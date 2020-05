Manuel Murillo del PPD se convierte en el nuevo Presidente del Core en Valparaíso: Los detalles y coletazos de su nombramiento

Manuel Murillo del PPD con 17 votos a favor fue elegido entre sus pares como el Presidente del Consejo Regional de Valparaíso.

Una "cocinada" elección fue la que terminó con Manuel Murillo del PPD como nuevo Presidente del Consejo Regional de Valparaíso, el tercero de este periodo, tras los nombrados Percy Marín de Renovación Nacional y Juan Arriagada de la Democracia Cristiana.

La elección tuvo una previa bastante movida y con una serie de negociaciones y verdaderos "cuchillazos" que terminaron con varios heridos en el camino y a otros que ni siquiera fueron tocados y se transformaron en los nuevos "intocables" de este grupo de 28 representantes de las provincias que componen el denominado "Core".

Cabe consignar que cuando se produjo la primera elección de Consejeros Regionales existió un acuerdo entre Renovación Nacional, la UDI y la Democracia Cristiana de dividirse la presidencia del Core durante los tres primeros años.

Así asumió Percy Marín el primer periodo y Juan Arriagada el segundo periodo, quedando este tercero en manos de la UDI, pero este acuerdo sencillamente no se cumplió pese a los llamados de diferentes parlamentarios como el Senador Francisco Chahuán además de los diputados Luis Pardo y Andrés Longton.

Tal como muestra aquel "papel" firmado con las "moscas" de Percy Marín (RN) y Mauricio Araneda (UDI), ambos en su minuto jefes de bancada de sus respetivos partidos, esto no se cumplió y quedo al descubierto un segundo acuerdo entre RN, la DC y el PPD que finalmente si se cumplió y entregó este tercer mandato a Manuel Murillo de esa colectividad.

En el fondo el bloque RN-DC encabezado por Percy Marín y Roy Crichton habría negociado a dos bandas utilizando a la UDI solo para obtener los votos en esa primera votación que duró cerca de cuatro plenos, aunque por el otro cuentan que el gremialismo sería el primero que habría roto aquel acuerdo al intentar realizar alianzas con el Frente Amplio, sobre todo entre Manuel Millones y Tania Valenzuela, pero no se pudo corroborar tal hipótesis quedando al descubierto "el cuchillazo" de RN a la UDI y develarse "el papelito" que quedó de prueba de la calidad de la palabra de los consejeros a la hora de cumplir acuerdos y que afianzó la amistad de esta dupla política.

VOTOS

Los 17 votos que alzaron a Murillo vinieron de la consejera regional Edith Quiroz, además de Christian Macaya, Percy Marín, Ivan Reyes, de Miguel Peréz, del propio Manuel Murillo, del también PPD Mario Sotolichio, de Cristian Mella, Rolando Stevenson, Roy Chrichton, Ricardo Aliaga, Juan Arriagada, Roberto Burgos, Carlos Alarcón, Nataly Campusano, Martín Risetmpart y María Victoria Rodriguez.

¿ CARGO DE PRESIDENTE POR 4 MESES ?

Lo que es toda una incógnita es sí Manuel Murillo terminará efectivamente su periodo que debería ser de un año ó no. Murillo tiene intereses para ser candidato a Diputado por cupo PPD en el distrito de Valparaíso, Viña del Mar, San Antonio y Concón, para ello debería renunciar al cargo de Core y por ende a la Presidencia del Consejo en el mes de octubre, solo estaría 4 meses en el cargo.

Pero esto sería parte del gran acuerdo, ya que cuando Murillo deje el cargo en octubre si se concreta su renuncia asumiría Ivan Reyes de Renovación Nacional aquella testera, así al menos estaría estipulado aunque nunca se sabe sí los acuerdos se respetarán entre estos 28 consejeros.

LOS GANADORES Y PERDEDORES

Pero como en todo negociado hay grandes ganadores y otros perdedores, uno de ellos fue el consejero regional de RN Mauricio Pérez que no votó siguiendo el nuevo acuerdo RN-DC-PPD sino que por el pacto del 2018 que incluía a la UDI y voto por la pascuense Elizabeth Arévalo Pakarati, el costo de no ser "leal" con la dupla Percy- Crichton le costó la inmediata salida de la Comisión de Desarrollo que presidía.

Otro de los perdedores fue la hija política de Jorge Castro, ex alcalde de Valparaíso y quien llegó al Core tras la muerte del recordado "Tiqui Gonzalez", se trata de María Fernanda González, perteneciente a la UDI y quien salió de la comisión de Seguridad Ciudadana asumiendo un hombre clave en todo el acuerdo y alianza RN-PPD-DC, el consejero de La Ligua Christian Macaya.

Otro UDI perjudicado fue el representante de Marga Marga Emmanuel Olfos quien dejó la presidencia de la comisión Vivienda y asumió Juan Arriagada, el mismo que dejó la presidencia.

Al único Consejero Regional que no tocó la denominada dupla Percy- Crichton fue a Manuel Millones, el ex UDI y ahora independiente, extrañamente se transformó en un intocable y siguió al mando de la comisión de "ordenamiento territorial", pese a que es una verdadera amenaza debido a que es el único consejero con reales posibilidades políticas en el futuro, de hecho se rumorea que justamente esta sería la razón de tratar de no incomodar a Millones quien buscará la forma de alzarse con la Gobernación Regional en las elecciones del 2021, tener de aliado en el futuro nuevamente a un antiguo "amigo" no sería un mal negocio para quienes manejan las riendas dentro de las restantes ovejas que agachan su cabeza ante las ordenes de esta dupla.

Otro gran ganador fue justamente Percy Marín, ideólogo y el llamado "ajedrecista" dentro de esta teleserie del Gobierno Regional quien consiguió uno de sus principales objetivos, seguir presidiendo la Comisión de Inversiones del Consejo Regional con su "leal escudero" Roy Crichton en la vice presidencia.

Pero esta elección dejo al descubierto un quiebre que puede cambiar el mapa político de la izquierda, las "chicas super poderosas" del Frente Amplio, Nataly Campusano y Tania Valenzuela definitivamente quedaron cruzadas, su relación que venía tirante hace bastante tiempo dejó al descubierto que la dupla Percy- Crichton encontró en Campusano una compañera bastante hábil a quien sumaron al grupo dejando en evidencia que todo puede pasar en el Consejo Regional.

Sin embargo hay que reconocer el buen trabajo en equipo que han logrado ambos consejeros con notable experiencia en el Consejo Regional. El trabajo en equipo de ambos (Percy- Crichton) ha logrado una alianza inquebrantable entre Renovación Nacional y la Democracia Cristiana, algo que ni siquiera han podido conseguir las más altas testeras de sus partidos a nivel nacional, y con un logro adicional, lograron sumar a este pacto a una integrante del Frente Amplio quien dejó de lado todo tipo de diferencias e hizo pacto con uno de los "pinochetistas" más acérrimos del plenario, bueno... todo sea por la gente y la región, aunque la consejera Nataly Campusano dijo en redes sociales que "jamás apoyaría a Percy Marín y que jamás votaría una presidencia de derecha" tras ser increpada por este acuerdo y apoyo al bloque que generó el triunfo de Murillo en la testera regional.

