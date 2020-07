Las tres propuestas que Jorge Sharp le presentó al presidente Piñera de cara a la Cuenta Pública

Alcalde de Valparaíso le planteó al Mandatario que entregue algún tipo de anuncio relacionado a la Ley de Puertos, al aumento per cápita en salud primaria y a la reconstrucción de la ciudad.

Este viernes 31 de julio se realizará una nueva Cuenta Pública Presidencial en el Congreso Nacional. Y en la previa del acto, caracterizado por anuncios de parte del Ejecutivo, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, solicitó al presidente Sebastián Piñera pronunciarse sobre tres temas: Ley de Puertos, aumento per cápita en salud primaria y reconstrucción.

Acerca de la Ley de Puertos –también denominada Ley Valparaíso- indicaron desde la Municipalidad porteña que desde hace años cuenta con amplio respaldo ciudadano y parlamentario, sin embargo, no ha sido tomada en cuenta desde el Ejecutivo para una discusión legislativa que, de ser fructífera, permitiría modernizar la actual ley, vigente desde hace más de 20 años. La principal demanda de esta iniciativa es que una parte del pago tributario que las empresas portuarias hacen en Santiago, quede en las ciudades que albergan esta actividad económica.

En materia de salud, el alcalde Sharp le pidió al presidente Piñera un aumento en el presupuesto que el Estado realiza a la atención primaria (APS). Actualmente, el aporte ronda los $7.000 por persona inscrita en los Cesfam, monto que a juicio del municipio "resulta insuficiente", considerando que en Valparaíso existen 220 mil personas inscritas en la red de APS, y las dificultades adicionales que ha traído la pandemia por el coronavirus. Por tanto, según el jefe comunal, un piso mínimo para garantizar una atención digna a los vecinos debe ser de $10.000 por persona inscrita en los Cesfam.

Finalmente, Sharp recordó al Mandatario que hace un año, por medio del Ministerio de Vivienda, se le hizo llegar un plan de US$900 millones con proyectos relativos a obras públicas de distintos tipos y viviendas para la Ciudad Puerto.

Dentro de ese programa, que desde el Ejecutivo quedaron de analizar, se encuentran propuestas como contención de talud y laderas; construcción, reconstrucción y rehabilitación de viviendas; mantención de escaleras y vías de conectividad local; creación de infraestructura para la gestión de la emergencia y el mejoramiento de lugares seguros como plaza, espacios públicos y los auditorios deportivos de la ciudad, entre otros.

Al respecto, el alcalde porteño señaló que "el país está pasando por una crisis sanitaria, social y económica, y Valparaíso no está exento de todas estas problemáticas. Por lo mismo, estas propuestas que hacemos, y que no son nuevas para el presidente Piñera, van en la línea correcta para avanzar en la superación de esta crisis: atender la Ley Valparaíso generará más recursos para las ciudades puertos, el aumento en per cápita de salud es más necesario que nunca en medio de la pandemia, y por supuesto, que el abandono en que ha estado Valparaíso, requiere un plan como el que le propusimos al Presidente, y que alcanza los US$900 millones, para empezar a salir adelante y que va a permitir la reactivación económica de la ciudad como lo han planteado otros actores sociales y económicos de Valparaiso".

