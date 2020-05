Las dos miradas del 1° de Mayo en Valparaíso: Carabineros defiende su actuar y Senador Latorre acusa represión y persecución política

Valparaíso se transforma en nuevo epicentro de polémica tras manifestación sin autorización que termina con detención de dirigentes y personal de la prensa

Nuevamente Valparaíso fue epicentro de una polémica cuando en horas de la mañana deeste viernes un grupo de manifestantes liderados por dirigentes sociales de distintas áreas se reunieron en Plaza Aníbal Pinto, sin ningún tipo de autorización, para elevar banderas y un lienzo con motivo de la conmemoración del 1 de mayo.

A la hora de los balances el General Hugo Zenteno Vásquez Jefe de la V Zona de Carabineros de Valparaíso partió señalando que actualmente el país se encuentra en un estado de excepción constitucional, donde existe una norma sanitaria que Carabineros de Chile debe velar y hacer cumplir que es justamente la prohibición de reuniones de más de 50 personas y las manifestaciones.

El General Hugo Zenteno dijo que en total hubo 39 personas detenidas en Valparaíso tras esta manifestación, entre ellos personal de la prensa, específicamente un reportero grafico del diario La Estrella de Valparaíso, además del Presidente del Colegio de Periodistas de la Región, Danilo Ahumada, quien estaba en el lugar cubriendo la manifestación para el canal UPLATV de la Universidad de Playa Ancha.

Ante esto Carabineros dijo que "si bien hubo una detención de alguna persona de algún medio (...), nosotros pedimos las disculpas del caso, porque como ellos cumplen con un deber, nosotros cumplimos con nuestro deber. Acá hay dos cosas que se conjugan, que la parte periodística no se cruce con el actuar de carabineros. Si hay medios que están grabando con medios o cámaras más chicas, estamos siempre llanos a prestar todas las facilidades", indicó.

También Carabineros mencionó que el uso de gases como el gas pimienta también está dentro de los protocolos en un contexto, si eso no sucede, se abrirá una investigación y se entregarán todos los antecedentes si la actuación está fuera del margen reglamentario.

SENADOR LATORRE ACUSA REPRESION Y PERSECUCIÓN POLÍTICA

Por otro lado el Senador Juan Ignacio Latorre en conversación con Puranoticia.cl condenó los hechos acusando a Carabineros de haber reprimido a dirigentes y periodistas. Al ser consultado que especificará cuál es aquella represión a la que se refiere, el Senador contestó: "que hayan detenido a dirigentes sindicales y a periodistas que estaban cubriendo una protesta pacífica con motivo del primero de mayo, poniendo un lienzo cuyo mensaje es que esta crisis no la paguen los trabajadores, y fueron detenidos violentamente, dirigentes sindicales y periodistas..., eso me parece absolutamente condenable".

Se le hizo saber al Senador Latorre que según la versión entregada por Carabineros ellos actuaron una vez que dieron aviso a los manifestantes para que se retiraran del lugar, sobretodo porque estaban sobrepasando la cifra de 50 personas reunidas en la plaza Aníbal Pinto, y solo después de aquello la autoridad actuó, ante aquello el Senador Latorre dijo: "bueno esa es la versión de Carabineros... la versión de los dirigentes sindicales es que primero ellos estaban tomando las medidas de distancia, no estaban convocando a una marcha masiva, era una pequeña manifestación, algo que se podía haber manejado con criterio y no con represión deteniendo a dirigentes sindicales e incluso a periodistas que estaban cubriendo los hechos, eso me parece gravísimo".

Se le pregunto al Senador Latorre que esperaba del actuar de Carabineros durante las manifestaciones programadas tanto en Valparaíso con en Santiago, ante aquello contestó que esperaba "más criterio, prudencia, no reprimir con violencia a dirigentes sindicales que son conocidos, estamos hablando del Presidente del Colegio de Periodistas que todavía está detenido y es posible que pase la noche ahí en celdas hacinadas... no tiene ningún sentido que pase la noche detenido el Presidente del Colegio de Periodistas de la Región de Valparaíso en una comisaría, estamos hablando del Vice Presidente de la CUT, estamos hablando de la Presidenta de la Anef de Valparaíso".

¿Deben ser consideradas personas especiales ó distintas estos detenidos por ser dirigentes como usted dice Senador?. Sobre todo teniendo en cuenta que Carabineros les solicitó por parlantes antes de actuar que se retiraran del lugar por estar sobrepasando el límite de convocatoria de 50 personas.

Ante esto el Senador responde con una pregunta"¿te parece a ti que la manera de actuar de Carabineros fue proporcional?" añadiendo "porque una cosa es que actué y otra cosa es como actúa. Aquí hay una crítica a la proporcionalidad, lo mismo que se criticó durante el estallido social a la hora de reprimir las manifestaciones de la ciudadanía. No son personas especiales, pero estamos hablando de un día especial que es el primero de mayo, me parece peligroso estar justificando y respaldando el actuar de Carabineros".

