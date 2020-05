Más de 200 vehículos fueron enviados a su primera vivienda desde la implementación de la Aduana Sanitaria en Ruta 68

El pasado viernes 8 de mayo se decretó la implementación de Aduana Sanitaria en seis puntos estratégicos de entrada a la región de Valparaíso.

El pasado viernes 8 de mayo se decretó la implementación de Aduana Sanitaria en seis puntos estratégicos de entrada a la región de Valparaíso, con el fin de evitar el traslado de turistas a su segunda vivienda y así prevenir la propagación y contagio de Covid 19.

En la Aduana Sanitaria ubicada en las cercanías del túnel Zapata en Ruta 68, principal acceso a la región de Valparaíso, funcionarios de Salud, Carabineros y Armada han fiscalizado cerca de 9.500 vehículos y más de 200 de ellos devueltos a su primera vivienda. Asimismo, se han cursado más de 21 sumarios por infracción de cuarentena y 20 sumarios por visita a segunda vivienda.

Bajo ese contexto, el Gobernador de la Provincia de Valparaíso, Gonzalo Le Dantec, explicó que "Estamos controlando todos los vehículos que pasan por la Aduana Sanitaria en este punto, por lo que se ha generado, naturalmente, algún grado de congestión y es por eso que insistimos en que aquellos que no tengan que venir, no lo hagan. Solo el día de ayer se devolvieron 42 vehículos que no tenían que venir a la región de Valparaíso porque no vivían acá o no venían por razones de trabajo. Este no es el momento de salir a pasear, no es el momento de visitar la región, es el momento de quedarse en casa. Vamos a seguir fiscalizando y vamos hacer todos los sumarios sanitarios que sean necesarios, porque nuestra obligación es con la comunidad con la región de Valparaíso".

Asimismo, afirmó que se intensificarán los controles y reforzó el llamado a no venir a la Región. "Vamos a insistir porque todos deben cumplir la instrucción y quienes no lo hagan los vamos a sancionar. Solo pueden ingresar a la Región quienes residen acá, quienes vienen por razones de trabajo (deben acreditarlo), o por razones médicas, de lo contrario no tienen que venir", finalizó.

Cabe señalar que la Aduana Sanitaria es una parada obligatoria para todas las personas que transiten a través de ella. En la instancia, se exige un pasaporte sanitario, se realiza un control de salud y se verifica si dichas personas no se están trasladando a su segunda vivienda o existe algún incumplimiento de cuarentena.

El pasaporte sanitario se debe obtener en www.c19.cl

