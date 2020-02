MOP coordina trabajo de mesas hídricas provinciales en toda la región de Valparaíso

Las reuniones están lideradas por los gobernadores provinciales en San Felipe, Los Andes, Petorca, San Antonio, Quillota y Marga Marga.

Además de las numerosas obras y recursos que se están invirtiendo en la región de Valparaíso para enfrentar y mitigar los efectos de la sequía que afecta a la zona hace más de 10 años, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) implementó Mesas Hídricas en todas las provincias para coordinar este trabajo en cada uno de los territorios

De esta manera, se está trabajando en estas instancias que coordina el MOP y que lideran los gobernadores provinciales en San Felipe, Los Andes, Petorca, San Antonio, Quillota y Marga Marga.

Al respecto, el seremi de Obras Públicas, Raúl Fuhrer, explicó que "esta Mesa nace de una necesidad y del aprendizaje que hemos tenido, porque dentro de las acciones que se toman a veces se concentra mucho en las acciones y poco en la interacción y uno de los aprendizajes máximos que hemos tenido es que no basta con informar debemos interactuar y estas mesas provinciales que iniciamos en San Felipe, que hemos mantenido Los Andes, en Petorca e iniciamos en el río Maipo de San Antonio, también teníamos que iniciarlas acá en Quillota y Marga Marga. Con esto cerramos un círculo, porque tenemos hoy día mesas en toda la región coordinadas por el MOP con el liderazgo de los gobernadores y de los alcaldes, para conocer de primera fuente las necesidades y también para nosotros tanto el Ministerio de Obras Públicas como Agricultura poder informar las acciones que estamos desarrollando y que llevaremos adelante también la próxima temporada ".

La gobernadora de Marga Marga, Carolina Corti, señaló que, si bien, en la provincia se ha trabajado en el tema del agua, la idea es que "podamos hacer seguimiento con las distintas instituciones que están involucradas en el tema de la escasez hídrica y la emergencia. Esto significa que la seremi de OO.PP. en conjunto con Agricultura, Obras Hidráulicas y Dirección de Aguas, van a participar de estas reuniones, para que nos fijemos metas a corto, mediano y largo plazo en los distintos municipios para poder ir subsanando y empatizando con la crisis hídrica que hoy día nos afecta profundamente"

Asimismo, el gobernador de Quillota, Iván Cisternas, destacó que "creo que estamos todos los actores y también es necesario trabajar con los regantes, no sólo el agua para consumo también para agricultura y regadío. Y vamos avanzando, esto no significa que no hemos hecho nada durante el periodo, hemos estado trabajando en cada una de las comunas pero vamos a ir coordinando cada vez más y anticipándonos, esperemos no tener esta problemática más adelante, pero si la seguimos teniendo vamos a continuar trabajando en ella".

Cabe señalar que las reuniones de esta Mesa Hídrica Biprovincial Quillota Petorca se realizarán cada 15 días.

PURANOTICIA