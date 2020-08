María José Hoffmann irá por la testera gremialista: "Estoy pensando en una UDI que no juegue al empate"

Diputada por la zona costera de la región de Valparaíso aseguró que "la UDI necesita recuperar su audacia y yo estoy dispuesta a liderarla".

La diputada y actual jefa de bancada de la UDI, María José Hoffmann, anunció que pretende competir por la presidencia del partido que hoy lidera la senadora Jacqueline van Rysselberghe.

En entrevista con La Tercera, Hoffmann evitó hacer críticas a la actual directiva, pero dijo que le gustaría una UDI "más integradora, que genere confianza". Asimismo, reconoció que ha habido conversaciones para que exista una lista de consenso y que, si bien está dispuesta a competir, no descarta esa alternativa.

"Chile está entrando en un proceso de definiciones clave y la UDI tiene que ser parte de eso con propuestas, con claridad en sus ideas... La forma de hacer política también es distinta, eso me ha hecho ir repensando en cómo Chile se integra con el rol de la UDI", indicó la diputada.

"Estamos frente a un ciclo electoral muy exigente, que va a demandar de la UDI una mirada estratégica de futuro. No podemos reducir lo que viene solo en un ciclo electoral, sino que lo que se inicia y lo que me empuja a liderar es una conversación sobre el Chile que queremos", añadió.

"En ese contexto, la UDI necesita recuperar su audacia y yo estoy dispuesta a liderarla. Y lo que me motiva para conducir a la UDI es saber interpretar, desde nuestros valores fundacionales, los sueños y aspiraciones del Chile que viene", agregó.

También indicó que "me gustaría que tuviéramos una renovación con liderazgos, con una identidad más nítida, más integradora, que genere confianza, que logre compatibilizar las almas de la UDI. Nos fuimos quedando sin relato y hay que hacer un esfuerzo importante por construirlo.

"Y creo que una forma de manifestar el cambio que hay que hacer tiene que ver con promover una gran cantidad de liderazgos femeninos, en un contexto en que yo no creo en las cuotas, sino que ese esfuerzo tiene que ver con igualdad de oportunidades y voluntades políticas", manifestó la parlamentaria.

Además, señaló que "estoy pensando en una UDI que no juegue al empate, que no renuncie a convocar y que se atreva a hacer goles. No me identifica una derecha acomplejada, sino una valiente, pero también tenemos que saber leer los cambios sociales, estar más conectados con ese Chile que quiere un trato más justo y recuperar la capacidad de interpretar al Chile que viene".

