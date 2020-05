Madre que dio a luz hace un mes murió por Coronavirus en Rancagua

La Seremi de Salud de la región, Daniela Zavando, confirmó la noticia calificando la jornada de este viernes como "un día triste".

Una mujer de 35 años, que había dado a luz hace 33 días, falleció por COVID-19 en la Región de O'Higgins, siendo una de las 26 víctimas fatales reportadas este viernes por el Gobierno.

La seremi de Salud de la región, Daniela Zavando, confirmó la noticia calificando la jornada de este viernes como "un día triste", según consigna BioBioChile.

Zavando detalló que el fallecimiento se produjo "debido a una falla multiorgánica, un shock séptico e hipovolémico derivado de una aparente endometriosis que se complicó con este parto".

Por su parte, la presidenta del Colegio de Matronas y Matrones de Chile, Anita Román, indicó que "quedamos todos y todas muy afectadas con esta noticia, porque hace semanas venimos pidiendo instrucciones claras al Minsal sobre qué hacer con mujeres gestantes, puérperas (periodo de post parto) y diadas (madre y recién nacido/a)".

En esta misma línea, acusó que "el Ministerio de Salud tiene a las mujeres abandonadas a su suerte. No es posible que llevemos más de dos meses exigiendo tener protocolos para atención en salud sexual y salud reproductiva en medio de esta pandemia y aun no tengamos nada, y no nos han dado ninguna respuesta".

Por lo mismo, Román recalcó que "es necesario y urgente testear a todas las mujeres gestantes y a las puérperas. Ellas necesitan atención de continuidad especial, son un grupo de riesgo que se debe considerara igual que a los adultos mayores y personas con enfermedades de base".

