Más de 160 test rápido para detectar el VIH se aplicaron en Valparaíso

Jornada se repetirá el próximo jueves 20 de febrero en Colón 2180, a contar de las 9:00 horas.

Este jueves fueron aplicados 160 test rápido para detectar el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), dirigido a personas mayores de 14 años, iniciativa realizada por la estrategia Dudasex del área de Salud de la Municipalidad de Valparaíso.

En la región, el aumento de nuevos casos de VIH confirmados, según cifras del Ministerio de Salud, fue en un 8,5% en 2019 en comparación al año 2018, por lo que desde el área de salud municipal la prevención y promoción de la salud sexual y reproductiva ha sido de gran relevancia, llevando adelante este tipo de jornadas, como también talleres, consejerías y stands móviles por la comuna.

La directora de Desarrollo Comunitario, Carla Meyer, señaló que "nos parece súper importante que parte del trabajo de la Alcaldía tenga que ver con la educación, prevención y con entender que esto tiene que ver con conductas de riesgo más que poblaciones de riesgo. Eso estigmatiza. Creemos que es importante poder trabajar en esa materia y abordar la mayor cantidad de grupos etarios".

Por su parte, Denisse Cabrera, matrona integrante del equipo Dudasex, sostuvo que "el principal riesgo que tenemos en los chicos es que no utilizan el preservativo o el condón para el acto sexual. Vemos también que estos chicos tienen varias parejas sexuales, en realidad eso no es lo malo, lo malo es que no se cuidan, no se hacen exámenes. Al no tener un diagnóstico menos vamos a tener la posibilidad de acceder a un tratamiento y poder prevenirlo".

Cabe señalar que el próximo jueves 20 de febrero habrá una nueva jornada de test rápidos de VIH en Colón 2180, a contar de las 9:00 horas.

Marco Fernández, director (s) del área de Salud de la Corporación Municipal detalló que "los requisitos son, mínimo 14 años, la cédula de identidad y las ganas de poder asistir a hacerse este test absolutamente gratuito y confidencial. Hay que recalcar eso porque todo está atendido por profesionales expertas en la materia, así que pueden tener toda la confianza que el test cumple con todos los protocolos, como la confidencialidad de los resultados".

PURANOTICIA