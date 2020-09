Las definiciones de Jorge Castro en el Puerto: Apoyará a Carlos Bannen para la Alcaldía y reconoce que le "seduce" postular a la Constituyente

Pese a no decirlo de manera tajante, el ex Alcalde de Valparaíso se mostró cercano a la opción «Apruebo» y aseguró que sea cual sea la opción que gane en el Plebiscito, "no habrá un desastre".

Jorge Castro Muñoz es para muchos, ya sea seguidores o detractores, sinónimo de Valparaíso. Sus 24 años en la Municipalidad de la Ciudad Puerto, primero como Concejal (16 años) y luego como Alcalde (8 años) hacen que su voz sea autorizada para opinar acerca de la contingencia local, regional y nacional, y más aún, teniendo en cuenta el nutrido proceso electoral que se avecina en el país, donde su nombre siempre está sonando.

Y en efecto, el ex jefe comunal porteño reconoció que la Unión Demócrata Independiente (UDI), su partido, lo está sondeando para la próxima Elección Parlamentaria, aunque aseguró que también lo seduce el eventual nuevo cargo que habría que votar: el de los constitucionalistas que darán vida a la, valga la redundancia, nueva Constitución. Claro, si es que vence la opción «Apruebo» en el marco del Plebiscito del próximo 25 de octubre.

PLEBISCITO CONSTITUCIONAL

Señor Castro, ¿cómo ve usted el Plebiscito del 25 de octubre?

- Yo lo veo bien. Es bueno el hecho de que se pueda hacer partícipe a toda la ciudadanía, de poder construir una nueva Constitución. Creo que eso es altamente estimulante. Claramente, era un tanto más razonable haberla pospuesto, haberla unido a una Presidencial, para fijar posturas; pero independiente de aquello, creo que ha ido tomando en distintos sectores, la acción de ir estimulándose por una participación y ya veo cómo estamos en tierra derecha para participar el próximo 25 de octubre. No tengo dudas de que tampoco será el desastre mismo. Esto es similar a lo que decían con el 10%, que poco menos era el demonio el que venía y se destruiría el país, pero nos dimos cuenta que no era tal, que era una acertada medida que permitió darle alivio a muchas personas y darle la oportunidad que cada uno hiciera lo que quisiera con su 10%.

En ese mismo sentido, ¿usted va por el «Apruebo» o el «Rechazo»?

- Yo hoy soy militante de un partido (la UDI), y puedes ver en nuestra propia militancia una cantidad importante de situaciones que tienen que ver con cómo nos vamos a parar. Yo tengo un sentido en lo comunal, por haber sido alcalde, en que creo que una nueva Constitución nos va a permitir salir del reino de Santiago, para poder llegar definitivamente al reino de Chile. Creo firmemente que este rango constitucional dará la descentralización a Chile, debe haber también un rango constitucional respecto del manejo del patrimonio. Yo creo firmemente en darle poder y recursos a los gobiernos comunales y a los gobiernos regionales. Por eso estoy también con que el Gobernador Regional no sólo debe ser una figura decorativa, sino que debe tener atribuciones, recursos y mando.

Pero independiente de la postura que adopte la UDI en el Plebiscito, ¿usted, en lo personal, se siente más cercano a uno u otro?

- Bajo ese punto de vista, tenemos en nuestra colectividad a una serie de alcaldes que han visto en esta parte el hecho de que esto puede brindar una oportunidad. Y estoy de acuerdo con eso, porque vengo del mundo municipal, y por lo tanto creo que muchas de las cosas que debe tener en esa nueva Constitución debe ser también materia para incorporar a estas nuevas ciudades del siglo XXI, que sean más rectas, dúctiles y que no tengamos que hacer gobierno tras gobierno intensas filas para que nos atiendan en Santiago.

Lo escucho más cercano al «Apruebo», ¿o me equivoco?

- Partimos todos con un fuerte pensamiento de que no estaban dadas las condiciones, por el estado de violencia que había (a fines del 2019). Ya partíamos ahí con un rechazo respecto a que no se cumplía con lo prometido (en el acuerdo político de noviembre). Ahora bien, de caminar desde ese tiempo, nos hemos dado cuenta que las cosas no son tan blancas u oscuras. Habrán muchos, de centro, derecha o izquierda, que hoy están por el «Apruebo» y no será el fin del mundo. Creo en esta seducción de poder hacer una Constitución, donde seamos todos convocados y donde espero tener buenos representantes para poder recoger todo esto. Por tanto, más que liderar un «Rechazo» o un «Apruebo», yo digo que hoy sí hay posibilidades, habiendo vivido desde el «Rechazo», llegando al momento del «Apruebo», de que esto no es oscuro, no es el acabo de mundo, sino que es una oportunidad.

¿Y qué cree que zanjará la UDI al respecto?

- Mi partido tiene candidatos presidenciales, muy bien respaldados, que son «Apruebo»; tiene una cantidad importante de parlamentarios que son «Rechazo»; y tiene una cantidad importante de alcaldes que están en una línea que he tratado de explicar en esta entrevista, que están por el «Apruebo». Por tanto, insisto en que ninguna de las dos posiciones, no debe ser ninguna situación de que habrá un nuevo estallido o que nos vamos a negro si gana uno u otro. Hoy hay la suficiente madurez en el país para que cualquiera que sea la posición adoptada, será por todos asumidas en el bien de que estamos todos por construir y no por destruir.

