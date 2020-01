Mujer simula pedir pizza para denunciar a su marido por violencia: Sujeto fue formalizado

La joven de 22 años fue atacada brutalmente por su marido en su vivienda en Temuco.

Una mujer identificada por Ivette Necul, de 22 años, simuló pedir una pizza para denunciar a Carabineros a su marido por violencia intrafamiliar.

De acuerdo a información entregada por 24Horas, la joven fue atacada brutalmente por su marido en su vivienda en Temuco.

"Me dio tres combos en la cabeza. Me incendió con colonia en el pelo, en la espalda. Él mismo, cuando vio que me estaba incendiando, me abrazó intentando apagarlo", señaló la víctima.

Ahí fue cuando Ivette Necul llamó a Carabineros, simulando que estaba pidiendo una pizza, a la hora del almuerzo.

"Le dije a la carabinera que quería pedir una pizza. Me dijo, '¿usted está consciente de que está llamando a Carabineros?' Sí. Llegó y me dijo '¿estás sola?' No. '¿Te agredió tu pareja?' Sí. Le dije 'quisiera pedirla con doble queso y a domicilio'", detalló la mujer.

Por su parte, el capitán Jorge Pohl, de la 2° Comisaría de Temuco, informó que "Carabineros llegó rápidamente al lugar, a través del Plan Cuadrante, constatando de que la víctima se encontraba lesionada en ambas manos".

"Además, tenía su pelo quemado. Esto se debió a que el individuo, una vez que se originó la discusión, lesionó con un vidrio en su mano izquierda a la víctima y, a su vez, le fracturó el quinto dedo de la mano derecha", agregó.

En tanto, el hombre identificado como Agustín Fuentealba, fue formalizado este lunes por femicidio frustrado.

Además, este lunes se dio a conocer el audio en el que se puede conocer el diálogo que sostuvo la víctima con Carabineros.

PURANOTICIA