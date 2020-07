Más de 400 orientadores de todo Chile participaron en conversatorios virtuales de la UPLA

Ciclo de tres encuentros organizado por la Facultad de Educación permitió que participantes, de Arica a Punta Arenas, intercambiaran experiencias y entregaran claves para enfrentar el desafío de la priorización curricular del Mineduc.

Educación emocional, desarrollo personal y priorización curricular fueron las temáticas centrales del ciclo de conversatorios para orientadores realizado por la Universidad de Playa Ancha (UPLA), iniciativa que convocó un promedio de 150 participantes virtuales, de Arica a Punta Arenas, en sus tres sesiones.

El Dr. Alejandro Gallardo, miembro del Programa Disciplinario de Orientación Educacional de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UPLA, instancia que organizó la actividad, calificó positivamente este espacio que permitió la retroalimentación de los participantes, quienes agradecieron la oportunidad de perfeccionamiento ofrecida por la universidad, que les entregó elementos prácticos, material y libros digitales.

Respecto de las inquietudes planteadas por los docentes, estos coincidieron en manifestar las ventajas y desventajas del trabajo a través de las pantallas y el distanciamiento con los alumnos.

"El tema de las pantallas, estar invadiendo espacios de la familia, les ha complicado un poquitito, entonces en ese sentido ven en esta problemática una situación de bastante complejidad que les ha dificultado su tarea. Esto mismo de estar entrando a los hogares les ha abierto un espacio que no siempre está disponible, a veces los apoderados no pueden estar, a veces no es posible establecer diálogos más profundos o prolongados con los estudiantes, en cambio ahora, conciliando los horarios ha sido mucho más posible poder abordar eso", explicó Alejandro Gallardo.

La orientadora Ivonne Concha, del liceo Juan Rusque Portal de Nogales, destacó que "estar con otros, hablando del mismo tema con el que uno tiene sensibilidad y el área que eligió siempre, siempre va a ser un motivo de impulso, hablar con otros en relación a temáticas que uno se desempeña da un nuevo aire y motiva a seguir adelante con lo que uno está haciendo y además con los aportes de otros y lo que uno puede entregar".

Tania Toro, del Instituto Santa María de Limache, también comentó que "tuvimos la oportunidad de compartir con docentes de todo Chile, de distintas áreas, además de otros profesionales que participan también en la educación general básica y media, donde pudimos compartir experiencias, pudimos compartir opiniones, proyecciones y desafíos sobre este nuevo trabajo que viene en orientación, esta ampliación de oportunidades para los niños, la efectividad de la orientación transversal para un futuro desarrollo con esta priorización curricular que nos va a tocar desarrollar en el retorno a clases".

El equipo del Programa Disciplinario de Orientación Educacional se encuentra estudiando la realización de nuevas actividades, incluso un congreso nacional de la especialidad, si las circunstancias generadas por la pandemia así lo permiten.

PURANOTICIA