Municipalidad de Limache se suma a alegatos ante Tribunal Ambiental en rechazo a termoeléctrica "Los Rulos"

El alcalde Daniel Morales aseguró que "este proyecto no tiene ninguna relación con el proyecto de crecimiento y desarrollo de la ciudad".

El alcalde de Limache, Daniel Morales, anunció que la comuna, representada por la Municipalidad, acudirá al Tribunal Ambiental para participar en los alegatos contra la instalación de la termoeléctrica "Los Rulos".

Junto a señalar que se sigue en el camino del rechazo a ésta, tal como se plasmó en el proceso de consulta ciudadana en el que un 90% de los votantes limachinos manifestaron su rechazo a la instalación, el jefe comunal sostuvo que "desde el primer momento hemos manifestado nuestro rechazo a la termoeléctrica en Limache".

"Lo manifestamos incluso en el mismo debate donde el sistema regional termina aprobando el proceso. En 11 puntos establecimos nuestra posición frente a la iniciativa y lo planteamos porque creemos que la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) adolece de fallas, de defectos de origen y eso es lo que hoy se va a plantear en estos alegatos ante el Tribunal Ambiental", explicó la máxima autoridad comunal.

Además, indicó que "planteamos que no existen líneas de base objetivas sobre las cuales tomar mediciones. En todo el valle de Limache y Olmué no hay puntos de medición para tener referencias claras sobre niveles de contaminación y saturación del aire, por ejemplo, que puede llegar a emitir esta termoeléctrica".

También puso sobre la mesa el tema de la escasez hídrica, donde "claramente tenemos una situación muy distinta a la que había cuando se hace la aprobación de este proyecto. Hemos tenido el año más seco, no tenemos agua en los pozos, tenemos una situación de emergencia decretada y por lo tanto hoy día cualquier consumo de agua, aunque sea en bajos niveles como lo ha planteado la empresa, afecta también al valle".

Daniel Morales también dijo que "este proyecto no tiene ninguna relación con el proyecto de crecimiento y desarrollo de la ciudad. Tiene otra visión, aquí hay cultura avícola, hay una visión rural, hay visión habitacional, turística, que tiene hoy particularmente la zona de Los Laureles, donde claramente la instalación de una termoeléctrica viene a romper con esta visión de ciudad que tenemos".

"Entendiendo que tanto la RCA adolece de defectos en su aprobación como también que es un proyecto que hoy no es necesario para el sistema interconectado y para el sistema central de energía en Chile. Hoy las energias limpias que vienen del norte son mucho más que lo que puede producir esta termoeléctrica. Hay un sistema que incluso la Secretaría de Energía ha planteado que la energía de esta termoeléctrica aún no es necesaria para el sistema interconectado central", agregó.

Por último, concluyó diciendo que "al tener una planta que no es necesaria, que tiene vicios de aprobación su RCA, es un proyecto que hoy no es necesario para el crecimiento del país ni de la comuna, y por lo tanto es un proyecto que no debiera ser aprobado y esperamos que los tribunales se pronuncien en esta línea, siendo consecuentes con lo que hemos manifestado desde el primer momento".

PURANOTICIA