Le preguntamos al Senador Latorre en el contexto que se da este primero de Mayo sí no era mejor buscar otras maneras de manifestaciones que no pusieran en riesgo a la población, como lo sucedido en Santiago cuando se detectó que uno de los manifestantes detenidos en la Plaza Baquedano era un caso de Coronavirus positivo, ante aquello el Senador Latorre dijo que "hay distintas maneras, de hecho la CUT hizo un llamado a realizar un cacerolazo en la noche del viernes, se hizo un llamado a que las personas pongan una bandera negra en sus casas, hay distintas maneras de protestar en redes sociales, esta era una más, era poner un lienzo, era un acto similar al que se hizo durante la semana en donde fue detenido el Presidente Nacional de la Anef, por eso insisto en la manera de actuar en un primero de mayo en cualquier país democrático se respeta, incluso se conversa con los dirigentes previamente sí quieren hacer alguna manifestación, sobretodo en este contexto de Pandemia".

Pero no se solicitó por parte de los dirigentes permiso ó autorización para este acto en Valparaíso, distinto sería que la autoridad no los dejaba, el punto es que no se pidió ningún tipo de solicitud, ¿eso no es pasar por alto a la autoridad?.

"Hace mucho tiempo que esa discusión está presente, que en democracia las personas no necesitan pedir autorización para estar en una plaza y sacar un lienzo".

Senador.. ¿pero estamos en un estado de emergencia?.

Ante eso Latorre responde, "pero no hay una declaración de cuarentena obligatoria".

Senador..¿pero hay una prohibición de juntarse más de 50 personas?.

"Y cuando abren los Mall y se junta la gente en Quilpué, en el Apumanque, cuando le estás diciendo todos los días a los trabajadores del sector público que deben volver a trabajar, cuando obligas a la gente a aglomerarse por ejemplo en el transporte público, ¿cuánta gente no se junta ahí en un paradero?.

Es apuntar a la ley del empate Senador... ¿así como el Gobierno llama a abrir los Mall y volver al personal público a trabajar ustedes están llamando a los dirigentes a protestar?

"Justamente es eso lo que están reclamando las organizaciones sociales, sí por un lado el Gobierno está con una estrategia de nueva normalidad en donde todo el mundo vuelva a trabajar, a producir y a comprar y más encima salen con anuncios de postergar el plebiscito, o sea, se puede hacer todo lo demás y no votar por ejemplo, estas actitudes están generando una indignación muy brutal y de eso el Gobierno no se está dando cuenta que están generando un nuevo caldo cultivo para un nuevo reventón social".

Senador y eso no se estará alimentando desde su propio sector político y siendo traspasado a los dirigentes sociales y a la misma ciudadanía para que justamente estas manifestaciones no se acallen.

"Es que no tienen porque acallarse las manifestaciones, las demandas que desataron el estallido social quedaron pendientes con la llegada del Coronavirus, el proceso constituyente quedo pendiente, muchas cosas quedaron pendientes. Pero lo que estamos viendo con esta pandemia y con la crisis que estamos viviendo, que el costo mayor lo van a pagar los trabajadores".

Pero no será bueno hacer un llamado usted como el único Senador del Frente Amplio a poner pausa al estallido social, concentrarse en pasar la pandemia y así no poner en riesgo ni a los mismos manifestantes, ni a las fuerzas policiales hasta que pase lo del Coronavirus, así como se le pide al Gobierno no abrir Mall, ¿ no sería optimo que ustedes le pidieran a sus dirigentes hacer una pausa a las manifestaciones ?.

"Primero que nada no son nuestros manifestantes ó nuestros dirigentes. Los dirigentes sindicales son autónomos, no obedecen ordenes de un dirigente político ó de un parlamentario. Ellos tienen todo el derecho de tomar sus decisiones libremente como adultos responsable y como dirigentes sindicales en un día tan especial como el primero de mayo tienen derecho a ser tratados con respeto, dignidad y criterio, aquí tras la detención del Presidente del Colegio de Periodistas de la Región de Valparaíso que no tiene ninguna necesidad de estar detenido ó que pase la noche en un cuartel policial, aquí puede haber persecución política en democracia y eso es gravísimo, ese es el punto... ese es mi punto".

Senador entonces omite un llamado a los gremios, a los manifestantes a poner pausa a sus demandas y al auto cuidado de ellos mismos en el contexto de la pandemia que estamos.

El Senador terminó respondiendo "ya te di mi respuesta, no es mi rol darle ordenes a los dirigentes sociales, ellos son tan adultos, tan autónomos, y con sus organizaciones pueden tomar las decisiones de manera adulta y responsable y no tiene porqué seguir ordenes de un parlamentario. No es mi rol darle ningún tipo de órdenes a ellos".

PURANOTICIA