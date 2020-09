Llora la bohemia porteña: Tras 25 años de funcionamiento, cierra definitivamente La Piedra Feliz

Éste es uno de los primeros locales nocturnos de la región de Valparaíso que confirma que ya no hay vuelta atrás. La crisis fue más fuerte.

Esta es la historia de uno de los primeros locales nocturnos de la región de Valparaíso que confirma que ya no hay vuelta atrás, que no se puede esperar más. El emblemático bar porteño La Piedra Feliz cierra definitivamente sus puertas tras 25 años de funcionamiento, tiñendo de luto la bohemia.

"Todo partió como un viaje de fraternidad entre amigos durante 1994, esa amistad necesitaba un espacio, persistir en la idea de vivir de lo que hacemos, un lugar donde existiera celebración y encuentro, con aquellas músicas y músicos nacionales y extranjeros, ritmos y sensibilidades que no tenían domicilio, así nació nuestra querida Piedra Feliz".

Con estas palabras, la administración del emblemático bar de Valparaíso daba a conocer que luego de 25 años de historia, La Piedra Feliz cierra definitivamente sus puertas.

Hoy, sólo hay mesas y sillas apiladas donde se celebraron miles de cumpleaños, polvo y jarras vacías en las barras, un par de folletos de eventos pasados, y un sinfín de recuerdos que albergan los trabajadores y trabajadoras que pasaron algún día por este lugar.

Para Nixa Olivares, administradora en los últimos dos años de este mítico bar, aún no todo está perdido. "Marcó una historia la bohemia de Valparaíso, me encantaría que no suceda, me encantaría que los locales que todavía puedan abrir en su minuto vuelvan a rescatar la bohemia de Valparaíso. No quiero pensar que se va a acabar, pero va a ser un tiempo largo para volver a abrir en la noche".

Las razones que llevaron finalmente a tomar la decisión del cierre definitivo no se gestaron de un día para otro. La Piedra Feliz estaba en la "UCI" desde hace varios meses, cuando en octubre del año pasado el estallido social provocó pérdidas cuantiosas.

"Cuando tuvimos el problema del estallido social y no pudimos abrir durante varios fines de semana, ya quedó un bache que se generó económicamente, pero que se podía manejar y controlar",

La situación se agravó cuando les llegó la información de que el país entraba en Estado de Catástrofe debido a la pandemia y el 18 de marzo el local debía "cerrar sí o sí". "Ante eso, ya no podíamos hacer absolutamente nada", comentó la administradora.

"En las redes sociales sale que nosotros estábamos esperando una pronta vuelta sin imaginarnos realmente las dimensiones de esta pandemia y que hasta el momento todavía el puerto y muchas ciudades de Chile siguen en estado de emergencia y que obviamente nosotros no tenemos una prioridad para poder abrir. Así que había que pensar y ver de qué forma cerrar el local de la manera más correcta y clara para los empleados. Porque ellos son, somos los afectados en todo esto", agrega.

La quiebra ya fue declarada, sin embargo, aún no se tiene fecha definida para que esto se concrete, debido a que comienza el proceso legal para pagar lo que de adeuda. Para los dueños, lo más importante es pagar a los 20 trabajadores que quedaron sin su fuente laboral, algunos con más de 13 años siendo parte de esta comunidad.

LUGAR DE ENCUENTRO DE LAS ARTES Y LA CULTURA

Los dueños de la época decidieron bautizar a su proyecto con el nombre de una roca ubicada en la playa Las Torpederas, en Playa Ancha, conocida por los porteños como La Piedra Feliz, desde donde han ocurrido algunos suicidios al mar.

Cuando surgió la idea de crear este bar en 1994, se pensó en un lugar que reuniera a la generación de los años 80. Sin embargo, de a poco se comenzó a recibir poetas para realizar presentaciones de libros, pintores que exponían sus obras como el reconocido Gonzalo Ilabaca, dibujantes y cientos de bandas que tocaban en vivo con sus músicos.

En una misma noche, este edificio de cinco pisos construido alrededor de 1920, podía tener grupos de salsas en un ambiente y en otro una banda tributo de algún grupo de rock. Era un lugar donde todas las demostraciones culturales tenían cabida.

Grupos como Los Jaivas, cuando todavía estaba el recordado y querido Gato Alquinta, Inti Illimani, Congreso, Los Tres, el Tío Lalo Parra, Tata Barahona, Patricio Manns, José Seves, Sol y Lluvia, Pascuala Ilabaca, entre muchos otros, dieron el renombre que tiene este local.

Nixa Olivares recuerda que recibía llamados incluso de artistas extranjeros, y por supuesto nacionales, para tocar en este escenario. Para ellos, ésta era una vitrina que les permitía después mantener una ruta de conciertos en otros bares de la región.

EL FOGAPE NO LLEGÓ

"No, no nada. Bueno es lo mismo que se comenta en las redes sociales y que habla el chileno común que dice que no han tenido acceso a los bonos, acá yo postulé al crédito Fogape y claro, no somos en este minuto un local rentable para el banco, así que fue negado, fue un rotundo no".

La administradora relata la difícil búsqueda de ayuda para poder salvar este pub. Si bien, existieron beneficios impulsados por el gobierno, éstos no llegaron a todos.

Para Raúl Rojas, presidente de la Cámara de Emprendedores de Chile, este tipo de pérdidas se han producido por la nula ayuda que han recibido por parte del Ejecutivo. En ese sentido, agregó que "aún no tiene respuesta de los bancos por los créditos Fogape", consignó Biobío.

Por su parte, la secretaria general de Unapyme, Gianina Figueroa, dice que "sin lugar a dudas el cierre de la Piedra Feliz es una tremenda pérdida para la ciudad de Valparaíso, para la cultura de la región y para el país".

Para la dirigenta, la desprotección policial durante el estallido social, "que no dejó que se pudiera realizar una vida nocturna de forma normal", sumado a la pandemia, "tienen devastado al turismo a nivel nacional".

En relación al plan de reactivación económica, Figueroa es tajante en afirmar que "es absolutamente insuficiente y los gremios de las pymes lo dijimos. Los planes no dan directa liquidez a las pymes".

Junto a esto, la secretaria de Unapyme recalcó que "esto es catastrófico para el desempleo. Detrás de cada cierre de estas unidades de negocio hay familias". "La Piedra Feliz y miles de locales a lo largo de Chile demuestran que el gobierno no tomó en cuenta cuando los gremios le dijimos en su momento que era un proyecto insuficiente, porque sabíamos perfectamente la realidad de nuestro sector", añadió.

LA EMOCIÓN DEL CIERRE DEFINITIVO

La administradora recorre los salones de local antes de empezar a despedirse para siempre de lo que fue su casa durante los últimos años. No esconde su pesar y emocionada cuenta que está "triste, muy triste. A pesar que el duelo ya lo viví en lo personal, he recibido muchos comentarios de la gente de apoyo y eso revive la pena".

La noticia fue conocida el viernes pasado a través de un comunicado, y durante los días siguientes, cientos de personas han demostrado su tristeza por el fin de esta historia, un espacio que era parte de esta ciudad.

Para concluir, Nixa Olivares reflexiona que ahora no cabe más que "empezar a decir que se cumplió un ciclo, se terminó y ya está. Hay que dar vuelta la página y seguir adelante".

"Hoy nos vamos, se termina La Piedra Feliz. Adiós, puerto querido..."

