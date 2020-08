Mujer denuncia haber sido víctima de abuso sexual cometido presuntamente por párroco de Viña del Mar

Desde el Obispado de Valparaíso indicaron que ya se comunicaron con la denunciante, quien habría afirmado que pronto entregará más detalles al respecto.

Uno mujer de Viña del Mar realizó a través de las redes sociales una denuncia por abuso sexual contra el párroco Jorge Calderón, mientras estaba en un colegio de la comuna.

La mujer relató en su cuenta en Facebook que el sacerdote le realizaba tocaciones sexuales y la besaba en su paso por el establecimiento, cuando tenía apenas 10 años de edad.

"Me aprieta contra su cuerpo, me empieza a besar el cuello, las mejillas, pone sus manos en mis pechos (...) una y otra vez, toda vez que me pilla sola en los pasillos, capilla o rincones del viejo colegio", señala el relato.

En la misma publicación, la denunciante agrega que "el caso está prescrito, sin embargo, el daño queda vivo en la memoria de nuestras infancias. ¡Para que nunca más pasemos por eso!".

Tras viralizarse la publicación, la agrupación Mujeres Iglesia Valparaíso expresó su apoyo a la denunciante y exigieron al administrador apostólico de Valparaíso, Pedro Ossandón, que tome medidas inmediatas en el caso, según consigna radio Biobío.

Karla Huerta, vocera de la agrupación, aseguró que "hemos escrito esta carta solicitando de forma inmediata al obispo Pedro Ossandón, que haga uso de las medidas cautelares contempladas en el código del derecho canónico, que versan sobre la limitación del ministerio sacerdotal para Jorge Calderón, y además la separación de las funciones como actual juez del tribunal eclesiastico de la diócesis".

Mediante un comunicado, el Obispado de Valparaíso detalló que tomó conocimiento de la denuncia el domingo 2 de agosto a través de redes sociales, señalando que ya se comunicaron con la denunciante, quien les informó que pronto presentaría más antecedentes para formalizar la denuncia.