ELECCIÓN MUNICIPAL

Siguiendo en el plano de elecciones, pero ahora relacionado a la Municipal del 11 de abril, ¿cómo ve este proceso, principalmente en la comuna de Valparaíso?

- Yo veo que se están reivindicando. A mí me gusta esto de que nos comencemos a preparar con las mejores personas para poder llegar a una buena primaria, que es la que nos tiene que dar la posibilidad de estimularnos, de movernos, de poder incentivar al hecho que en esa competencia tengamos que salir fortalecidos. Si aceptamos las primarias, con las mejores personas, debe ser muy buena, muy competitiva, pero de la misma manera, los perdedores tendrán que poner todo lo suyo para colaborar con el candidato que la gente elija. No digo que sea fácil, más aún con lo que estamos viendo, con muchas elecciones, muy seguidas, muchos desafíos, pero creo que tenemos que estar el 11 de abril con una muy buena elección municipal y espero que mi sector vaya unido a una mujer u hombre que nos represente en las municipales.

Usted habla de "elecciones competitivas", pero la UDI tiene sólo a Carlos Bannen como precandidato. ¿Es el concejal por Valparaíso el candidato más potente de la UDI para la Ciudad Puerto?

- Carlos Bannen no sólo se ha ganado la posibilidad de representarnos. Él tiene una trayectoria, es un tipo joven, un muy buen profesional. Por tanto, más que estar dilatando entre que la UDI ponga un par de nombres más -a mí ya me lo hicieron una vez, siendo de mi partido- pero creo que hoy día todos debemos alinearnos detrás de Carlos Bannen y parar las elucubraciones de que podría ser o no, sino que darse más a lo otro: si mi partido ha enfrentado una situación de ir bajando la cantidad de representantes en el Concejo Municipal, porque la responsabilidad de Carlos Bannen no es sólo de liderarnos en el partido -como presidente regional- sino que es el concejal más votado que tenemos de nuestro partido en el Concejo Municipal de Valparaíso. Por tanto, su responsabilidad es ir a primaria, ser capaz de aglutinar a todos, hacer una buena primaria entre todos y ahí tener la posibilidad de llevar a muy buenos representantes al Concejo Municipal de Valparaíso; si no, se le va a cargar a él el hecho de no mantener los dos escaños en el Concejo Municipal para nosotros, lo que va a ser un fracaso.

Pero, ¿usted está disponible? ¿Le gustaría volver a la Alcaldía de Valparaíso?

- Yo... primero... estoy disponible para ayudar a Carlos Bannen como candidato a Alcalde de Valparaíso, ayudar a los concejales de la lista de mi colectividad y de ahí para arriba estoy dispuesto también. Ya me lo han propuesto para las parlamentarias. Pero hay una cantidad de cosas que hay para adelante. Es seductora la constituyente también, por lo tanto estoy a disposición. No he dicho que me tengan que venir a buscar a mi casa, no he dicho que me tienen que hacer una banda de música, yo estoy en política y estoy a disposición de mi partido para hacerlo.

CORONAVIRUS

Lo llevo a la actualidad: ¿En qué está Jorge Castro hoy en día?

- Primero que todo, cumpliendo estrictamente la cuarentena, porque vivo en comuna en cuarentena. Como el común de los chilenos, con una gran cantidad de cosas que hoy están detenidas, con el problema que tienen todos de que las cosas tienden a no solucionarse producto de lo que vivimos en el mundo entero y en nuestro país, y con proyectos que veníamos trabajando que están detenidos. Entonces, con la misma preocupación de la gran mayoría de los chilenos y muy preocupados respecto de que esta situación, particularmente en nuestra ciudad, tiende a no bajar.

En ese sentido, ¿cómo ha visto el manejo de las autoridades respecto a la pandemia?

- Yo creo que esto ha sido para todos tremendamente difícil y complicado, particularmente porque muchos han debido ir aprendiendo. Lamentablemente ha habido muchos errores de vocerías y situaciones planteadas para darles a conocer a la ciudadanía...

... ¿Esto lo dice en el plano nacional o en el plano regional?

- A nivel país, yo diría que después de un largo proceso, debemos reconocer que efectivamente Jaime Mañalich tenía una cantidad importante de situaciones que pasaban, pero que apuntaban a situaciones que le terminaron dándole la razón. Luego, hay también una cantidad de cosas que pasan en el país, que tienen que ver particulamente con vocerías, que han estado imprecisas; y esto se mezcla con los anuncios de ayudas, que en definitiva originaron un caos desde las cajas de alimentos hasta la ayuda a la clase media, que también se enredan muchas de ellas en una maraña burocrática imposible de corregir o reparar, que hace que la gente esté con algo más de complicaciones.

¿Y en el plano regional cómo ha visto el desempeño de las autoridades?

- Hemos visto también de que no hemos estado muy distantes al Gobierno central. Hemos tenido imprecisiones que han sido fuertes, comunicacionales. Hoy estamos ante una pandemia, pero cuando se nos ha enseñado a actuar en equipo y ante estas circunstancias, hemos visto a los equipos regionales andando cada uno por su lado, cada uno haciendo un sálvese quién puede y, al final, tenemos una falta de conducción, que es atípica, y eso contribuye a que haya una serie de acciones en que se confunda. Muchas de estas cosas donde deberíamos andar en equipo, sin pensar en oposición o gobierno, sino que en gente de la región, pero hay sectores que lisa y llanamente no soportan más. Y hemos visto a muchos locales, servicios, emprendedores, ya están en el suelo, en la quiebra o desapareciendo.

