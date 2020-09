Madre de joven gitana encontrada muerta en campamento de Villa Alemana atribuye su muerte a una enfermedad

La mujer indicó que la información fue entregada por el Servicio Médico Legal.

Este lunes fue hallado el cuerpo sin vida de una joven gitana de 28 años, en un campamento ubicado en la comuna de Villa Alemana, región de Valparaíso.

Durante ese mismo día, un hombre, pareja de Yenny Melendre, fue detenido tras ser acusado de haber asesinado a la joven, razón por la este martes se realizó el control de detención del único imputado.

Para recabar más antecedentes respecto de un posible femicidio, la Fiscalía solicitó 72 horas más de plazo de detención, a lo que el Juzgado de Garantía de esa comuna accedió, por lo que el hombre se mantendrá en prisión.

La tarde de este martes, la madre de la joven se refirió a su muerte, declarando que esto no fue a causa de golpes recibidos, sino que por una enfermedad.

"El informe médico que hizo el Servicio Médico Legal salió que no fue por un golpe, fue por una neumonitis y que ella no tenía calcio en el cuerpo. Producto de esa neumonitis y que ella no tenía calcio, no tenía defensas en el cuerpo, ella falleció. No fue femicidio, no fueron golpes, según lo que me contó mi hija por teléfono cuando fue a ver a su hermana", declaró la mujer.

