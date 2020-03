Más de dos mil personas estuvieron presentes en acto de desagravio a Héroes de Iquique en Valparaíso

Ex Comandante en jefe de la Armada Jorge Arancibia anunció que ex uniformados defenderán “hasta la muerte” el monumento a Prat.

La mañana de este sábado, cerca de dos mil personas participaron de un encuentro de desagravio organizado por ex uniformados en Plaza Sotomayor en Valparaíso. Esto tras el ataque con pintura por parte de encapuchados y que afectó al Monumento de los Héroes de Iquique el pasado 22 de febrero.

La actividad, se trató de una breve pero emotiva ceremonia en la cual, vecinos, autoridades y ex representantes de distintas ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden condenaron lo sucedido en esta importante estructura que resguarda parte importante de la historia de Chile.

Duró aproximadamente 15 minutos, no estuvo ausente de emotividad, por ejemplo, cuando los presentes, muchos con la bandera nacional en mano, entonaron el himno patrio junto con el de la Armada, Carabineros, entre otros. La masividad de la reunión era tal que obligó a realizar modificaciones en el transito que rodea la Plaza Sotomayor durante gran parte de la mañana.

JORGE ARANCIBIA: "VAMOS A DEFENDER HASTA LA MUERTE EL MONUMENTO A PRAT"

Entre los asistentes se encontraba el ex Comandante en Jefe de la Armada, Almirante (R) Jorge Arancibia quien señaló que esta convocatoria fue realizada para rendir un homenaje al monumento de Prat y sus hombres que habían sido en mancillados unos días atrás y el espíritu que reinó fue hacer una ceremonia muy sólida con gran convocatoria, donde se pretendía dar señal de que "somos muchos los chilenos con el corazón bien puesto y que ha hecho este país grande. Este monumento no puede ser atacado u ofendido por una mínima porción de personas. Me sorprendió la cantidad de personas que vinieron de distintas ciudades de Chile, hasta de Puerto Montt, todos ellos civiles, marinos, aviadores, hombres y mujeres".

Además el almirante Arancibia advirtió: "Nosotros vamos a defender hasta la muerte el monumento a Prat, esta es una cripta y cuídense aquellos que pretendan atacarlo porque eso no lo vamos a aceptar".

JAIME PERRY: HIZO LLAMADO A QUE AUTORIDADES "SE PONGAN LOS PANTALONES PARA GOBERNAR"

Por su parte, el ex Consejero Regional Jaime Perry, indicó que el balance de la actividad fue bastante positivo porque se nota una cohesión bastante grande entre ex militares en retiro y civiles apoyando este acto de desagravio. "Esta reserva moral nos ayuda a salir generalmente de los grandes conflictos sociales que se han producido en el pasado".

El también ex miembro de la Armada Jaime Perry, apunto a las responsabilidades directamente a las autoridades locales como el alcalde Sharp, a quien lo tildó como "un activista más", los Gobernadores y el Intendente Regional, señalando que "las autoridades deberían cambia su forma de gobernar ya que han sido bastante cobardes en dejarles espacios al lumpen y las ideologías anárquicas, esto se ha trasformado en un desgobierno con un conflicto permanente donde la autoridad le tema a la instalación del orden. Esto va a continuar y seguir creciendo a no ser que las autoridades se pongan los pantalones para gobernar".

FRANCISCO CHAHUÁN: "A NUESTROS HÉROES NADIE LOS TOCA"

Por su parte, el senador Francisco Chahuán dijo que "este acto se realiza con la idea de restablecer el alma de Chile restablecer el honor de quienes dieron su vida por nuestro país como Prat y los mártires de la Esmeralda por ejemplo. Quiero felicitar a todos quienes vinieron y convocaron a este acto. Hemos hablado con la Ministra de Cultura para poder restablecer la dignidad de otros monumentos como este. Hoy se requiere más unidad y entender que a nuestros héroes nadie los toca".

CAMILA FLORES: "NO VAMOS A PERMITIR QUE A TRAVÉS DEL PÁNICO Y EL MIEDO TRIUNFE EL TERRORISMO"

La diputada Camila Flores señaló estar "contenta con los miles de patriotas que llegaron a este acto en paz y tranquilidad. Acá está la verdadera cara de los chilenos, los verdaderos ciudadanos de bien de buena voluntad y patriotas, preocupados del devenir de Chile y preocupados de nuestras tradiciones patrias. No vamos a permitir que a través del pánico y el miedo, triunfe el terrorismo. Vamos a defender a Chile, su libertad y democracia".

OSVALDO URRUTIA CALIFICÓ EL ATAQUE COMO UN "COBARDE ATENTADO DE ALGUNOS IRRACIONALES"

El diputado Osvaldo Urrutia, destacó que "este acto se realiza, no tan solo por el monumento en sí, sino que también porque este es un lugar muy simbólico, donde descansan los restos de figuras tan importantes como Arturo Prat, el Sargento Aldea o Serrano, estructura que sufrió el cobarde atentado de algunos irracionales. Este acto pone en relieve nuestra indignación y rechazo contra quienes intentaron vandalizar nuestros símbolos patrios".

Finalmente, Patricio Carrasco, representante de la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, señaló que "el ataque fue realizado por los algunos desalmados que no se adaptan la democracia o al sistema que vinieron a violar la tumba de nuestros héroes patrios, teniendo como respuesta el rechazo de miles de personas esta mañana. Esto se trata de una posición transversal de muchos chilenos".

El Consejero Regional Manuel Millones destacó que "Esta es una potente señal de que los ciudadanos nos vamos a ser cargo de lo que no están realizando las autoridades en proteger y resguardar monumentos históricos tan importantes como este. Una señal de respeto a las tradiciones, identidad y a nuestra historia".

