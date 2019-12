"Líos de faldas" y "supuesta poca objetividad" desatan el caos en Municipio de San Felipe: Se disolvió el departamento de comunicaciones

Dos periodistas, un diseñador grafico, una comunicadora audiovisual, un asistente de relaciones públicas y técnico del Teatro Municipal viven en una incertidumbre tras votación en el Concejo Municipal.

Momentos de mucha tensión se vivieron en la última sesión del Concejo Municipal de San Felipe, luego que se rechazara votar por segunda vez el presupuesto 2020 para el programa del Departamento de Comunicaciones, con lo cual seis personas dejarán de trabajar en la entidad edilicia a contar del 1 de enero del próximo año.

Una vez confirmada la decisión, los profesionales se levantaron de sus asientos, mostraron algunas pancartas que portaban y comenzaron a manifestarse en el mismo salón donde se llevaba a cabo la sesión ordinaria, momentos en que los cuatro ediles que votaron en contra (Patricia Boffa (RN), Igor Carrasco (PPD), Christian Beals (IND, ex UDI) y Juan Carlos Sabaj (IND)), fueron encarados directamente por los funcionarios afectados.

DENUNCIAN POCA OBJETIVIDAD

Christian Beals, concejal independiente (ex UDI), explicó a Puranoticia.cl que la razón de rechazar el plan de Comunicaciones se debe a la labor que ha desempeñado dicho equipo, a quienes acusa de destacar sólo las noticias que favorecen al alcalde Patricio Freire (IND) y a algunos concejales más cercanos a él, en desmedro de otros.

"El Departamento de Comunicaciones debe comunicar para la Municipalidad, que está constituida por el Alcalde y Concejo, es decir, no son el brazo del Alcalde para hacer política, es para todos. Se convirtieron, a través de su jefa inicial, Silvia Vergara, en un departamento muy selectivo para las acciones del Concejo. Habían fotos donde concejales éramos sacados y aparecen inaugurando sedes, pero tendría que ser más parejo para todos", indicó Beal.

De igual forma, el edil reveló que en una oportunidad, miembros del equipo de Comunicaciones publicaron material de algunos concejales en el sistema, bajo palabras como 'fascistas', situación que obviamente molestó a los aludidos. "Fueron algunos de ellos, que no son periodistas, pero trabajan en Comunicaciones. Entonces se fue creando un ambiente muy negativo y sólo resaltando la labor del Alcalde y no del Concejo, que somos seis concejales".

Por su parte, la concejala Patricia Boffa (RN) indicó a El Aconcagua que "estoy porque los recursos se gasten de forma correcta, y eso es lo que hicimos en esta sesión. Nosotros evaluamos la propuesta y además, por normativa, no podíamos volver a votar la misma propuesta que ya había sido rechazada". Junto a ello, adelantó que solicitará una investigación para determinar de dónde salieron las pancartas de la manifestación, "porque la Municipalidad no se puede prestar para eso".

ALCALDE APOYA AL DEPARTAMENTO

Octavio Villatoro, periodista y encargado del Departamento de Comunicaciones, analizó con Puranoticia.cl lo ocurrido en la sesión del Concejo Municipal, asegurando que "en general, estamos a la espera de lo que nos diga la administración (liderada por el alcalde Freire), que contamos con su apoyo".

"Entendemos que obviamente una Municipalidad sin Departamento de Comunicaciones no puede funcionar, porque es una unidad cercana a la administración, pero que además cumple la función de informar todos los elementos con los que cuenta el municipio, tales como programas y beneficios", agregó el profesional.

Teniendo en cuenta que el Concejo Municipal rechazó el programa del Departamento de Comunicaciones, esto derivará en que dos periodistas, un diseñador gráfico, una comunicadora audiovisual, un asistente de relaciones públicas, y un técnico del Teatro Municipal, dejarán de trabajar para la entidad edilicia, ya que lisa y llanamente desaparece la unidad como tal.

No obstante, no todo está perdido, puesto que hay otros mecanismos para que aquellos profesionales sigan trabajando en el municipio, pero no para el Departamento de Comunicaciones, sino que pueden ser vinculados a honorarios para cumplir las mismas funciones, pero bajo la unidad de Relaciones Públicas.

"Esto tiene otro mecanismo, porque el municipio así no puede operar. Entonces se aprueba tácitamente por parte del Alcalde. Hoy hay presupuesto para Comunicaciones, pero sin aprobación para contratar a personal, ni siquiera a honorarios. Esa es la figura que plantea el Concejo", indicó el encargado del departamento.

MALOS TRATOS Y "LÍOS DE FALDA"

Lo descrito previamente por el concejal Christian Beals (IND, ex UDI) fue produciendo distanciamiento entre Comunicaciones y el Concejo, lo que además se tradujo en malos tratos directos entre la periodista Silvia Vergara y la concejala Patricia Boffa (RN), incluyendo epítetos de grueso calibre entre ambas, lo que ha sido presenciado por varios funcionarios municipales.

"Ahí se presentaron todos los problemas, porque Silvia Vergara es la pareja del Alcalde. Ella tiene un carácter que Patricio Freire no tiene. Él es bonachón y ella tiene un carácter terrible, y se posicionó en ese cargo y empezó a mandar a todos los departamentos, porque ella impone órdenes", explicó Christian Beals.

Además, puntualizó que el conflicto con la edil se debe a un "problema entre mujeres" y que tanto Vergara como Boffa "no se pueden ver", asegurando incluso que "las dos se trataban de 'maracas' (sic), entonces, a raíz de este tipo de tratos de bajo nivel, tuvimos una reunión con el Alcalde y le explicamos que ese trato no iba. El problema (entre ambas) no sé si es sólo profesional, tú sabes que las mujeres se pelean por plata o por hombres, pero ahí nosotros no nos metemos".

INCERTIDUMBRE TOTAL

Fueron justamente todos estos hechos los que derivaron en la decisión de rechazar el plan de continuidad del Departamento de Comunicaciones de la Municipalidad de San Felipe, por lo que ahora la labor informativa la deberá desempeñar el profesional a cargo de Relaciones Públicas, aunque, como explicó su encargado, queda abierta la posibilidad de que el alcalde Freire vuelva a solicitar la colaboración de las seis personas que aún componen la unidad, quienes terminan su vínculo a honorarios el 31 de diciembre de 2019.

Cabe señalar que Puranoticia.cl intentó comunicarse con el alcalde de San Felipe, Patricio Freire, pero éste no contestó los llamados. No obstante, previamente lamentó ante El Aconcagua que "todos los años los concejales están poniendo condiciones, y por eso yo también lo considero un acoso laboral, porque si en la nomina hubiese ido un funcionario menos, ellos habrían votado a favor. No me cabe la menor duda, porque querían una modificación a la propuesta".

(Imágenes: @elaconcagua, @PreludioRadio y @LiderFMChile)

PURANOTICIA