Manuel Millones por incierto futuro de Hospital de Marga Marga: "Algo pasa en el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota"

Más de 150 días de atraso y un evidente "silencio cómplice" por parte del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota y otras autoridades de Gobierno han quedado de manifiesto tras la nota publicada por Puranoticia.cl este viernes en donde se da a conocer el "incierto" futuro de una de las obras emblemáticas de la Provincia de Marga Marga, el anhelado Hospital Provincial.

La inversión estatal de más de 101 mil millones de pesos ya debería estar en plena construcción, sin embargo aún no hay diseño, hay demora en los plazos y lo que es peor un grave conflicto entre la empresa Acciona y el Servicio de Salud que tiene en un "status quo" el proyecto, sobre todo por el sobre precio de cerca de 12 mil millones de pesos que estaría exigiendo la empresa.

CONSEJERO MANUEL MILLONES: "ALGO PASA EN EL SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR-QUILLOTA"

Quién se refirió al tema es ahora el Consejero Regional Independiente (ex UDI), Manuel Millones, quien dijo a Puranoticia.cl que "estoy informado de la compleja situación que atraviesa el proyecto del Hospital Marga Marga y del lobby que ha desplegado la empresa por conseguir los aumentos de presupuesto de parte el Ministerio y ante la negativa se propusieron rebajar partidas o hacer cambios en algunos ítem", reafirmando lo publicado por nuestro medio.

"SE DEBEN COBRAR LAS BOLETAS Y VOLVER A LICITAR"

"Esto fue informado a Contraloría y en esto llevamos meses y la empresa sí o sí debe entregar el diseño y si no lo hace, está la boleta de garantía y las multas asociadas a un eventual incumplimiento. El punto es que si no hay acuerdos entonces se debe volver a licitar la construcción y como hay un diseño no se parte de cero. No obstante esta decisión tiene un efecto político por cuanto no se cumple con un obra anhelada por la comunidad y ofertada por el gobierno".

"Sin embargo el servicio no puede seguir estando prisionero de esta empresa y lo más sano es que se haga una rescilación del contrato y lo ejecute el Mop , organismo que ha demostrado mayor competencia para este tipo de obras. Hay que señalar que originalmente bajo el gobierno de Bachelet se intentó entregar esta obra a OHL con un sobreprecio de 20 mil millones de pesos sobre el valor fijado en la licitación y desde el Ministerio de Salud se intentó que se reevaluara para adjudicar a OHL ,menos mal que ese despilfarro no ocurrió y luego de una comisión investigadora el proyecto fue declarado desierto y se volvió a licitar y en eso nos encontramos" dice Manuel Millones quien es un conocedor acabado de la historia que tiene el proyecto del Hospital de Marga Marga.

"ALGO PASA EN EL SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR-QUILLOTA"

Por último el Consejero Regional dice además que "es evidente que en el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota algo pasa y esto va más allá de la autoridad y por lo mismo hay que hacer una reingeniería de esa unidad y fortalecer los equipos técnicos para los desafíos venideros , entre ellos el mismo Hospital Marga Marga y la segunda etapa del Gustavo Fricke. En este punto también hay dificultades y solicitud de juicio de cuenta por parte de la Contraloría por no haber cursado multas a la empresa OHL. Es decir se repiten los mismo problemas que ahora conocemos del Hospital de Marga Marga" finaliza diciendo.

