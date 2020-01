Mentiras, responsabilidades y preocupación: Alcaldes entran al debate por demoras en Hospital de Marga Marga

Los alcaldes de Quilpué, Mauricio Viñambres; de Villa Alemana, José Sabat; y de Limache, Daniel Morales, entregaron su visión respecto a lo que ocurre con este ansiado proyecto provincial.

"Tenemos la sensación de que lo único que quiere el Ministerio (de Salud) es tirar la toalla y tapar los errores que han cometido". Con estas palabras, un alto representante de la empresa Acciona en Chile analizó con Puranoticia.cl los problemas que han tenido con el Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota (SSVQ) y con el propio Ministerio de Salud (Minsal), lo que ha derivado en demoras que afectan en el proyecto de construcción del Hospital Provincial de Marga Marga.

Junto a calificar de "preocupante" y que lo ocurrido es una "pésima señal de lo que estaría pasando con empresas extranjeras que queremos invertir en Chile", el representante de la firma española aseguró que el centro asistencial pensado para las comunas de Villa Alemana, Quilpué, Limache y Olmué podría transformarse en un "Puente Chacao II".

En base a estas afirmaciones, Puranoticia.cl conversó con los alcaldes que administran las comunas de la provincia de Marga Marga, quienes analizaron lo planteado por la empresa y manifestaron su preocupación ante lo que pueda ocurrir con este proyecto que es, sin dudas, uno de lo más esperados por la comunidad.

"SE NOS MINTIÓ"

En primer lugar, el alcalde de Quilpué, Mauricio Viñambres, señaló que "se nos mintió a los alcaldes durante harto tiempo, y no por parte de la empresa, sino que por parte del Servicio de Salud, durante los gobiernos de Michelle Bachelet y de Sebastián Piñera, y por parte de la gobernadora (María Carolina Corti). Así de claro. Están de testigos los alcaldes, donde nos dijeron una fecha que se iniciaban obras, que después tuvieron problemas, y nos pusieron otra fecha y yo dije que 'no creo'. Me trataron de incrédulo, que siempre desconfiaba".

"Yo veía que esto venía mal. Yo esto lo vengo criticando desde hace muchos años porque no se ha hecho bien desde que se inició este proceso. A mí no me sorprende nada", sostuvo el jefe comunal, quien agregó que "no conozco el informe de la empresa, pero es la unidad técnica, es decir el Servicio de Salud y el Ministerio de Salud".

Acerca del rol que ha jugado la gobernadora Corti en todo este conflicto, el alcalde Viñambres manifestó que "ella debe coordinar a los organismos provinciales, está en su facultad el coordinar un proyecto de estas características, o también le mintieron a ella. Su gobierno quizás le mintió. Ella no es especialista en temas de salud tampoco, entonces capaz que también le mintieron. Aquí ha habido mentira tras mentira".

CAUTELA

Continuando con el recorrido que este medio hizo con autoridades de la provincia de Marga Marga, el alcalde de Villa Alemana, José Sabat, también abordó el tema, pero optó por la cautela a la hora de deslizar responsabilidades.

"Nosotros fuimos informados por el ministro (Jaime Mañalich) que esta situación se definía el 14 de enero para saber si Acciona continúa con el proyecto o no. De lo contrario, solicitamos al Ministro que el MOP se hiciera cargo del proyecto iniciando en el más breve plazo una nueva licitación para contratar a otra empresa. Por tanto, yo voy a esperar que nos responda el Ministro. Tengo que esperar ese tema para no ser irresponsable con nadie", expuso el jefe edilicio.

Además, el alcalde independiente indicó que "desde agosto que hemos tenido reuniones con el Ministerio de Salud, y en una reunión que tuvimos acá nos dijeron que el 14 nos darían respuesta, pero ese es un ultimátum que se dieron entre ellos. A mí lo que me inquieta es que la comunidad esté tranquila y tiene que estarlo porque estamos detrás de eso presionando, pero en lo que nosotros podamos presionar".

"El Ministro me dijo que el hospital va sí o sí, así que yo tengo la tranquilidad y quiero creer en eso, y tengo el convencimiento de que este tema va. Que han habido inconvenientes, han habido. Cuando tú construyes tu casa o una pieza, te encuentras con hasta siete detalles, imagínate acá estás hablando de 85 mil metros cuadrados", añadió Sabat.

PREOCUPACIÓN

Más hacia el interior de la provincia de Marga Marga, en la comuna de Limache, el alcalde Daniel Morales también entregó su visión frente al tema, exponiendo su preocupación ante las constantes demoras que el proyecto ha tenido a lo largo de los años.

Al respecto, el jefe comunal limachino comentó que "vemos con preocupación la tardanza que ha tenido la puesta en marcha del Hospital Marga Marga. Para la provincia y sus comunas, la referencia de un hospital de alta complejidad es y sigue siendo la solución o un aporte importante para la solución de la calidad de la atención de salud que tenemos. Vemos con preocupación esta demora y claramente nos lleva a estar en alerta de cuál va a ser la evolución que va a tener".

Además, planteó que "esperamos que el hospital se construya. Ese es el mejor escenario para todos. Esto no es un hospital para una comuna, sino que para la provincia completa, y por eso somos muchos los interesados en que esto pueda avanzar y desarrollarse de manera adecuada".

"Si eso no se logra, creo que se va a producir una necesidad urgente de tomar medidas paliativas frente a la existencia de la red de salud que hoy tenemos. Tenemos un hospital Santo Tomás que es deficitario en cuanto a resolutividad, es de baja complejidad; el de Quilpué ha tenido dificultades; igual que el de Peñablanca; y por eso es tan importante el Hospital de Marga Marga. Por eso yo hago un llamado a las partes, tanto a la empresa constructora como al Ministerio, a que ojalá esto se resuelva lo antes posible y que podamos a la brevedad tener el visto bueno y los plazos claros para la construcción del futuro Hospital de Marga Marga", concluyó Daniel Morales.

Cabe señalar que Puranoticia.cl hizo los intentos para comunicarse con el alcalde de Olmué, Jorge Jil, sin embargo ni él ni su equipo de prensa contestaron a los llamados.

