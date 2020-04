"Me puse a disposición para colaborar": El honesto testimonio de la primera recuperada de Covid-19 en La Cruz

Alejandra Aróstica entregó su relato de cómo fue tener la enfermedad, superarla y ponerse a disposición de la Municipalidad de La Cruz para colaborar en lo que sea necesario.

Alejandra Aróstica se transformó en la primera persona recuperada del coronavirus Covid-19 en la comuna de La Cruz, región de Valparaíso. A partir de esta situación, la vecina entregó su testimonio acerca de la enfermedad y de cómo espera afrontar de ahora en más el combate a la misma.

"La verdad es que estoy súper bien. Cuando tuve los síntomas del Covid-19 fueron tres días posterior al examen. De ahí me he sentido bien y no he tenido ningún problema adicional", comenzó relatando Aróstica.

De igual forma, sostuvo que "llegamos el domingo y nos quedamos en la casa, no salimos más hasta cumplir las dos cuarentenas".

En ese sentido, la mujer cree que el autocuidado ha funcionado de mejor manera en la comuna, en comparación a otras, debido a que "acá se tomaron medidas mucho más rápidas".

"En mi caso no lo he comprobado porque no he ido al centro, pero he sabido que hay mucha gente que se pasea y no por necesidad imperiosa de salir", agregó.

Aróstica indicó también que "si te dicen que tienes que hacer cuarentena, hay que cumplirla al pie de la letra, porque es un cuidado para uno y para el resto".

OFRECE SU AYUDA

En cuanto a los próximos pasos, la recuperada de la pandemia deslizó la idea de ponerse a disposición de la Municipalidad de La Cruz, a modo de devolverle la mano por la ayuda recibida y colaborar en lo que le pidan.

"En mi situación de recuperada, uno igual podría ayudar. Por eso me puse a disposición de la Municipalidad para ver de qué manera podía colaborar ahora que ya tuve el Covid-19, que ya estamos recuperados, sin síntomas, nada".

"Uno también tiene que hacer un aporte a la Municipalidad, que me ayudó cualquier cantidad, porque siempre estuvieron muy atentos, me llamaron por teléfono para saber si estaba bien, si necesitaba algo", añadió en su relato.

La ex contagiada también reflexionó diciendo que "hay mucha gente que necesita salir por esos medicamentos, entonces una forma de ayudarlos, y para que cumplamos con esa cuarentena, es que nos organicemos como comunidad y de esa manera poder contribuir a que en las calles no haya tanta gente y logre terminar luego esto".

