Le llegó la hora a la Región de Valparaíso: Residencias Sanitarias y "conciencia social" los únicos "salvavidas" para enfrentar los complejos días que se avecinan

El Coronavirus en la Región de Valparaíso avanza rápidamente y los recursos médicos se agotan, las calles siguen atestadas de gente y hoy inclusive una cuarentena total podría ser un salvavidas de plomo de no venir con medidas adicionales.

Un complejo panorama está enfrentando la Región de Valparaíso de cara a los próximos días y semanas, el mes de junio que trae consigo el inicio del invierno también aproxima un escenario complejo para la zona en el avance del Coronavirus y la única verdadera estrategia que podría salvar vidas y a la que se aferran las autoridades es a la "conciencia social", ir en búsqueda de los casos positivos aumentando la toma de exámenes y a las residencias sanitarias.

Prácticamente no quedan camas clínicas en la Región, sí bien cada día se hace un estimativo hasta las 18 horas del día anterior, este número cambia radicalmente en horas de la noche cuando llegan a los diferentes centros de salud diversos casos críticos que muchas veces solo se agudizan en horas, una persona puede estar bien en su hogar pero en solo tres horas el virus puede complicar las vías respiratorias y se necesita una intervención urgente.

Independiente de las cifras, la Región de Valparaíso comenzará a vivir en los próximos días un escenario complejo y difícil de manejar de no haber un cambio de actitud real de la ciudadanía como la llamada "conciencia social".

VALPARAÍSO Y VIÑA DEL MAR CIUDADES CRÍTICAS

Para muchos lasciudades de Valparaíso y Viña del Mar no reflejan lo que verdaderamente está sucediendo en los hogares más desvalidos. No se puede dejar afuera de cualquier análisis que ambas comunas reúnen la mayor cantidad de campamentos del país y en ellas las condiciones son paupérrimas para una persona contagiada, las políticas sanitarias además no fueron las correctas en los primeros meses de la pandemia, a muestra un botón, la excesiva tardanza a la hora de subir a los campamentos a una vacunación masiva ó por ejemplo haber partido justamente en aquellos lugares la entrega de cajas de mercadería, es por eso que la única salida para estos casos y cumplirán un rol fundamental, son las residencias sanitarias.

EMPRESARIOS NO QUIEREN PASAR SUS HOTELES PARA RESIDENCIAS SANITARIAS

Fuentes de la Subsecretaria de Redes Asistenciales cuentan a Puranoticia.cl que se encuentran disponibles los recursos para echar andar hasta 1.500 camas en este tipo de establecimientos en la región, pero que lamentablemente son los mismos empresarios hoteleros muchas veces los que se niegan ó no quieren sencillamente arrendar estos centros para convertirlos en residencias sanitarias, ese ha sido el principal escollo en la Región de Valparaíso, es aquí donde falta la voz del gremio del turismo.

RESIDENCIAS SANITARIAS QUE SALVAN VIDAS

El Hotel O'Higgins fue el primer establecimiento en su tipo en ponerse a disposición del Servicio de Salud de la Región para este fin, pero las condiciones de este Hotel eran distintas, su propietario es la Municipalidad de Viña del Mar y comercialmente no estaba funcionando después del estallido social, en cambio otros lugares que podrían servir no han entregado las mismas facilidades a la autoridad y en otros, como casos en el interior de la región, no han cumplido con las necesidades básicas que se requieren.

Un recinto de este tipo puede acoger a una persona contagiada de Covid con PCR positivo, pero también a quien haya tenido un contacto estrecho con un caso sin necesidad de tener un PCR positivo. Este tipo de residencias en la Región de Valparaíso han salvado vidas, sobre todo a quienes viven solos y no tienen quien los cuiden. Más de dos casos nuestro medio caso pudo constatar que de no haber estado en una de aquellas residencias hoy simplemente engrosarían la lista de fallecidos.

CUIDADOS, ALIMENTACIÓN, TRANQUILIDAD Y ACCESO A LA RED DE SALUD

Una Residencia Sanitaria funciona con un médico de cabecera, además de toda una red de asistencia en alimentación de primer nivel, son cuatro servicios diarios, además de acceso a un baño sanitizado y en muchos casos a televisión por cable ó satelital más Wi-Fi lo que permite una estadía tranquila en pos de una recuperación rápida y al mismo tiempo no pone en riesgo a otras personas a su alrededor.

En caso de complicarse su estado de salud, la rápida acción de los equipos profesionales médicos en su interior y la conexión con la red de salud permite una asistencia efectiva, situación que no acontece en caso de estar en su domicilio.

La rápida decisión de internarse ó solicitar un cupo en estas residencias sanitarias es vital y es el primer paso de la llamada "conciencia social" que hoy se transforma en la única esperanza para una Región de Valparaíso que vivirá días y semanas complejas muy prontamente de no haber un giro y que los casos comiencen a bajar.

