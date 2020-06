La "mega operación" del Gobierno Regional de Valparaíso para cumplir con entrega de cajas de mercadería en la región

¿Cuánto costaron y a quienes le compraron las cajas de mercadería, cuánto tiempo demorarán en entregarla y cuál será la logística de distribución?

El miércoles 20 de mayo pasado comenzó la "mega operación" del Gobierno Regional de Valparaíso, encabezado por su Intendente Jorge Martinez, para dar cumplimiento a la orden del Presidente Sebastián Piñera de ir en ayuda de las familias más necesitadas y hacer entrega de una caja de mercadería.

Todo comenzó por un intenso lobby del propio Intendente Jorge Martínez quien tuvo que conseguir aprobación de cerca de 4 mil millones de pesos del Consejo Regional para la compra de 85 mil cajas de abarrotes.

El lobby dio resultado y luego de negociar con el tridente Murillo-Chrichton-Marín y ante la sola abstención de 4 consejeros regionales se pudo lograr la aprobación de 4 mil millones de pesos, 3 de ellos destinados a la compra de cajas de abarrotes y los otros mil millones destinados al transporte de estas mismas que lo harían los furgones escolares.

Estos fondos aprobados por el Consejo Regional dejaron a varios damnificados en el camino, en lo que se denominó como la operación "desvestir un santo para vestir a otro" se dejó de manifiesto que los 4 mil millones de pesos aprobados dejaban sin dinero al fondo del 6% FNDR, desde donde se sacaron estos recursos y por ende quedó imposibilitado de financiar más de 300 proyectos a una serie de instituciones de la región que ya tenían aprobados previamente los aportes de dinero.

LA FALLIDA FUNDACIÓN SIN FINES DE LUCRO Y ALCALDES EN CONTRA

Con los fondos aprobados el pasado 22 de mayo, el Intendente Jorge Martínez y su equipo comenzó a buscar la forma de llevar a cabo la logística para llevar a cabo esta "mega operación" y para ello en primera instancia se pensó en buscar una fundación sin fines de lucro, de hecho se habló de "levantemos chile", pero fuentes al interior de la Intendencia cuentan a Puranoticia.cl que esta se habría negado a ser prácticamente una caja pagadora de la operación.

El otro punto no menor fue que en la operativa original que habría pensado Martínez estaba que esta fundación comprara y armara las cajas y que fueron los furgones escolares quienes repartieran las unidades directamente a los hogares saltándose a los municipios, situación que genero acidas críticas de los alcaldes.

De hecho Puranoticia.cl tuvo acceso a un audio que fue compartido en chat de alcaldes en donde un edil de la Región refutaba completamente la logística planteada inicialmente y la forma en que sería distribuidas estas cajas de mercadería.

PLAN B DE LA "MEGA OPERACIÓN"

Inmediatamente ante la negativa de la fundación y al punto en contra de variados ediles que no veían con buenos ojos que quedaran fuera de la cadena logística de distribución, el Intendente Martínez con una compleja semana en donde tuvo que sortear el complejo momento vivido con el Seremi Francisco Alvarez que dio positivo al test de Coronavirus y confinado en su hogar en modalidad teletrabajo, partieron una serie de reuniones virtuales en donde se involucraron no solo a los alcaldes, sino a parte importante del gabinete regional y también de los Gobernadores a este nuevo plan B, en donde incluso insistió que no "filtraran datos a la prensa" de esta "mega operación".

Las compras las haría directamente la Intendencia, pero ya no serían 85 mil cajas, se sumarían unas 60 mil cajas adicionales debido a la solicitud de fondos que hiciera Jorge Martinez directamente a La Moneda para incrementar el fondo de 4 mil millones y llegar así a una suma total de 6 mil millones de pesos que será destinada a las cajas de mercadería.

Tras una ajetreada semana este viernes se dio luz verde a las millonarias órdenes de compra y pese a la extensión de la región y a la variedad de proveedores que pudieron haber sido participes de esta "mega operación", se eligió a un solo proveedor a quien en dos órdenes de compra se le adquirieron por cerca de 5 mil millones de pesos la totalidad de las cajas de mercadería en dos órdenes de compra.

El proveedor a quien se le encargo la "mega operación" fue la empresa Cencocal con bodegas en la comuna de Nogales, en la provincia de Quillota, quien elaboró dos propuestas con una variedad de productos, que pese a que varía en algunas partidas entre una orden de compra y otra por los quiebres de stock, le permitirá a las miles de familias recibir un surtido de productos que incluyen los siguientes abarrotes.

