Salinas y Olaya Díaz, asociados al Observatorio Nacional Cerro Calán de la Universidad de Chile.

Entrada liberada.

PURANOTICIA