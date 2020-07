Más de 1.500 trabajadores acusan a la Corporación Municipal de Viña del Mar de mantener millonaria deuda previsional

Desde el municipio detallaron que no es efectivo que organizaciones gremiales hayan pedido información a Gerencia General respecto a la situación previsional.

Una cifra que superaría los 200 millones de pesos sería la deuda que el municipio viñamarino mantendría con sus trabajadores, tanto del área de la salud, educación y funcionarios del Cementerio Santa Inés.

Los funcionarios se percataron del hecho luego de revisar sus cartolas de AFP, momento en el que descubrieron que hace bastantes meses estarían impagas.

Tras esto, los trabajadores solicitaron una reunión con el gerente de la Corporación Municipal, Pedro Retamal, además realizaron el envío de una carta hacia la alcaldesa Virginia Reginato, la cual afirman no ha tenido respuesta.

Sobre este incidente, Tomas Lagomarsino, presidente de la Confusam de Viña del Mar afirmó a radio Biobío que "estamos muy preocupados como gremio de la salud de Viña del Mar por el no pago de las cotizaciones previsionales por parte de la corporación municipal. Producto de la reciente aprobación en el congreso nacional del retiro del 10% de las AFP se percataron muy desafortunadamente que había un número no menor de cotizaciones no pagadas".

De acuerdo a lo informado en el área de la salud, serían alrededor de 1.300 los funcionarios que estarían en esta situación.

Por su parte, los trabajadores de la educación afectados serían 120 profesores y 100 asistentes, mientras que en el Cementerio Santa Inés serían 28 los trabajaores perjudicados por no tener sus cotizaciones al día.

Desde el municipio se hizo entrega de un comunicado de prensa y un certificado de Previred, en el cual detallan que no es efectivo que dichas organizaciones gremiales hayan pedido información a Gerencia General respecto a la situación previsional.

PURANOTICIA