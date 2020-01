La verdadera historia tras el prolongado cierre del Centro Turístico El Edén de Quillota

Por un lado se atribuyó su cierre a la sequía, aunque detrás de la prohibición de funcionamiento aún están las exigencias incumplidas por parte de la Municipalidad de Quillota.

Una serie de deficiencias e incumplimientos en su funcionamiento hicieron que el pasado 23 de enero de 2019 la Seremi de Salud de Valparaíso decidiera clausurar el Centro Turístico El Edén, ubicado en Quillota. No obstante, a casi un año de esta acción, el tradicional espacio de recreación de la comuna aún permanece con sus puertas cerradas.

Y aunque desde la Municipalidad de Quillota manifestaron que la decisión de mantenerlo cerrado se debe netamente a una medida para paliar la sequía, lo cierto es que el sector de la piscina no puede recibir público hasta que no cumpla con los requisitos exigidos por la Seremi de Salud.

EXIGENCIAS PARA LA PISCINA

Estas medidas, contenidas en una carta Gantt, dicen relación con la construcción de lavapiés en el acceso a la piscina, instalación eléctrica en los camarines, suministro e instalación de secador de mano, de baños químicos, de casilleros, retiro de bebederos, de receptáculos de basura, de señalética en la piscina y de un protocolo para la cloración de ambas piscinas.

También incluye un registro de mediciones de cloración y PH, capacitación de salvavidas y paramédico, habilitación de la sala de enfermería, camilla portátil y pértiga, además de reparar el revestimiento de piso en el contorno de la pileta grande, construcción de un cierre perimetral de bombas de recirculación y compra de poleras con distintivo para el salvavidas y el paramédico.

ALCALDE RECONOCE REQUERIMIENTOS

Y justamente esta situación fue reconocida por el alcalde de Quillota, Luis Mella, quien señaló en conversación con radio Libra y Nexo que "en El Edén, este año, lo que habíamos planificado era abrir la zona de picnic, el parque", pero que "la piscina estaba practicamente descartada porque hay requerimientos sanitarios que necesitan de una mayor inversión".

Además, adelantó que "esperamos hacerlo este año con la venta de la Copec. La primera inversión que tenemos en la lista es dotar al Centro Turístico El Edén de agua y alcantarillado, para que se acaben todos los problemas que por años ha vivido ese centro y lo recuperemos".

Cabe recordar que el 85% de la población encuestada en la consulta ciudadana del pasado 15 de diciembre dijo que esperaba que el Centro Turístico El Edén lo administrara la Municipalidad de Quillota.

"Y lo haremos", aseguró Luis Mella, pero primero dijo que "tenemos que dotarlo de agua y alcantarillado. Teníamos planificado el parque, pero requiere de muchas fuentes de agua, porque de acuerdo a la cantidad de gente que entra hay que poner estanques".

Es en este punto donde abordó el tema de la escasez hídrica en el país, pero especialmente en el sector de Boco, donde se ubica el centro turístico: "Estamos con déficit hídrico general, pero muy específicamente en Boco. Por eso lamentablemente no pudimos abrir el parque", indicó Mella.

ORIGEN DEL CONFLICTO

Pero para entender el origen del problema hay que tener en cuenta que éste no sólo responde a temas relacionados a la piscina, sino que incluso hubo una disputa en tribunales entre el antiguo concesionario, Claudio Pérez Golzman, y la Municipalidad de Quillota tras los incumplimientos a parte del contrato de arriendo.

El contrato establecía, a modo de contraprestación, que el arrendatario debía pagar al organismo comunal, como renta mensual, la suma de $3.000.000, más un $1.000.000 en servicios asociados y la regularización de la situación sanitaria del predio, cumpliendo en definitiva con un programa de inversiones de $334.000.000. No obstante, la Municipalidad de Quillota interpuso una demanda por incumplimiento de contrato, dictándose sentencia el 9 de octubre de 2018, la cual fue apelada por esa entidad edilicia.

Fue durante este proceso donde quedó en evidencia que la Municipalidad de Quillota le entregó un inmueble a Claudio Pérez que no cumplía con los fines por los que se arrendó. Como resultado de todo esto, se acogió el término del contrato y se condenó al demandado al pago de las rentas adeudadas, más las costas del juicio. De paso, el alcalde Luis Mella ordenó el desalojo del arrendatario, aduciendo diversos incumplimientos.

CONTRALORÍA

Debido a toda esta situación, el representante legal de la sociedad en cuestión acudió a la Contraloría Regional de Valparaíso para pedir que se investiguen las irregularidades denunciadas, estableciendo el ente fiscalizador que la Municipalidad de Quillota permitió el funcionamiento del lugar sin contar con los permisos de edificación y recepción definitiva. Tamdién se detectó que funcionó amparado en patentes otorgadas al margen de los requisitos de orden sanitario y sin las recepciones municipales de las edificaciones existentes.

Y como el sector de Boco no cuenta con un sistema público de alcantarillado ni de agua potable, El Edén operó con sistemas particulares, los cuales no contaban con la correspondiente aprobación de la Autoridad Sanitaria, al igual que el de evacuación de aguas servidas. Otro punto detectado por Contraloría señala que la operación del centro se ha llevado a cabo por 20 años sin una patente comercial que ampare la totalidad de las actividades que se desarrollaban en su interior.

En el fondo el Centro Turístico El Edén sigue sin la inversión requerida para poder abrir y es lo más parecido a un elefante blanco que mira a la ciudad sin poder abrir las puertas dejando de manifiesto que mantiene esta irregularidades por más de 20 años, los mismos que el alcalde Luis Mella lleva al mando de la ciudad de Quillota y que en todo este tiempo no se han solucionado.

¿Abrirá una vez más las puertas el hermoso El Edén?, ¿Volverán los quillotanos a tener un lugar turístico de envergadura como antaño cuando recibían miles de turistas?, ¿Será capaz la administración municipal de solucionar un problema que por más de 20 años no ha tenido solución?, lo cierto que la sequía era una sola gota más del problema que se arrastra por años ante la incapacidad de darle solución, pero no era el problema de fondo, el fondo del problema es el abandono que ha tenido unos de los bienes municipales de mayor valor de Quillota y que por ahora mantiene sus puertas cerradas esperando que la autoridad haga lo que en 20 años.... no hizo.

PURANOTICIA