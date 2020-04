Ministerio de Salud anunció la intervención del Sanatorio Alemán de Concepción

El titular de Salud también manifestó su preocupación por la ciudad de Chillán y planteó la posibilidad de mantener el aislamiento "hasta que efectivamente haya una caída en el número de nuevos casos".

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, anunció la intervención estatal del Sanatorio Alemán de Concepción, recinto que en los últimos días se ha visto afectado por un brote de contagios por covid-19 entre sus funcionarios.

"La ciudad de Concepción nos preocupa porque ha habido un brote muy relevante de trabajadores de la salud con infección por coronavirus en el Sanatorio Alemán de esta ciudad, que aporta con seis unidades de tratamiento intensivo", dijo el secretario de Estado.

"El subsecretario de Redes Asistenciales (Arturo Zúñiga) ha ordenado, de acuerdo al marco legal que hoy día nos rige, la intervención por parte del Estado de este recinto hospitalario, para controlar que efectivamente todas las normas de control de infección intrahospitalaria y la disposición de este centro asistencial para trabajar adecuadamente la red, sea correcta", detalló.

El titular de Salud también manifestó su preocupación por la ciudad de Chillán y planteó la posibilidad de mantener el aislamiento "hasta que efectivamente haya una caída en el número de nuevos casos".

"Otro lugar de cierta preocupación es la ciudad de Chillán propiamente tal, donde el número de casos nuevos no tiende a controlarse, a pesar de restricciones en la movilidad de las personas muy relevantes. Ellos se mantienen con cuarentena. Sin embargo, tenemos la idea, a través del jefe de defensa de la zona, que el respeto por las medidas de aislamiento social, el no salir a la calle, no está siendo adecuado y eso significa solamente que esta cuarentena se puede prolongar y prolongar más tiempo", aseguró.

Otra de las ciudades que está en la mira del Minsal es Talca.

"Es la ciudad que tuvo los primeros casos en el país y tuvo una tendencia consistente a la mejoría, a la caída de los nuevos casos. Sin embargo, esa tendencia se ha revertido en los últimos días. Estamos analizando cuidadosamente cuál es la explicación epidemiológica para ello, pero no sería raro que haya que dictar nuevas medidas de excepción", analizó.

Mañalich también se refirió a Punta Arenas, ciudad a la que llamó "la zona más estresada respecto a hospitalización y tratamiento intensivo".

"Es por eso que se han trasladado pacientes de allá, fundamentalmente para contar con los equipos humanos, pero también se han trasladado respiradores. Hoy día cuentan con seis respiradores, se han trasladado tres más desde la Región Metropolitana para enfrentar esta contingencia", explicó.

PURANOTICIA