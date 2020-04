Lagos Weber valora discusión de la rebaja de dieta y limitaciones a la reelección de candidatos al Congreso

Durante este jueves y en discusión parlamentaria, el parlamentario PPD se mostró partidario de avanzar en la discusión sobre estos temas, agregando que “participar de ese debate sería una clara señal de compromiso”.

Tras la discusión que se llevó a cabo en el Senado en materia de límite a la reelección y rebaja de la dieta parlamentaria, el senador por la región de Valparaíso, Ricardo Lagos Weber, valoró los avances en la discusión de esta materia, agregando la importancia de aprobar este tipo de iniciativas y que sean de carácter retroactivo para quienes ya han conseguido una reelección.

"El límite a la reelección yo lo apruebo cien por ciento. Puedo entender que, mirándolo comparativamente con otros países del mundo, las elecciones no están limitadas y en circunstancias y períodos normales yo coincidiría con eso porque sería la ciudadanía quien elija a sus representantes. Sin embargo y con todo, en el Chile de hoy, dada la situación de desprestigio de muchas instituciones; empresarios, la Iglesia, el poder judicial, y por ciento, la política y el parlamento en particular, yo creo que hoy día, es importante aprobar este límite a la reelección, y además con efecto retroactivo", argumentó.

Acerca de las eventuales dificultades que esto podría acarrear al actual sistema de elección parlamentaria, y respecto de quienes indican que esas limitaciones debieran comenzar a regir a partir del momento en que se apruebe la ley (sin efecto retroactivo), Lagos Weber fue claro: "Si se quiere cambiar el sistema en 15 años más, que se cambie, pero hoy yo creo que nosotros, junto con la rebaja parlamentaria, tenemos que poner límite a la reelección, de no más de dos períodos para los senadores, no más de dos o tres periodos consecutivos para los diputados y con efecto retroactivo; léase que en mi caso también se aplica, o sea, yo no podría ir a la reelección nuevamente".

Consultado acerca de si considera posible que parlamentarios se inhabiliten para discutir esta materia, como ya lo ha sugerido el senador Guido Girardi, el integrante de comisión de Hacienda del Senado, comentó que "yo estoy en la misma situación que el senador Girardi (Guido) y no veo por qué me voy a inhabilitar. Con ese criterio entonces, debería inhabilitarse de la discusión por la dieta parlamentaria y en todo lo que le pudiera favorecer o afectar. Al contrario, yo creo que participar de ese debate sería una clara señal de compromiso", afirmó.

