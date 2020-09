Las sorpresas, candidatos fuertes y expectativas del Partido Radical para las Municipales en la región de Valparaíso

Tienda de oposición ya definió a 12 de los candidatos que buscarán quedarse con las 14 Alcaldías por las que competirán, ya sea en primarias y, posteriormente, en la Elección Municipal del 11 de abril.

Faltando 20 días para que se cumpla el plazo fatal para que los partidos políticos presenten el listado de sus candidatos a las eventuales primarias, de cara a la Elección Municipal del 11 de abril de 2021, el Partido Radical (PR) en la región de Valparaíso ya ha definido a gran parte de sus precandidatos a 14 Alcaldías, restando sólo detalles para conocer a los nombres para la Ciudad Puerto y para Viña del Mar.

De esta manera, asoman con grandes opciones las comunas de San Antonio, donde actualmente tienen en el alcalde Omar Vera a su gran representante de la región de Valparaíso; al igual que en las Alcaldías de Villa Alemana, La Cruz y Los Andes, con los candidatos que iremos repasando a continuación.

LOS "MÁS FUERTES"

En San Antonio, el alcalde Omar Vera no podrá ir a la reelección producto de la reforma constitucional promulgada por el presidente Sebastián Piñera, la que indica que jefes comunales y concejales podrán ser reelectos hasta por los dos períodos siguientes y sucesivos, y como la autoridad comunal está en el cargo desde 2004, no podrá participar de los comicios. No obstante, le entregó todo su respaldo a Miguel Rubio, actual dirigente radical en la comuna.

En la comuna de Villa Alemana aparece como candidato Heinrich Wittig, quien ocupara un puesto en el Municipio de la ciudad en las tareas de Protección Civil y Emergencias.

Otro de los candidatos fuertes que tiene el Partido Radical en la región de Valparaíso sería Rolando Arcos, actual concejal de La Cruz, y quien representa a las fuerzas de renovación del PR. Se trata de un joven militante, cuyo padre (Rolando Arcos Valdebenito) ya fue Alcalde de la comuna. Desde la tienda consideran que es un "candidato fuerte", tomando en cuenta una serie de encuestas realizadas en la zona, que lo sindican con una "alta adhesión" y "muchas posibilidades", de ello sí los radicales tienen alguna posibilidad de sumar una segunda alcaldía en la región es justamente en La Cruz.

El cuarto postulante que aparece bien posicionado en encuestas previas es Marcelo Merino, actual presidente regional del Partido Radical, quien asumirá una candidatura a liderar la Alcaldía de Los Andes, apostando por un fuerte trabajo territorial y que según sondeos internos del mismo conglomerado tiene un alto nivel de conocimiento y muy poco rechazo a su nombramiento.

VALPARAÍSO Y VIÑA DEL MAR

¿Y qué pasa con las dos comunas más habitadas de la región? Valparaíso y Viña del Mar también tienen sus nombres, pero aún no reciben la calificación de "candidatos", puesto que existen dos nombres por cada ciudad, razón por la que deberán dirimirlo a través de sus bases internas.

En Viña del Mar, asoma como candidato el ex concejal y ex consejero regional Felicindo Tapia, quien deberá verse las caras con Rodrigo Kaplán, hijo del Dr. Jorge Kaplán, quien fuera Alcalde de la Ciudad Jardín entre los años 2000 y 2004. En el caso de esta comuna, la definición del nombre se zanjará a través de votación interna, en una asamblea comunal, la que se llevará a cabo durante la segunda quincena de septiembre.

Por su parte, en Valparaíso también hay dos candidatos, aunque con un perfil un tanto más bajo que los otros dos que tiene la colectividad en Viña del Mar: se trata de la profesora y comerciante, Priscilla Fleming; y de Bastián Espinoza, presidente comunal del Partido Radical. En el caso de la Ciudad Puerto, se acordó definir el nombre a la brevedad, siendo la propia bajada comunal la que lo establecerá, aunque se reconoció que será primordial el darle una "mirada de género" a la elección, razón por la que Fleming es la que correría con mayor ventaja.