TIEMPO DE ENTREGA

De acuerdo a las propuestas enviadas por el proveedor y a las que estuvo acceso Puranoticia.cl se puede apreciar que en el caso de la orden de compra por las 60 mil canastas que se adquieren con fondos traspasados de La Moneda, la logística de entrega contempla 3.360 cajas el sábado 30 e igual cantidad el domingo 31 de mayo.

Desde el 1 de Junio y hasta el Martes 9 de junio se entregaran diariamente 6.720 a excepción del último día que serán 6.250 y con ello se cumple la entrega completa de la primera orden de compra.

En el caso de la segunda orden de compra por 85 mil cajas y financiadas por los dineros del Gobierno Regional la logística de entrega se extiende desde el sábado 30 hasta el miércoles 17 de junio con entregas de 3.360 cajas los dos primeros días y luego entre 1 de junio y el 16 de junio entregas diarias de 5.376 unidades para finalizar pasado la quincena de junio con una última entrega de 3.730 cajas.

EL LARGO VIAJE DE LAS CAJAS DE MERCADERIA

Pese a que en la Región Metropolitana, la Intendencia de Santiago hizo una logística similar a la de Valparaíso, en el modelo de compra, ambas Intendencias son los órganos que ejecutaron las órdenes de compra, la diferencia está en los tiempos de entrega y en el largo viaje que tendrán las cajas en la Región de Valparaíso.

En un solo día en la Región Metropolitana se repartieron 34.414 cajas, esto gracias a la multiplicidad de proveedores con lo cual cuenta la Intendencia de Santiago a diferencia a la de Valparaíso y que concentró toda la compra de 5 mil millones de pesos en uno solo pese a la extensión de la región y a las múltiples opciones que existen.

Al mismo modus operandi de Santiago la Región de Valparaíso podría entregar las 145 mil cajas de mercadería en tan solo 4 a 5 días, sin embargo al concentrar en un solo proveedor la región tardará más de 20 días en la entrega de una cantidad similar asumiendo el estricto cumplimiento del proveedor.

Otro punto que poco se entiende en la "mega operación" de entrega de cajas de mercadería que se necesitan con urgencia en miles de hogares es el largo viaje que tendrán que hacer estas cajas.

Primero deberán viajar desde Nogales ó las bodegas de Cencocal hasta Valparaíso, al denominado centro de acopio, en donde este sábado se hizo un producido punto de prensa con la llegada de las primeras unidades.

En el lugar una gran cantidad de voluntarios con poleras y chaquetas con membrete de la Injuv eran encargados de colocar un "papel con el logo del gobierno regional" y nada más, porque las cajas venía selladas, en pallet y no había que hacer ningún tipo de producción más que pegar aquel papel.

Luego que las cajas estén en Valparaíso comenzarán a ser distribuidas en camiones de las fuerzas armadas a los distintos centros de acopios que tienen que preparar las Gobernaciones y de ahí a las alcaldías.

COSTO ADICIONAL EN LA ENTREGA DE LAS CAJAS

A diferencia de otros puntos del país, las 145 mil cajas de mercadería que le costaron a la Intendencia Regional 5 mil millones de pesos hay que sumarle el costo adicional de los mil millones de pesos que serán destinados al transporte final de estas cajas.

Aquel monto que hubiese podido servir para llegar a entregar al menos 28.500 cajas adicionales y usar así la distribución de los propios municipios, como se hace en Santiago por ejemplo, aquí se destinará a cancelar por concepto de transporte un monto de $6.896 (Seis mil ochocientos noventa y seis pesos) por caja, algo así como un 20% del valor total de la unidad de mercadería en solo ir a dejarla al destino final.

En este proceso es en donde entraran los furgones escolares quienes serán los encargados finalmente de llevar la caja a destino.

Una larga logística, un largo camino y una verdadera "mega operación" que tardará al menos 20 días en entregar 145 mil cajas de mercadería, algo así como 7.250 cajas diarias, bastante lejanas a las 34 mil que se entregaron en un día en la Región Metropolitana con un modus operandi más sencillo, expedito y rápido, pero más vale tarde que nunca para los hogares de la Región de Valparaíso, es sabido que no todos tienen las mismas competencias ni logísticas a la hora de ejecutar y llevar a cabo una "mega operación" de este tipo.

