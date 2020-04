Móviles e inspectores municipales vigilarán las calles de Quillota ante ola de delitos durante el toque de queda

Seguidilla de robos y asaltos llevó al alcalde Luis Mella a decidir que sus equipos apoyarán la labor de orden de los Carabineros y Fuerzas Armadas.

Vecinos y comerciantes de Quillota han reportado diversas denuncias respecto a graves hechos delictuales ocurridos, especialmente durante las horas del toque de queda, situación que llevó a la Municipalidad a tomar la decisión de iniciar rondas de vigilancia con sus móviles destinados a inspecciones y fiscalización.

​Los hechos más violentos que se han conocido son asaltos en la villa El Sendero, durante la madrugada y en el supermercado Líder, a plena luz del día. Pero además se han denunciado robos en viviendas y locales comerciales, especialmente en horas en que el tránsito de personas está prohibido, por estar en vigencia el toque de queda, producto de las medidas sanitarias implementadas por el Gobierno, a causa de la crisis por la pandemia de coronavirus Covid-19.

​Por ello, el alcalde de Quillota, Luis Mella, indicó que "nos preocupa mucho la situación que se está viviendo con el aumento de la delincuencia, con las situaciones de delitos que se están viviendo tanto en el día como en la noche. Nuestro comercio local nos ha manifestado un aumento en los delitos de robo, hurto y asalto. Necesitamos del apoyo de Carabineros y de las Fuerzas Armadas, pero nosotros vamos a hacer un sistema de vigilancia durante el día y también en la noche, principalmente las primera horas del toque de queda. Esto es con el fin de que usted, que está en su casa, se sienta mucho más tranquilo".

​Sobre cómo operará el sistema, el jefe comunal aclaró que no se trata de una policía municipal ni equipos de seguridad ciudadana, sino que de inspectores y personal de Protección Civil, que apoyarán las labores que deben ejecutar las instituciones a cargo del orden público, antes y durante el toque de queda.

Mella explicó que "hemos dado instrucciones para que alrededor de siete vehículos de la Municipalidad comiencen a utilizar a partir de este minuto balizas y aprovechen de dar vueltas en distintos sectores de la ciudad, para poder prevenir, para poder denunciar ante Carabineros y las Fuerzas Armadas cuando veamos gente sospechosa o cuando veamos personas que están cometiendo delitos. Por ese motivo es que los invito a todos a ser parte de esta gran campaña. Que nos ayuden informando, llamando por teléfono o también estando atentos a estas visitas que van a efectuar nuestros móviles municipales en distintos sectores de la ciudad".

Al mediodía del viernes, el alcalde Mella se reunió con conductores e inspectores en el frontis de la Municipalidad, para entregarles instrucciones sobre cómo espera que funcione este sistema de vigilancia. Además, todos los vehículos que participarán fueron equipados con balizas y comenzarán sus recorridos en esta nueva modalidad a partir de este sábado 18 de abril.

​El nuevo sistema entró en funciones la noche de este sábado, con los móviles e inspectores municipales reunidos en la Plaza de Armas, para el inicio de sus turnos y patrullajes.

David Leyton Orellana, subdirector de Tránsito y Movilización de la Municipalidad, explicó que la idea "es generar un apoyo de vigilancia, de patrullaje, en turno de 8 a 8 (horas), para los fines de semana, coordinado directamente con la Central de Carabineros y con los coordinadores municipales de cámaras de televigilancia que tenemos ubicados también en la Cuarta Comisaría. Van a ser dos móviles municipales que van a estar patrullando. Se generaron dos sectores. Sector 1, que es desde calle Yungay hacia el norte y el sector 2, desde Yungay hacia el sur, tratando de realizar patrullajes por todas las vías estructurantes de la ciudad de Quillota".

​Como parte de la coordinación con Carabineros, a la puesta en marcha del sistema concurrió el subteniente Suárez, de la Cuarta Comisaría de Quillota, quien valoró la iniciativa, señalando que "a veces no estamos presentes, debido a que no mantenemos tampoco la cantidad de vehículos policiales en los distintos sectores de la comuna, para poder realizar patrullajes. Por este tema del coronavirus también hemos visto muy reducidos los servicios, porque también los carabineros tienen que descansar. Entonces, como Cuarta Comisaría de Quillota, vemos de muy buena forma que nos colaboren en ese sentido, para nosotros poder también estar más alerta, en más sectores a la vez. Que haya un apoyo externo lo agradecemos y que no estén avisando oportunamente para poder nosotros proceder en caso de que se esté gestando algún tipo de delito".