MAYOR RAPIDEZ EN RESULTADOS PCR Y TOMA DE EXAMENES

La autoridad sanitaria de la Región encabezada por Jaime Jamett tomó una verdadera "papa caliente" en el momento que acepto subrogar a Francisco Alvarez quien se encuentra aún hospitalizado tras contagiarse de Coronavirus y dejar una estela de alcaldes contagiados tras su paso.

Fuentes de su entorno cuentan que Jamett ha tenido que hacer duros sacrificios personales y familiares en pos de tomar el cargo y que pese a ciertos tropiezos en sus primeros días, "el chico", como le dicen sus cercanos, ha demostrado porque siempre fue el favorito del Ministro Jaime Mañalich para el cargo en donde ha puesto a prueba hasta el momento una competencia necesaria en estos tiempos de pandemia.

Jamett no solo ha tenido que lidiar con una considerable baja en el personal de la Seremi de Salud, sino que además ha tenido que poner orden en las cifras reales de casos activos y recuperados en la región y rápidamente generar una red más grande de laboratorios que le permita tomar más exámenes PCR y con resultados más rápidos.

Porcentualmente la toma de exámenes PCR en la Región es considerablemente más bajo al de otras regiones, sobre todo teniendo en cuenta la gran cantidad poblacional de la Región de Valparaíso. No hay que olvidar que cuando se comenzaron a detectar casos positivos en la Región solo había un solo lugar para el análisis de resultados y este era el Hospital San Camilo de San Felipe y que se tardó en demasía en poner otros lugares a disposición.

Cada vez se tornó más lento el proceso de resultados de estos exámenes, hoy cifras extraoficiales apuntan que un resultado tarda en conocerse entre 4 a 5 días en la Región de Valparaíso, para ello Jamett y su reducido equipo ha logrado en solo una semana subir en un 50% los laboratorios pasando de 10 a 15 centros donde se toman exámenes y aquello ayudara considerablemente para poder ir derivando esos casos positivos justamente a las residencias sanitarias en caso de no contar con un lugar acorde para pasar la cuarentena.

ESTRATEGIA DETECTAR AL CONTAGIADO

Hoy la autoridad sanitaria está abocada en ir en busca del contagiado y literalmente "sacarlo de circulación" e idealmente que quede en una residencia sanitaria. Para ello se necesitan más muestras diarias y por ende más camas en residencias y así poder reducir el número de casos activos que sigan contagiando.

La tarea es ardua y quienes conocen el entorno de salud de la Región dicen que se maneja con un profesionalismo de primer nivel, pero también teniendo en cuenta que las camas clínicas se están agotando, que el esperado Hospital de Campaña prometido tardará en llegar al menos en los próximos días y que hoy lo único que se apela es a la "conciencia social", a que la gente pueda realmente quedarse en casa y tomar resguardo, es aquí donde entra la gran disyuntiva de la cuarentena.

CUARENTENA, ¿SALVAVIDAS DE PLOMO?

Este miércoles es día de análisis en La Moneda y podría entrar Valparaíso y Viña del Mar en cuarentena, ese es el anhelo de muchas autoridades, pero esta medida tiene detractores, uno de ellos desde el sector económico ante una eventual paralización de los Puertos, sin embargo esta medida podría transformarse en un salvavidas de plomo.

Muchas personas de Viña del Mar y Valparaíso principalmente viven del día a día por ende sí esta medida no viene acompañada de un bono ó aporte económico los resultados podrían generar un segundo problema, "el hambre" de muchas familias que justamente viven del sustento que ganan diariamente en la calle.

Además las prometidas cajas de mercadería del Gobierno Regional están pasando por un momento complejo, al único proveedor que le compraron cerca de 5 mil millones de pesos en cajas tiene quiebre de stock en una serie de productos, uno de ellos, las legumbres, por lo cual estaría entregando substitutos y no serían suficientes para paliar la cuarentena que podría dictarse, aquí es donde surte mayor fuerza la estrategia de detectar a los casos activos y ponerlos en residencias sanitarias y no encerrar así a toda la población.

CONCIENCIA SOCIAL

Hoy las cifras de muertos y contagiados suben, las camas clínicas se agotan, el personal de salud está haciendo el mayor esfuerzo y de eso se nota, la autoridad sanitaria regional parece tener las competencias necesarias que permiten una tranquilidad en estos días de pandemia, solo falta apelar a ese colectivo mayor, la población en general, la misma que no se ha tomado con la suficiente seriedad quizás lo que estamos viviendo, la llamada "conciencia social", ese es el único camino que nos queda por apelar y para eso simplemente hay que "quedarse en casa".