"SANBOMBAZO" EN PAPUDO

En Papudo se genera la segunda "gran sorpresa" del Partido Radical, quien tras intensas gestiones, a última hora confirmó que respaldará la candidatura del periodista deportivo Juan Carlos Villalta, más conocido como 'Caco', quien fuera por largos años rostro del Canal del Fútbol, además de panelista radial en Agricultura. El profesional irá como candidato independiente, pero con respaldo del PR, que ha apostado sus fichas por su experiencia y conocimiento de la comuna, la cual visita desde temprana edad.

Otra "sorpresa" es la del concejal independiente por La Calera, Johnny Piraino, quien cuenta con el apoyo del PR para que los represente en los próximos comicios, a pesar de que no milita en la tienda. De esta manera, y al igual que 'Caco' Villalta, el también funcionario del Serviu en la provincia de Quillota se postulará como independiente, pero en cupo radical colocando en jaque las pretensiones que podría tener la DC, aunque esta jugada podría ser compleja para los radicales, sería muy raro que puedan quedarse con las comunas de La Cruz y La Calera, pese a ello no se descarta que finalmente Piraino corra por fuera manteniendo su candidatura independiente y teniendo que juntar firmas para presentarse.

LOS OTROS CANDIDATOS

En la comuna de El Quisco, el candidato radical será Sergio González; mientras que en la vecina de El Tabo irá a la "pelea" por la Alcaldía Patricio Lagos.

En la provincia de Marga Marga, para su capital, Quilpué, designaron como candidata a la actual concejala Roxana Sepúlveda, quien debería ir a primarias junto al candidato de la Democracia Cristiana (DC), Christian Cárdenas; y el candidato del Partido Socialista (PS), Luis Basáez.

En Quillota, asumirá la labor de representar al partido el actual concejal Carlos Pacheco, que sí bien fue nominado por el partido, en el círculo intimo del actual edil quillotano no estarían las ganas de competir, no obstante el partido no estaría dispuesto a bajar este nombre y así enfrentar al delfín que espera colocar Luis Mella. Si habrá primarias, deberá verse las caras -al menos- con el elegido por la DC, cuyo nombre saldrá de entre Waleska Castillo (ex Sernameg) y Mauricio Ávila (concejal en ejercicio).

El concejal Marcelo Vegas aparecía como el más seguro candidato del Partido Radical para la Alcaldía de Puchuncaví, sin embargo, desistió de la postulación, dejándole el camino abierto a la periodista Javiera Gaete, militante radical que cuenta con todo el apoyo de la colectividad para asumir una candidatura, teniendo en cuenta la ya mencionada "mirada de género".

En Nogales aspirará al máximo sillón edilicio el actual concejal Jaime Lineros.

EXPECTATIVAS

Una vez conocidos los nombres para las 14 Alcaldías por las que aspirará el Partido Radical, Puranoticia.cl conversó con el presidente regional de la colectividad, Marcelo Merino, quien manifestó su alegría por haber llegado a un consenso y tener candidatos en comunas de la región de Valparaíso.

"Nosotros, hace mucho tiempo que no teníamos tantos candidatos competitivos, pero también tenemos claro que son casi 12 partidos de la oposición, por lo tanto esperamos mantener a lo menos San Antonio y tener uno o dos municipios más", señaló el titular del PR en la región de Valparaíso.

De igual forma, Merino sostuvo que "con dos o tres municipios de la región nos daríamos por satisfechos, porque sabemos que en algunas comunas deben ir candidatos de otros partidos, es algo natural, porque somos muchos partidos, y las 38 comunas no son todas nuestras, hay muchos independientes y de oposición. La idea es llevar candidatos competitivos".

Por último, acerca del mecanismo para elegir a los candidatos oficiales de la ex Nueva Mayoría, Marcelo Merino explicó que "habrán votaciones legales, con todos los establecimientos que habrá que tomar en noviembre, con la respectiva experiencia del Plebiscito. Así que se usará la misma infraestructura, porque es tan importante una Elección Municipal como una Constitucional. Si bien es cierto que ésta no se hace hace muchos años, la Municipal es también muy importante".

